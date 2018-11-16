16 Kasım 2018, 11:44
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Dha İstanbul - Ulaştırma Bakanından Pendik-Halkalı Yht Hattıyla İlgili Açıklama (1)

Dha İstanbul - Ulaştırma Bakanından Pendik-Halkalı Yht Hattıyla İlgili Açıklama (1)

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili açıklamada bulundu.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili açıklamada bulundu. Hattın İstanbul- Pendik'e kadar hizmet verdiğini belirten Turhan,  "Pendik- Halkalı hattını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahatlerine devam edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul hattında da bu seyahat yapılabilecek" dedi. 

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-Bakanın açıklamaları Ankara,Mehmet Cahit Turhan,İstanbul
16 Kasım 2018 Cuma 11:44