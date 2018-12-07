Dha Yurt - Babasının Yanına Sığınan Eşini Öldürdü, Kayınpederini Yaralayıp Kendisini Vurdu (3-Ek)

** BABA DA HAYATINI KAYBETTİ Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde, Emine T.'nin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan baba Bekir Metin de kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren ve kullandığı pompalı tüfekle kendisini de vuran Ahmet T.'nin tedavisi ise sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Emine T.'nin babası Bekir Metin'in sağlık fotoğrafı
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM - Hasan POLAT/ ANKARA
Ankara,Kahramankazan
07 Aralık 2018 Cuma 22:57