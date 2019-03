Dha İstanbulbülteni -5

Kaynak: DHA

1- ESENYURT'TA İŞ YERİNDE PATLAMA: 1 İŞÇİ AĞIR YARALANDIHaber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul DHAEsenyurt'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.Talatpaşa Mahallesi, Pazar Yolu Caddesi'nde kot yıkama yapılan işyerinde bulunan kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Makinanın kapağı o sırada çalışmakta olan bir işçinin başına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Başından ağır yaralanan işçi, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın olduğu işyerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.Görüntü Dökümü:----------------------İşyerinde ekiplerin incelemeleri-Polisin çalışması-Kurutma makinaları-İşyerinin dışarıdan görüntüsü-Genel ve detaylar01.03.2019 - 15.58 - Haber Kodu : 190301141======================2- BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE BALTAYLA GELEN KİŞİ TUTUKLANDIHaber - Kamera: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHABakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen Sedat Güç çıkarıldığı mahkemece "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı. Sedat Güç'ün ifadesinde "Ben olayın suç olduğunu bilmiyordum. Bilseydim gelmezdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.ŞÜPHELİ: SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM28 yaşındaki Sedat Güç, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na polise eşliğinde getirildi. Güç, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Sedat Güç, hakimlik ifadesinde 3 yunus polisi tarafından darp edildiğini, polise mukavemet suçu nedeniyle 7 ay 15 hapis cezası aldığına dair tebligatın kendisine geldiğini belirterek şunları söylediği öğrenildi. "Mağdur olmama rağmen benim suçlanmış olduğumu görünce ağrıma gitti. Bu konuyu sormak için Bakırköy Adliyesi'ne geldim. Yanımda odun kestiğim baltam vardı. Baltayı da yanıma almıştım. O şekilde gelerek dış kapıdan içeri girdim bina girişindeki güvenlikçilere baltayı teslim ettim. Bana ne olduklarını sordular; 'Ben de emekçi adamım baltamla geldim, hayatımı bununla kazanıyorum' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisi neden getirdiğimi sordu. Ben de kendimi ifade edebilmek için getirdiğimi söyledim. Kötü bir niyetim olmadığını söyledim. Kimseye bir kinim yoktur. Ben çocukken yüz felci geçirdim. Yüzümdeki şekil bozukluğu nedeniyle polis beni her gördüğünde 'Uyuşturucu mu kullanıyorsun?' diye sorgulamakta. Bİr insan bir günde 7 defa aranır mı? Ben arandım. Bu nedenle polislerle de zaman zaman sorunlarım oldu. Psikolojim iyi değildir. Ben tedavi görmüyorum ancak ruh sağlığım iyi değildir. Çevremde insanlardan bir çok sıkıntı gördüm. Kimseye söyleyemedim. Anlatamadım. İçimde tutuyorum. Ben olayın suç olduğunu bilmiyordum. Bilseydim gelmezdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİHakimlik, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunuşu, işin önemi, atılı suç için yasada ön görülen yaptırım, verilmesi beklenen ceza gerekçeleriyle şüpheli Sedat Güç'ün tutuklanmasına karar verdi.Görüntü Dökümü:-----------------------Sedat Güç'ten görüntüGenel ve detaylar01.03.2019 - 15.42- Haber Kodu : 190301135========================(ÖZEL)3-SİBEL CAN'IN DOLANDIRILMASI DAVASINDA KARAR-Otomobili satan sanığa 4 yıl hapis cezası verildiHaber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAÜnlü şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında karar çıktı. Mahkeme, otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezası verdi.