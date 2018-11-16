Dha Yurt - Adana'da Hastane Otoparkında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

ADANA Şehir Hastanesi'nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ozan Büyükgöçer öldü, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İcesu ise yaralandı.
Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Yüreğir
ilçesindeki Adana
Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce çatışma çıktı. Tabancaların ateşlendiği kavgada Ozan Büyükgöçer, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İncesu
yaralanırken, şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşınan yaralılardan Ozan Büyükgöçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise ameliyata alınırken, polis ekipleri hastane otoparkında geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede farklı noktalarda 21 adet boş kovan bulundu. Polis
, isimleri henüz öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
Ölen Ozan Büyükgöçer ile yaralı babası Ahmet Büyükgöçer'in aracından görüntü
Hastanenin dış görüntüsü
Olay yerindeki polislerden görüntü
Kurşun isabet eden otomobilden görüntü
Yerdeki boş kovanlardan görüntü
Genel ve detay görüntüler
(EK)
-Cep telefonundan olay anı görüntüsü + silah sesleri
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
**GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Adana