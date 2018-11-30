30 Kasım 2018, 00:50
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Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

Dha Yurt - Budo ve İdo

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

10: 30 - Bursa-Yenikapı- Kadıköy - 30.11.2018

09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018

 08: 30 -Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy - 30.11.2018

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018

07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı - 30.11.2018

07: 30 - Bursa-Yenikapı - 30.11.2018

07: 00 - Yenikapı-Bandırma - 30.11.2018

07: 01 - Yenikapı-Bandırma - 01.12.2018

Haber: BURSA, İstanbul,Bursa
30 Kasım 2018 Cuma 00:50