Dha Muhabiri Gürkan Dural, Ödülünü Aldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:00



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:00

ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi'nin 2018 ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Etkinlikte DHA muhabiri Gürkan Dural, 'Genç Kalemler' ödülünü aldı.Konak Kültürevi'nde düzenlenen törene, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan, Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, yazar ve avukat Muharrem Erbey, ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü ile genel merkez yöneticileri, ÇGD Bursa Şube Başkanı Aykut Güngör'ün yanı sıra sivil toplum örgütleri ve akademik odaların temsilcileri ile gazeteciler katıldı.Törende konuşan ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, "Bursa Şubesi bugün itibariyle derneğimizin en eski şubesi olup, örgütümüz ve mesleğimiz açısından başarılı çalışmalarıyla övünç kaynağımızdır. Basını yerel ölçeğin üzerine çıkan Bursa'da gazetecilerin çatısı,ÇGD'nin gazeteciliğin duruşunu aynı ilkelerle sürdüreceğinden eminiz" dedi.Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende, 'Genç Kalemler' ödülüne layık görülen DHA Muhabiri Gürkan Dural ve Olay Gazetesi Muhabiri Derya Demir'e ödülleri verildi.Törende Meslekte Onur Ödülü Erol Nural'a verilirken, Meslekte Dayanışma Ödülü kategorisinde ise Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker ve Bursa Muhalif gazetesi ödüllendirildi. Kamu Vicdanı Ödülü'nü, hem oğlu hem de tüm kayıplar için mücadelesini sürdüren Emine Ocak ve Ocak'ın gözaltına alındığı kareye imza atan gazeteci Hayri Tunç aldı. Kentini savunma bilinciyle gerek hukuksal, gerekse yaşamsal mücadelede örnek oluşturan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia Antik Kenti ile ilgili göstermiş olduğu mücadele nedeniyle Kent Savunması, Prof.Dr. Mustafa Şahin ise Kent Kültürüne Katkı Ödülü'nün sahibi oldu. Eğitim Ödülü Proje Çekmece ekibine, Sosyal Sorumluluk Ödülü Sedanur Kavaklı'nın Mor Kanatlar projesine, Hukuk Ödülü Bursa Barosu'na, Emek ve Dayanışma Ödülü Havalimanı işçilerine ve son olarak Çevre Ödülü ise Karaağız köylülerine takdim edildi.- Bursa