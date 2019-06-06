DHA YURT - BOZCAADA'DA BOTLA DENİZ AÇILAN 2 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Çanakkale Belediyesi Yat Limanı'nda dalgıç olarak çalışan Tayfun Göçen ile mesai arkadaşı Necati Çağatay, lastik botla deniz açıldıktan bir süre sonra kendilerinden haber alınamadı. Göçen ve Çağatay'ı bulmak için Sahil Güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Çanakkale Belediyesi Yat Limanı'nda dalgıçlık yapan Tayfun Göçen ile mesai arkadaşı Necati Çağatay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Çanakkale'ye dönmek üzere lastik botla adadan ayrıldı. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli sporcu Derya Can Göçen'in eşi olan Tayfun Göçen ile arkadaşı Necati Çağatay'dan bir daha haber alınamadı. Milli Sporcu Derya Can Göçen, yetkililere eşi Tayfun Göçen ile son olarak dün akşam saat 20.45 sıralarında telefonla konuştuğunu ve sonrasında da hem eşi hem de arkadaşının cep telefonuna ulaşamadığını bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri ve deniz polisi, Boğazda açıklarında arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 23.30 sıralarında Kabatepe mevkiinde bir bot içinde 2 kişinin yüksek sesle konuştuğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler bu bölgede çalışmalarını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bozcaada Limanından genel detay görüntüler

Bozcaada Sahil Güvenlik Komutanlığından görüntü

Bozcaada Limanındaki Sahil Güvenlik Botundan görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Serkan İLİK/ BOZCAADA(Çanakkale),

Kaynak: DHA