Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO), Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa
(Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
08: 30/ Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
Haber: BURSA,
Eminönü,Mudanya,İstanbul,Bursa
11 Aralık 2018 Salı 08:11