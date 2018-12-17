Dha İstanbul - Yılmaz Vural'a Hırsızlık Şoku

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Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHAÜnlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi.Yılmaz Vural'ın Kadıköy Göztepe'deki evine hırsız girdi. Hırsızların evde bulunan televizyonu çaldığı öğrenildi. Yılmaz Vural'ıngeçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural'ın vefatının ardından zaman zaman binaya geldiği öğrenildi. Apartman görevlisi kadın, "Kapıyı kırmışlar, televizyon ve bilgisayarı almışlar" dedi. Polis, hırsızlıkla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Görüntü Dökümü-----------Hırsız giren apartman-Görevli kadın röp-Zilde yazılı isim-Genel ve detay