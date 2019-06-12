DHA YURT - ADANA MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU

ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 19 kişi hakkında gözaltı karanının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla kırılarak girildi. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda bulunan cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu.

Adana'da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise kısa sürede Adana'ya getirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zırhlı polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

Özel harekat polislerinin eve girmesi

Baskın yapılan evin önündeki polisler

Özel harekat polislerinin bir başka eve girmesi

Sokakta önlem alan özel harekat polisleri

Sokaktaki zırhlı polis araçlarından görüntü

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: DHA