11 Aralık 2018, 08:11
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Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

Dha Yurt - Budo ve İdo

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

08: 30/ Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Haber: BURSA, Eminönü,Mudanya,İstanbul,Bursa
11 Aralık 2018 Salı 08:11