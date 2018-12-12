Dha İstanbul- Sultangazi'de Kamyonun Altında Can Pazarı

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:49



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:49

Haber: İstanbul DHASultangazi'de emniyet şeridinde duran kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalandığı için emniyet şeridinde duran kamyona arkadan gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.Görüntü Dökümü:--------Kamyonun altındaki yaralı-Yaralıya müdahale-Yaralının ambulansa konulması