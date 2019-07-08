DHA YURT - Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı: Yaralılar var - (1)

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın bodrum katında boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Patlama sonrası yangından görüntüler (sosyal medya)

-Güvenlik önlemleri ve binadan yükselen dumanlar (aktüel)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),