Dha Yurt - Bakkal Dükkanı Yangında Küle Döndü

ADANA'da bir bakkal dükkanı, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Her şeyin yandığı rafta bir tek dua kitabının sağlam kalması ise dikkat çekti.
Yangın, saat 02.45 sıralarında merkez Yüreğir
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi 1096 Sokak'taki bir bakkal dükkanında çıktı. Gece telefon ile konuşmak için dışarı çıkan bir genç, amcası Mahmut Yüksel'e ait bakkal dükkanından dumanların yükseldiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalledeki sokakların dar olması nedeniyle güçlükle olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını üst kattaki eve sıçramadan söndürdü. Sese ve dumana uyanan mahalle sakinleri, söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Büyük maddi hasara yol açan yangında her şeyin küle döndüğü bir rafta yalnızca dua kitabının yanmaması ise dükkan sahibi tarafından Allah'ın mucizesi olarak nitelendirildi. İtfaiye
ekibinin iş yerinde yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı saptandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
İtfaiye erinin tazyikli su sıkması
İtfaiye aracından görüntü
Dışarı çıkartılan yanmış eşyalar
Dükkanın içinden görüntü
Dükkan sahibinin elindeki dua kitabını gösterip, "Allah'ın bir mucizesidir" demesi
Sokaktaki kalabalıktan görüntü
Kucağındaki bebek olan bir kadından görüntü
Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'34" - BOYUT: 176 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
Yüreğir,İtfaiye