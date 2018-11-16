16 Kasım 2018, 01:02

Dha Yurt - Adana'da Hastane Otoparkında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Dha Yurt - Adana

ADANA Şehir Hastanesi'nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ozan Büyükgöçer öldü, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İcesu ise yaralandı.

ADANA Şehir Hastanesi'nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ozan Büyükgöçer öldü, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İcesu ise yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce çatışma çıktı. Tabancaların ateşlendiği kavgada Ozan Büyükgöçer, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İncesu yaralanırken, şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşınan yaralılardan Ozan Büyükgöçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise ameliyata alınırken, polis ekipleri hastane otoparkında geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede farklı noktalarda 21 adet boş kovan bulundu. Polis, isimleri henüz öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Ölen Ozan Büyükgöçer ile yaralı babası Ahmet Büyükgöçer'in aracından görüntü

Hastanenin dış görüntüsü

Olay yerindeki polislerden görüntü

Kurşun isabet eden otomobilden görüntü

Yerdeki boş kovanlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

(EK)

-Cep telefonundan olay anı görüntüsü + silah sesleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

**GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Adana
16 Kasım 2018 Cuma 01:02



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