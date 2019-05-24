DHA İSTANBUL- /yeniden/ KÜÇÜKKÖYSPOR TARAFTARININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIDAN YENİ GÖRÜNTÜ

- "TARAFTAR KAVGASI" DAVASI BAŞLADI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Bayrampaşa'da yaklaşık 6 ay önce Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi iki kulübün taraftarları arasında yaşanan olaylarda 18 yaşındaki Muhammet Yücel'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Yücel'i bıçaklayarak öldüren sanık Can Zorlu, "Kesinlikle öldürmek veya yaralamak niyetinde değildim. Kendimi korumak istedim" dedi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Can Zorlu, Ercan Derge, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı, B.H., K.S.Ö. getirilirken; tutuksuz sanıklardan Emre Yılmaz, Mert Balota, Aydın Köseoğlu, Sercan Kılıç ve E.S. de hazır bulundu. Duruşmada, ölenin babası Fatih Yücel, kardeşi Mehmet Yücel ile mağdurlar Berkay Karabay ve Fehmi Şen de hazır bulundu.

"ÜZÜNTÜ VE PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Tutuklu sanık Can Zorlu (20), savunmasına başlamadan önce ölenin ailesine başsağlığı diledi. Bunun üzerine maktülün yakınlarından biri, "Neyin başsağlığı, hem öldüreceksin, hem de özür dileyeceksin" diyerek tepki gösterdikten sonra duruşma salonundan çıktı. Olay günü Sancak Parkı'nda maç öncesi Yıldırımbosna taraftarı bir grubun toplandığını belirten sanık Zorlu, "Emniyet ekipleri park etrafını çevrelemişti. Maç saati yaklaşınca emniyet kortejiyle beraber stada gittik. Stada yakın bir mesafede bir sokaktan aniden taş, sopa ve havai fişeklerle saldırı oldu. Bunun üzerine bizim gruptan da saldırı başladı. İzdiham oldu. Bizim tarafın saldırısı üzerine karşı taraf çekildi. Ben de sokakta koşarken rahmetliyle karşılaştım. Elinde sopa vardı. Sopayı kafama doğru salladı. Ben de yerde gördüğüm bıçağı alarak ona salladım. Sonra boğuştuk. Yere düştük. Bıçak elimden düşmüştü. O da almak istedi bıçağı, ben aldım. Alt tarafına salladım. Kesinlikle öldürmek veya yaralamak niyetinde değildim. Kendimi korumak istedim. Üzüntü ve pişmanlık duyuyorum." dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Mahkeme Başkanı, "Olaya ilişkin kamera kayıtlarında, senin maktülü kovaladığın görülüyor?" diye sorması üzerine sanık Zorlu, "Hayır, karşılaştık" dedi. Mahkeme Başkanı, "Senin savunmanın aksine maktülün elinde bir şey yok?" diye sorunca sanık Zorlu, "Bıçağı yerden buldum. Kime ait bilmiyorum" diye cevap verdi. Sanık Zorlu, "Fanatik bir taraftar mısın?" sorusuna ise "Hayır. Hem çalışıp, hem okuyorum. İşimle, okulumla ilgili biriyim" diye yanıt verdi. Bunun üzerine salonda, olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Hakimin sanığın, maktülü kovalarken görüntüleri olduğunu söylemesi üzerine sanık Can Zorlu, "Hiçbir şekilde rahmetliyi kovalamadım, öyle gözükse de. Yanlış anlaşılmış olabilir" dedi. Sanığın avukatı da müvekkiline benzer başka biri olduğunu iddia ederek müvekkilinin elinde bıçak olmadığını, ancak boğuşmayı kabul ettiklerini savundu.

Sanık Ercan Derge de maç saati yaklaşınca stada doğru ilerlediklerini, sokağın içerisinde bir grubun taş, sopa ve fişeklerle kendilerine saldırdığını belirterek "Bizim grupta karşılık verdi. Yerde bıçak buldum. Aldım. Biriyle karşılaştım, ayaklarına doğru salladım. Daha sonra ilerlerken yerde yaralı birini gördüm. Onu görünce uzaklaştım" dedi.

