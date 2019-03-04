Dha İstanbul- Silivri'de Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı: 4 Gözaltı

Eren ERMİŞ - İstanbul DHA
Silivri'de seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Silivri Yenimahalle'de bulunan Cumhur İttifakı Seçim İrtibat bürosunun taşlanmasıyla ilgili C.T. gözaltına alındı.
C.T.'nin ifadesi ve yapılan inceleme sonrası E.B, S.U ve F.B. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. 3 kişi savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken C.T. mahkemeye sevk edildi. C.T. ise "Mala Zarar Vermek" suçundan adli kontrol uygulanarak ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Silivri, DHA, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA