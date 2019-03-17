Dha Yurt Bülten-14

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TEMEL'İN NAAŞI GÜMÜŞHANE'YE UĞURLANDIIRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından toprağa verileceği Gümüşhane'ye uğurlandı.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla saat 17.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrülçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Cemile ve babası Mehmet Temel, sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı.Tören mangası tarafından uçaktan indirilen şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel'in tabutu, cenaze aracına konuldu. Aracın havalimanından ayrılacağı sırada şehidin kardeşi Şaban Temel, 'Kardeşim nereye gidiyorsun' diyerek gözyaşı döktü. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine götürülen şehit Taşkın Temel'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenazenin karşılanmasıYakınlarından detayDetaylarHaber-Kamera: Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM TRABZON-DHA=============JANDARMA LOJMANINDA ÖLÜ BULUNAN UZMAN ÇAVUŞ, EŞİ VE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİTUNCELİ'de, jandarma lojmanında tabanca ile vurulmuş ölü bulunan Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, oğlu Doruk (8) ve eşi Sibel Bektaş'ın (34) cenazeleri memleketi Adıyaman'daki aile mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında meydana geldi. Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel ve oğlu Doruk Bektaş evlerinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bektaş ailesinin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Hüseyin, Sibel ve Doruk Bektaş'ın cenazeleri memleketleri Adıyaman'a getirildi. Cenazeler ilk olarak Hüseyin Bektaş'ın İmamağa Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik istendi. Cenaze aracındaki tabutları gören yakınları gözyaşlarına boğularak tabutlara sarıldı.Cenazeler daha sonra Yeni Mezarlık Cami'ne getirildi. Burada düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve yakınları katıldı. Hüseyin, Sibel ve Doruk Bektaş'ın cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde aile mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Bektaş ailesinin ölümüne neden olan tabancayı kimin kullandığı ise Adli Tıp raporu ile kesinleşecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Baba eviCenazeler evin önüne getirilmesiYeni Mezarlık CamiYakınlarının tabutlara sarılıp ağlamasıCenaze namazı kılınmasıCenaze askerlerin omuzlarına almasıToprağa verilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)===================Dereye düşen küçük Hediye'yi arama çalışmaları sürüyor (ek görüntüyle)BABASI: DAHA ÖNCE DE 3 KİŞİ DÜŞTÜMersin'de, dereye düştükten sonra kaybolan Hediye Orman'ın babası Mehmet Orman, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kanalın üzerinin 3 senedir açık olduğunu dile getiren 8 çocuk babası Mehmet Orman, "Okulun dibinde kanalın üzeri açık. Çocuklar orada oynarken dereye düşmüş ikisi de. Birisini kurtardık, birisi daha kurtarılmadı. 3 senedir kanalın üzeri açık. Okul müdür rica etmiş 10-15 sefer. Daha hala aynı. Çocuk parkı orası. Parkta oynarken kanala düşmüşler. Aynı zamanda okulun hemen bitişiği. Küçük düşünce büyük de onu kurtarmak için kendini atıyor ama kurtaramıyor. Büyük kızımı vatandaşlar çıkarmış. Ben saat 18.00 civarında duydum. Geldiğimde zaten iş işten geçmişti. Arama çalışmaları sıkı olma daha iyi olur, seviniriz. Yetkililer yapacağını yapmış. 