Dha: Samsun'da Yangın Paniği 2'si Çocuk 5 Kişi Dumandan Etkilendi

SAMSUN'un Canik
ilçesinde, Iraklı ailenin yaşadığı bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Karşıyaka
Mahallesi Kırklareli
Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mutheher Khalaf Mohammed'e ait daireden duman çıktığını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, apartmanda bulunan 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan detay
-Dumandan etkilenenlerin dışarı çıkarılması
-Ambulansa bindirilmesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,
Karşıyaka,Canik
12 Kasım 2018 Pazartesi 13:12