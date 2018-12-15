Dha İstanbul -  Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:04



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:04

İSTANBUL- DHAİstanbul Sancaktepe'de uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 Aralık'ta Safa Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı aldı. Polis, ihbar üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucunda takibe alınan aracı Veysel Karani Caddesi'nde durduran ekipler, araç içerisinde bulunan F.G.(27) ile B.İ.'yi (29) gözaltına aldı. F.G.'nin üzerinden 6.7 gram uyuşturucu madde çıktı. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri F.G'nin evinde yaptığı aramada bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, kurusıkı tabanca, 38 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.İ. serbest bırakıldı.Görüntü DökümüEle geçirilen silah ve uyuşturucu