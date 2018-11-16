Dha İstanbul - Ulaştırma Bakanından Pendik-Halkalı Yht Hattıyla İlgili Açıklama (1)

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren
(YHT) hattıyla ilgili açıklamada bulundu. Hattın İstanbul- Pendik
'e kadar hizmet verdiğini belirten Turhan, "Pendik- Halkalı
hattını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahatlerine devam edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul hattında da bu seyahat yapılabilecek" dedi.
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-Bakanın açıklamaları
Ankara,Mehmet Cahit Turhan,İstanbul