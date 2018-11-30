Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO), Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07: 00 Bursa
(Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece
)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
10: 30 - Bursa-Yenikapı- Kadıköy
- 30.11.2018
09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018
08: 30 -Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy - 30.11.2018
07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018
07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı - 30.11.2018
07: 30 - Bursa-Yenikapı - 30.11.2018
07: 00 - Yenikapı-Bandırma - 30.11.2018
07: 01 - Yenikapı-Bandırma - 01.12.2018
Haber: BURSA,
İstanbul,Bursa