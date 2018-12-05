Dha Yurt - 2 Tır Şoförü Yol Kenarında Ölü Bulundu

ADANA'nın Pozantı
ilçesinde TIR şoförleri Behçet Birkaç (26) ve Halil Kocabaş
(32), yol kenarında ölmüş olarak bulundu. Polis
, yoldan geçen bir TIR'ın Birkaç ve Kocabaş'a çarparak ölümlerine neden olduğu üzerinde duruyor.
Olay, Pozantı ilçesinde dün 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Akçatekir
mevkiinde meydana geldi. Otoyoldaki sürücüler, yol kenarında TIR'ların yanında iki kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığı fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsimlerinin Behçet Birkaç ve Halil Kocabaş olduğu öğrenilen iki kişinin, öldükleri belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birkaç ve Kocabaş'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Yoldan geçen bir TIR'ın Birkaç ve Kocabaş'a çarparak ölümlerine neden olduğu üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Adli Tıp Kurumu'nun dış görüntüsü
Morg tabelası
Cenaze aracından görüntü
Cenazeleri morga taşınması
SÜRE: 01'54" BOYUT: 213 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
Pozantı,Kocabaş
05 Aralık 2018 Çarşamba 05:14