Dha'ya 'Cesaret' ve 'En İyi Röportaj' Ödülleri

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:27



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:27

'Cesaret' ve 'En İyi Röportaj' ödülleri verildi.23'üncü 'Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması', Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, bürokratlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sizler önemli bir kamu hizmetini yerine getiren ve kamu yararına çalışan hem birer haberci, hem de birer sanatçısınız. Daima hayatın içindesiniz, toplumsal olayların şahidi, sosyal hayatın geçirdiği değişimlerin gözlemcilerisiniz. Dolayısıyla sizler şimdiki zamanın tarihini yazanlarsınız" dedi.Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmada çeşitli kategorilerde dereceye giren gazetecilere plaketleri verildi.Yarışmada Demirören Haber Ajansı, 'Cesaret' ve 'En İyi Röportaj' kategorilerinde ödüle layık görüldü.DHA Diyarbakır muhabiri Canan Altıntaş, Yeni İHYA- DER Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesinin ardından Diyarbakır'da çıkan olaylarda yaralanmasına rağmen mesleğini sürdürmeye çalışması nedeniyle 'Cesaret' ödülüne layık görüldü. Altıntaş, plaketini, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan aldı.Yarışmada, Demirören Haber Ajansı'ndayken yaptığı röportajla Burak Emek de 'En İyi Röportaj' kategorisinde ödüle layık görüldü. Emek, plaketini Türkçe Konuşan Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan'ın elinden aldı.- Diyarbakır