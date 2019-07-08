08.07.2019 18:56
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DHA İSTANBUL - PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARI TUTUKLANDI (1)

DHA İSTANBUL - PENDİK

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel tutuklandı.

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel tutuklandı.
Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, bu sabah Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi
İki kardeş, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Savcı, ifadelerin ardından her iki kardeşi de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, 2 kardeşinin tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Magandaların adliyeye sevkleri


Kaynak: DHA
İstanbul, Pendik, DHA, Güncel

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