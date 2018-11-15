Dha: Lastik İş Genel Başkanı Karacan' In Vurulmasından Hemen Önceki Anlar Kamerada

15 Kasım 2018 Perşembe 12:12



15 Kasım 2018 Perşembe 12:12

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, bir lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürüldüğü olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anlarının kaydedildiği görüntülerde genel başkanı öldüren işçinin kalabalık grup tarafından darp edildiği görüldü.Önceki gün, Arifiye'de ilçesindeki lastik fabrikasında bulunan sendika temsilciğini ziyaret eden Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, sendika binası içinde fabrika işçisi Sedat Uzunlar ile yaşadığı kavgada kendi tabancasıyla vurularak öldürülmüş, yanında bulunan şube başkanı Mustafa Sipahi ve sendikanın iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ise aynı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un görevlendirdiği 2 savcı olayla ilgili soruşturmayı yürütürken, olaydaki sır perdesi yavaş yavaş çözülmeye başladı. Önceki gün emniyetteki sorgusu tamamlanan Sedat Uzunlar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Yürütülen soruşturmada şüpheli ve yaralılardan alınan ifadelere göre olayın işçinin birim değişikliği konusu yüzünden çıktığı belirtildi. Yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Kameralar, sendika binası içinde çıkan kavgada işçinin art arda birkaç kez dövülerek dışarıya çıkarıldığı ve daha sonra tekrar binaya götürüldüğü görüldü. Kavga sırasında buradan geçenlerin ise bu anları uzaktan izlediği ve işçinin darp edildiğini görmelerine rağmen müdahale etmemesi dikkat çekti. Olaya karışan işçinin, dövülerek binadan dışarıya çıkarıldığı sırada 5-6 kişi tarafından üzerindeki kıyafetlerin çıkarıldığı da kameraya yansıdı. Giriş kapısındaki kameranın kaydettiği o anlarda, bina içinde boğuşma yaşandığı görüntülendi. Kavga sonunda yaralı Mustafa Sipahi'nin koşarak dışarıya çıktığı, diğer kişilerin de koşarak güvenlik görevlilerini çağırdığı kameraya yansıdı. Genel başkan ve ekibinin darp ettiği şüphelinin ise olay sonunda elinde tabancayla binadan kaçtığı görüldü.Görüntü Dökümü--------------------Güvenlik kamerası görüntüleriHABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA,