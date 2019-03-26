Dha Yurt - Adana'da Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın (1)

ADANA'nın Yüreğir
ilçesi Havutlu
mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Plastik
kasaların yanması nedeniyle itfaiye ekiplerinin söndürmekte güçlük çektiği yangında yaralanan olmadı. Adana
'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu mahallesi Karataş
yolu üzerinde kurulu bulunan narenciye paketleme tesisin deposunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de plastik ve tahta kasaların bulunduğu tesisteki yangına müdahale etti. Yangın sırasında çalışan işçilerin dışarı çıktığı belirtildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalelerine rağmen özellikle plastik kasaların çalışmaları güçleştirdiği kaydedildi. Tesisin çatısının büyük bölümü kısmen çöktü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yeri genel - detay
İtfaiyenin alevlere müdahalesi
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Yüreğir, Adana, Güncel
Kaynak: DHA