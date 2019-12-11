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DHA muhabirine saldıran 3 kişi, serbest bırakıldı

Konya'da dün 3 kişinin yaşamını yitirdiği, çöken binanın bulunduğu bölgede ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e saldırıda bulunan 3 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

11.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:07DHA muhabirine saldıran 3 kişi, serbest bırakıldı

'da dün 3 kişinin yaşamını yitirdiği, çöken binanın bulunduğu bölgede ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e saldırıda bulunan 3 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak dün sabaha karşı 2 katlı kerpiç ev çöktü. Enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile kendisini ziyarete gelen ve kuzen olan torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5) yaşamını yitirdi. 3 kişinin enkaz altından çıkarılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez, 3 kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde saldırganlar C.D., E.D. ve E.D.'yi 'kasten yaralama' suçundan gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.



Hasan Dönmez, Konya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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