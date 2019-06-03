DHA YURT - Azez'de patlama: 15 ölü, 29 yaralı; durumu ağır olanlar Kilis'e getirildi

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, teravih namazı sonrası bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Durumu ağır olanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kilis'in karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Azez kentinde, teravih namazının ardından camiden çıkanların bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye sağlık ekipleri ile yerel polisler sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ve acil serviste yapılan kontrolde 15 kişinin öldüğü belirlendi. Hastanede tedavi gören yaralılardan durumu ağır olanlar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Olay yerinden görüntü

Ağır yaralıların hastaneye getirilmesi

Ambulanstan indirilmesi

Acilden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -



Kaynak: DHA