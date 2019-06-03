DHA YURT - 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan asker, doktorların çabasına reğmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Görüntü Dökümü

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Ambulansın gelişinden görüntü

Yaralı askerin Hastaneye Getirilişi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA