23 Şubat 2019, 07:03
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Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

Dha Yurt - Budo ve İdo

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO:

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09: 30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18: 45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

Haber: BURSA, İstanbul, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa, Ekonomi
Kaynak: DHA