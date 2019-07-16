16.07.2019 14:28
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DHA İSTANBUL - TÜRK GEMİSİ KORSANLARIN HEDEFİ OLDU (1)

DHA İSTANBUL - TÜRK GEMİSİ KORSANLARIN HEDEFİ OLDU (1)

İstanbul DHAKamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

İstanbul DHA
Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.
Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Gemi açıklarda demirlerden personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi. Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada "Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Geminin fotoğrafları


Kaynak: DHA
Fildişi Sahili, İstanbul, DHA, Güncel

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