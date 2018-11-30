Son Dakika! İstanbul Şişli'de 17 Katlı İş Merkezinde Yangın Çıktı

İstanbul Şişli'de bulunan 17 katlı bir iş merkezinin beşinci katında yangın çıktı. Plazada bulunan çalışanlardan bazıları dumandan etkilenmemek için üst katlardaki odalara sığındı. İlk bilgilere göre 10 kişinin üst katlarda mahsur kaldığı bildirildi.

10 KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDI

İstanbul Şişli'de bulunan bir iş merkezinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Dumanlar binanın çıkış yollarını kapattı. Çalışanlar dumandan etkilenmemek için üst katlara sığındı. Ancak bu kez de 10 kişi içeride mahsur kaldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri yanı sıra içeride mahsur kalan çalışanları tahliye etti.

ARAMALAR SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin iş merkezindeki arama çalışması devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler;