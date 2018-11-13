Dha İstanbul- Yapılamayan Metro Seferleri Yeniden Başladı

13 Kasım 2018 Salı 15:29



13 Kasım 2018 Salı 15:29

Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı yeniden yapılmaya başlandı. Arızanın giderilmesinin ardından başlayan seferlerle ilgili olarkak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "M1A Yenikapı-Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Hattında seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız ıçin teşekkür ederiz" denildi. - İstanbul