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti. Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Çağatay Uygun ise dolandırıcılık suçunun oluşmadığını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.SANIK 4 YIL HAPİS VE 80 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme heyeti, sanık Şahin Mehmet Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 4 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanık hakkında olumlu kanaat oluşmadığından indirim uygulamadı, hapis cezasını paraya çevirmedi ve ertelemedi. Duruşma sonunda, Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini söyledi.=========================(geniş haber)4- TEM SEYRANTEPE MEVKİİ'NDE KAZA, TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDIHaber-Kamera: Özgür EREN/Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde, bir hafriyat kamyonu, önünde aniden duran kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan araçlar yüzünden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.Olay, Türk Telekom Arena karşısında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NIM 12 plakalı kamyonetin sürücüsü köprü istikametine ilerlediği sırada, önündeki araçlar durunca aniden fren yaptı. Bu sırada, arkadan gelen 34 KB 2494 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.Kazanın ardından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Görüntü Dökümü:-----------------Kaza yapan hafriyat kamyonundan detay görüntü-Kaza yapan kamyonetten görüntü-Oluşan trafikten detay görüntü-Polis ekiplerinden detay görüntü-Olay yerinden genel ve yakın detaylar01.03.2019 - 13.58 - Haber Kodu : 19030111101.03.2019 - 14.17 - Haber Kodu : 190301114==============================5- OYUNCULUKTA ROLLER DEĞİŞTİ: ÖNCE ŞÖHRET SONRA EĞİTİMHaber-Kamera: Selin GÜRSEL - Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL,Oyunculuk sektöründe eğitim alma ve ardından şöhret olma sırasının tersine döndüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Mine Aktulay Çakır, "Eskiden okul biterdi, ondan sonra mücadele başlardı. Şimdi mücadele başlıyor ve gençler eğer tutturursa okuyup diploma almak istiyorlar" dedi.Oyunculukta eğitim almadan ünlenen pek çok kişi sektör gündeminden düşmüyor. Oyuncuların birçoğu projelerde yer almaya başladıktan sonra yurt içinde veya dışında kurslara giderek ya da oyuncu koçlarıyla çalışarak kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Diğer yandan ise her sene birçok oyunculuk bölümü yüzlerce mezun veriyor. Çok fazla genç bu sektörde şans bulmaya ve tutunmaya çalışıyor. Oyunculuk sektöründeki yeni nesli değerlendiren Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Mine Aktulay Çakır, "Eskiden okul biterdi, ondan sonra mücadele başlardı. Şimdi mücadele başlıyor ve gençler eğer tutturursa okuyup diploma almak istiyorlar" dedi.Oyunculuk bölümünde okurken aynı zamanda projelerde de yer alan öğrencilerin ise önceliğinin okul olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Çakır, "Önce okullarını bitirsinler sonra şanslarını denesinler. Çünkü okul devam ederken bir projede yer almaya başlayan öğrenciyi4 saat boyunca sınıfta derse konsantre bir halde tutabilmek çok zor. Üstelik okulu aksattıklarında birçok arkadaşı mezun oluyor. ve birlikte sahneye ilk adımı attıkları arkadaşları gittiği için her türlü provada zorlanmaya başlıyorlar" dedi.