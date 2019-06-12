DHA İSTANBUL- SEL SULARINA KAPILAN YAVRU KEDİYİ SUNİ TENEFFÜS HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kaynak: DHA

Belediye işçisinin kediyi kurtarma mücadelesi.Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇIRİSTANBUL,(DHA)Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti.İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediye masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin zamanla DHA kameralarına yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına giderek kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.