"GRUBU DAĞITMAK İÇİN TEKME ATTIM"

Sanık Mirsad Büyükbayrak da Yıldırımbosna'nın alt yapısında büyüdüğünü, antrenörlük de yaptığını, futbolu üniversite için bıraktığını söyleyerek "Askere gidecektim. Gitmeden önce son bir kez maça gitmek istedim. Taraftarların olduğu parka gittim. Çevrede polis güvenlik önlemi almıştı. Tam stada girecekken bir grup taşlı, sopalı saldırıda bulundu. Kendimi ne olduğunu bile anlayamadan sokak içerisinde buldum. Bir dükkana girdim. Arkamdan kalabalık bir grup geliyordu. Bu sefer tersi tarafa ilerledim. Kavga gördüm. Ben de bir tekme savurdum. Kan görünce korktum, uzaklaştım. Daha sonra maç sırasında bir kişinin öldüğünü duydum. Yerde kan gördüğüm kişi olduğunu düşündüm. Öleni tanımam. Nasıl bıçaklandı görmedim. Kimseye yardım etmedim. Art niyet olmadan grubu dağıtmak için bir tekme attım. Bir tekme yüzünden aylardır tutukluyum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Tutuksuz sanık E.S. de karşı taraftan saldırı olması üzerine kendilerine fırlatılan sopalardan birini aldığını, kendini korumak için aldığını belirterek "Yerde bir çocuk gördüm. Belaltı kan içindeydi. Korktum, uzaklaştım" dedi. Tutuksuz sanık Aydın Köseoğlu ise maktülü kanlar içinde yerde gördüğünü, gelenleri maktüle vurmamaları için engellediğini söyledi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep ettiler.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"

Ölenin babası Fatih Yücel ise "Önce Allah'a, sonra devlete sığındım. Buradaki sanıkların hepsi benim oğlumu önceden tanır. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Diğer müştekiler de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

TAHLİYE ÇIKMADI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Muhammet Yücel'in öldürülme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet Yücel'e çok sayıda kişinin saldırdığı, sopalar ve tekmelerle darp edildiği, bıçaklandığı görülüyor. Yücel'in kalkmaya çalıştığı ancak aldığı bıçak ve sopa darbeleriyle yere yığıldığı görülüyor.

İDDİANAME

İddianamede, 30 Aralık 2018'de, saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa'da Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköy Spor arasındaki futbol müsabakası öncesinde iki kulüp taraftarı arasında yaşanan olaylar neticesinde Muhammet Yücel'in yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, Berkay Karabay ve Fehmi Şen'in de yaralandığı belirtildi. Müsabakanın başlamasından sonra 9 şüphelinin tespiti için çevredeki kamera kayıtlarının temin edildiği, şüphelilerin eşkallerinin belirlendiği, şüphelilerin stadyum çıkışında gözaltına alındıkları, bazı şüphelilerin ise diğer günlerde yakalandığı anlatıldı.gözaltına alındıkları, bazı şüphelilerin ise diğer günlerde yakalandığı anlatıldı. İddianamede, sanık Can Zorlu'nun maktülün üzerine çıkıp bıçakladığı, şüphelilerden Serkan Bayraklı'nın sopayla maktüle vurduğu, Nurettin Akdemir'in maktülün yüzüne ve vücuduna tekme attığı, Sercan Kılıç'ın elindeki içecek kutusunu maktüle fırlattığı, Mirsad Büyükbayrak'ın uçan tekme attığı, Ercan Derge'nin maktüle saldırdığı kaydedildi. İddianamede sanıklardan Aydın Köseoğlu, Can Zorlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Sercan Kılıç, Serkan Bayraklı'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede Emre Yılmaz ve Ercan Derge'nin "Kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B. H., K.S.Ö., ve E. S.'nin ise "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 8'er ay ile 17'şer yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.



Görüntü Dökümü;

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Olayla ilgili yeni görüntüler

-Olay günü çekilen görüntüler



Kaynak: DHA