İYİ BİR OYUNCU EĞİTİM ALSA DA ALMASA DA ÇOK ÇALIŞMALI"Biz üniversitedeyken de bir anda ünlenenler vardı ama şimdi hala buradalar mı ona bir bakmak lazımö diyen Dr. Öğr. Üyesi Çakır, "Önce ünlü olan, bir yerlere gelen ama sonrasında bu uğurda çok fazla eğitim alanları takdir ediyorum kesinlikle ama bu durum bize şunu kanıtlamış oluyor ki asıl olan eğitim. Yani kim işin neresinden tutarsa tutsun, başlangıç noktasına mutlaka geri dönülüyor. Ben Kıvanç Tatlıtuğ'u çok başarılı buluyorum mesela. Onun azmini, çalışkanlığını ve 'oyunculuk meselesi'ni çözüşünü çok saygıyla takdir ediyorum. Ama bu ünlü isimler milyonda bir. Eğitim almadan oyuncu olmuş ve ünlenmiş kişileri örnek alan öğrencilerime ben onların da çok çalıştığını söylüyorum. Bu kadar insan tekrar geri dönüp de bu işin eğitimini alıyorsa bunun bir nedeni olmalı" ifadelerini kullandı."ARTIK GENÇLERİN DİKKATİNİ DAĞITAN ÇOK FAZLA ŞEY VAR"Gençlerin artık sabırsız olduğunun ve çok uzun süre sahnede kalmalarının zorlaştığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Çakır, konuşmasına şöyle devam etti: "2006 yılında Hacettepe'den mezun oldum. Biz öğrenciyken dizi sektörü bu kadar yaygın değildi. Aynı zamanda teknoloji de bu kadar ilerlememişti. Hepimizin cep telefonu yoktu, varsa da zaten internet yoktu. Ama son 15 yıl içerisinde teknolojideki bu hızlı gelişme ile beraber sosyal medya çok önemli bir unsur haline geldi. Gençleri şimdi sabırsız olarak niteliyoruz ama bizim zamanımızda dikkatimizi dağıtan, dışarıdan bizi çağıran herhangi bir uyarıcı yoktu. Şimdi ise çok fazla uyarıcı var ve özellikle oyunculuk mesleğinde provaların saatler sürdüğünü düşünürsek artık gençleri sahnede uzun saatler boyunca tutabilmek çok zor oluyor""SADECE DİZİ OYUNCUSU OLMAK İSTEYENİN AKADEMİYE GELMESİ ŞART DEĞİL"Oyunculuk bölümünde okuyan birçok öğrencinin artık hemen okulu bitirmek hatta hemen ünlü olmak istediğini de sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Çakır, "En büyük arzuları dizilerde oynamak. İstanbul'daki öğrenciler hem çok şanslılar hem de çok şanssızlar. Şanslılar çünkü sektör burada. Şanssızlar çünkü çok fazla insan var. Üstelik bu işi yapmak isteyenler sadece oyunculuk mezunu da değil. Müzik sektöründen olan da var, moda sektöründen olan da; o yüzden gençlerin işi biraz daha zor. Zaten gençler dizi oyuncusu olup hemen şöhret olmak istiyorlarsa, tek hedefleri buysa aslında akademi doğru yer değil. Ama donanımlı ve iyi bir tiyatro oyuncusu olmak istiyorlarsa okul şartö diye konuştu."İYİ BİR OYUNCU ERKEN KALKABİLMELİ"Oyunculuk bölümünde okuyan bir öğrencinin belirli yazarları ve eserleri mutlaka bilmek zorunda olduğunu da kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Çakır, "Öğrenciler ilk zamanlarda çok heyecanlı ve istekli oluyorlar. Ama oyunculuk fazlasıyla disiplin gerektiren bir meslek olduğu için kendilerini ve isteklerini sorguluyorlar. Dişini sıkıp sonuna kadar devam eden çok öğrencimiz var.İyi bir oyuncu iyi bir gözlemcidir, çok fazla kitap okur, çok fazla film izler ve çok fazla gezer. ve disiplinlidir, beslenmesine dikkat eder, egzersiz yapar. Ayrıca okuldayken de çıkabildiği kadar sahneye çıkmak zorunda. O stres faktörünü, duyguyu, heyecanı mutlaka burada tatması gerekiyor. Çok önemli olan bir diğer nokta ise şu ki, eğer bir oyuncu sabah 6'da kalkamıyorsa işi çok zor" dedi.Görüntü dökümü:---------------------------Tiyatro provasından görüntüler-Sahnelenen bir oyundan detay-Tiyatro provasından görüntü-Tuğçe Mine Aktulay Çakır'ın röportajı-Okuma provasından detay-Sahne çalışmaları ve tiyatro oyunlarından çeşitli detaylar-Sahne çalışmalarından çeşitli sessiz detaylar01.03.2019 - 15.24 - Haber Kodu : 190301127