DHA YURT - ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına eylem yaptığı ve çatışmaya girdiği, Adana'da ise örgüt faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 6 şüphelinin kaldığı adreslere sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda ekipler, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Zırhlı ve resmi polis araçlarının operasyon noktasına gidişi
Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi
Özel harekat polisinin merdiven ile evin dış kapısının üzerinden avluya girmesi
Dış kapısı açılan eve giren özel harekat polisleri
Polislerin "Kapıyı aç" ve "Yat yere" diye bağırması
Evin damında uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisi
Sokaktaki özel harekat polisleri
Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,