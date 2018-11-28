28 Kasım 2018, 17:24
»»

Dha İstanbul - Trafik Tartışmasında Taksici Motosikletliye Bıçak Çekti

Dha İstanbul - Trafik Tartışmasında Taksici Motosikletliye Bıçak Çekti

Haber: İstanbul DHAÇekmeköy'de trafik tartışmasında taksici, motosiklet sürücüsüne bıçak çekti.

Haber: İstanbul DHA

Çekmeköy'de trafik tartışmasında taksici, motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay Çekmeköy'de Nevzat Demir Tesislerinin önünde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü trafikte tartıştı

Araçlarını durduran sürücüler birbirlerinin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü bıçak çekince motosiklet sürücüsü uzaklaştı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-------

-Olay anı Çekmeköy,DHA,Motosiklet,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:24