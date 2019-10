Dha'nın servis ettiği 'münbiç ilerleyişi dünya basınında

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Münbiç 'e ilerleyişini dünya ilk kez, DHA muhabiri Uğur Can'ın fotoğraflarından gördü. Uğur Can'ın fotoğrafları, dünya medyasında geniş yer buldu.Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başlamış, gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçmişti. İntikal sırasında bölgenin terör örgütü PYDYPGPKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürmüş, TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına almıştı. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Uğur Can ile Hasan Dönmez de TSK birliklerinin Münbiç'e doğru intikalini anbean takip etmişti.İşte TSK ve SMO'nun Münbiç'e ilerleyişini dünyaya fotoğraflarıyla ilk duyuran Demirören Ajansı (DHA) muhabiri Uğur Can oldu. Fotoğrafları uluslararası medya kuruluşlarında yer alan Uğur Can, 'Dünyanın önde gelen gazeteleri bizim görüntü ve fotoğraflarımızla Münbiç operasyonunu anlattılar. Bizim için çok gurur verici bir şey dedi.'DÜNYA DHA'NIN FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERİ İLE ÖĞRENDİZorlu bir görev olduğunu ancak bu görevi yerine getirmekten gurur duyduğunu ifade eden Can, 'DHA'nın fotoğrafları ve görüntülerinden öğrendi dünya Münbiç operasyonunu. En sıcak bölgede sadece biz vardık. İlk bizim görüntülerimiz ve fotoğraflarımız servis edildi. Dünyanın önde gelen gazeteleri bizim görüntü ve fotoğraflarımızla Münbiç operasyonunu anlattılar. Bizim için çok gurur verici bir şeydi. Biz orada olmaktan ve askerimizin yanında olmaktan gurur duyduk. Ekip arkadaşım Hasan Dönmez'le çalıştık, onun görüntüleri dünya televizyonlarında yayınlandı diye konuştu.'YABANCI BASIN GÜVENİRLİĞE ÖNEM VERİYORÖzellikle savaş bölgelerinde çekilen görüntü ve fotoğraflarda manipülasyonların olduğunu ve yabancı basının bölgeden gelen fotoğrafların güvenirliğine önem verdiğini dile getiren Can sözlerini şöyle sürdürdü'FOTOĞRAFLARIMIZA ASLA MÜDAHALE ETMİYORUZ'Münbiç kırsalındaki harekatta bir tek Hasan Dönmez ve ben vardım. Dolayısıyla bütün medya kuruluşları bizden aldı haberi. Biz buradan yabancı bir ajansa gönderdiğimiz zaman fotoğraf önce İstanbula' geliyor, kontrol ediliyor daha sonra fotoğraf Londra'ya gönderiliyor. Londra'da da kontrol edildikten sonra servis ediliyor. Burada güvenirlik çok önemli. Biz fotoğrafa hiçbir şekilde müdahale etmiyor, en ufak bir oynama yapmıyoruz. Yabancı ajanslar bunu biliyorlar ve bizim fotoğraflarımızı kullanıyorlar. Fotoğrafı çeken foto muhabirinden de yüzde yüz emin olması lazım. Çünkü bölge çok açık bir bölge, manipülasyona çok açık bir bölge. Hiçbir gazete yanlış ya da manipüle edilmiş görüntüyü kullanmak istemez. Bunun için de sahadaki kişinin güvenirliği çok önemlidir. Biz DHA olarak bu güvenirliliğe çok dikkat ediyoruz. Fotoğraflarımıza asla müdahale etmiyoruz. Ajanslar da bunu çok iyi biliyorlar dedi.