Haberler » Güncel » DHA muhabirine saldıran 3 kişi, serbest bırakıldı - Haber

DHA muhabirine saldıran 3 kişi, serbest bırakıldı

KONYA'da dün 3 kişinin yaşamını yitirdiği, çöken binanın bulunduğu bölgede ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e saldırıda bulunan 3 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

11.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:53DHA muhabirine saldıran 3 kişi, serbest bırakıldı

KONYA'da dün 3 kişinin yaşamını yitirdiği, çöken binanın bulunduğu bölgede ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e saldırıda bulunan 3 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak dün sabaha karşı 2 katlı kerpiç ev çöktü. Enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile kendisini ziyarete gelen ve kuzen olan torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5) yaşamını yitirdi. 3 kişinin enkaz altından çıkarılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez, 3 kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde saldırganlar C.D., E.D. ve E.D.'yi 'kasten yaralama' suçundan gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.



Hasan Dönmez, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30 Depremin merkez üssünde hayat normale döndü - Haber
16:30 Valinin de dikkatini çekmeyi başaran vatandaşın esprisi, herkesi güldürdü - Haber
16:30 "Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" - Haber
16:30 ASÜ'de "Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı" konferansı düzenlendi - Haber
16:29 FETÖ/PDY operasyonu - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:31:01