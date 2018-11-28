Dha İstanbul - Trafik Tartışmasında Taksici Motosikletliye Bıçak Çekti

Haber: İstanbul
DHA Çekmeköy
'de trafik tartışmasında taksici, motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Olay Çekmeköy'de Nevzat Demir
Tesislerinin önünde meydana geldi. Motosiklet
sürücüsü ile taksi sürücüsü trafikte tartıştı
Araçlarını durduran sürücüler birbirlerinin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü bıçak çekince motosiklet sürücüsü uzaklaştı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay anı
Çekmeköy,DHA,Motosiklet,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:24