3 senedir kanalın üzerini açık bırakmak olmaz. Akşam yatarken rahat vicdanla yatıyorlarsa ne mutlu onlara. Hastaneden çıkan kızımın sağlığı iyi" dedi.12 yaşındaki Bahar'ı kurtaran Reşit Bakır ise "Evde oturuyordum, çocukların sesini duyunca dikkatimi çekti. Dereden tarafa bakınca suyun üzerinde 2 tane el gördüm. O zaman anladım ki çocuk düştü. Koşarak buraya geldim ve önünü kesmeye çalıştım. Çocuk demirden tutmuştu, elinden tuttum çıkardım, 'Kardeşim gitti' deyince çocuğu bıraktım aşağı koştum ama birşey göremedim" diye konuştu. Bakır, daha önce kanala 3 kişinin düştüğünü de sözlerine ekledi.Görüntü Dökümü---------------------------Baba Mehmet Orman ile röportajKanalın görüntüleriKardeşlerin yardımına koşan Reşit Bakır ile röportajKardeşlerin düştüğü köprünün görüntüleriKüçük Hediye'nin fotoğraflarıGenel ve detay görüntülerSÜRE: 04'55" BOYUT: 533 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,==============CHP'Lİ MUHARREM İNCE: ÜÇ OY FAZLA ALMAK İÇİN BEKA SORUNU VAR DİYORLARCHP'li Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın 'beka seçimi' söylemlerini eleştirerek, "Üç oy fazla alabilmek için 'Beka problemi var' diyorlar. Bu memlekette 'Beka problemi var' demek, bu ülkeye kötülük yapmaktır" diye konuştu.Muharrem İnce, CHP'nin Bilecik seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Tevfikbey Caddesi üzerinde toplanan partililere seslenen İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçimleri için kullandıkları 'beka seçimi' söylemlerini eleştirerek, şöyle dedi:"Hiç kimse şu ana kadar yerel seçimler için beka seçimidir demezken bunu ilk kez Erdoğan ve Bahçeli söyledi. Bu ülkeye bir yatırım yapacak olanlar bu ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Beka sorunu vardır' demesinin üzerine yatırım yapar mı? Üç oy fazla alabilmek için 'Beka problemi var' diyorlar. Bu memlekette 'Beka problemi var' demek, bu ülkeye kötülük yapmaktır. İçişleri Bakanı 'Ülkede 750 terörist kaldı' dedi. Biz bu ülkede 750 teröristin üstesinden geliriz. O zaman bir beka sorunu yok. Beka demek; Bahçeli, Erdoğan koltuk aşkı demektir. Sayın Bahçeli meydanlarda Millet İttifakı'na 'illet ittifakı' diyor, 'beş harfliler' diyor. Hatırlatayım; Recep de beş harfli. Sayın Bahçeli'ye soruyorum; Recep kaç harfli?"'KEK KUANTUMU YENDİ'24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki söylemlerini hatırlatan Muharrem İnce, kek ve bedava çayın kuantumu yendiğini belirterek, "24 Haziran seçimlerinde meydanlarda 'kuantum' dedik, 'yazılım' dedik, 'teknoloji' dedik, 'üretim' dedik, 'bilim, hukuk' dedik. Onlar ise 'bedava çay ve kek' dedi. Kek kuantumu yendi. O zaman yendi ama uzun vadede yenerse işte bu sefer bu memlekette beka sorunu olur. 'Bunlar seçimi kazanınca kuyruklar olacak, dövizler artacak' dedik; çıktı. 'O kuyruklar varlıktan oluyor' dediler. Siz o kuyruklarda zengin insan gördünüz mü? Türkiye'de soğan kuyruğu var" diye konuştu.'EZAN BAĞIMSIZLIĞIN SİMGESİDİR'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İstanbul Taksim'de kadınların ezanı yuhaladığı iddialarına değinen Muharrem İnce, ezan ve Türk bayrağının bağımsızlığın sembolü olduğunu kaydederek şöyle dedi:"8 Mart'ta 'Kadınlar ezanı yuhaladı' dediler. Orada polis önlerini kesiyor, gaz sıkıyor. Polisle bir arbede içerisine giriyorlar. ve kadınlar polisleri protesto ediyor, ıslık çalıyorlar. Orada ezan okunuyor, kadınlar ezanın okunduğunun farkında bile değil. Şimdi bunu alıp, 'Ezanı yuhaladılar' diye anlatıyorlar. Ben bu ülkenin Türklerine kefilim, ben bu ülkenin Kürtlerine kefilim, ben bu ülkenin Alevilerine kefilim, ben bu ülkenin Sünnilerine, Şafilerine kefilim, ben bu ülkenin sağcılarına kefilim, ben bu ülkenin solcularına kefilim, ben bu ülkenin başı kapalılarına kefilim, ben bu ülkenin başı açıklarına kefilim, 82 milyona kefilim. Hiç kime ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Bizim bağımsızlığımızın iki sembolü vardır. Biri bayrağımızdır, öbürü ezanımızdır. İkisi bağımsızlığımızın simgesidir. Ezan Müslümanlar için namaza bir çağrı olduğu gibi bağımsızlığımızın da simgesidir. Üç beş zibidi çıkabilir, ona bir şey diyemem ama bu topraklarda hiç kimse ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Yuhalayacak olan bir babayiğit çıkarsa da onun alnını karışlarız hep birlikte. Ama olmamış şeyleri meydanlarda anlatarak, insanların dini duygularıyla oynamamak lazım."CHP'li Muharrem İnce konuşmasının ardından Millet İttifakı Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin için destek istedi.Görüntü Dökümü:---------------------Muharrem İnce'nin gelişi ve karşılanması-Toplanan partililer-Muharrem İnce'nin konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-======================BAKAN KURUM: 440 BİN MÜTEAHHİDİMİZİ ARTIK SINIFLANDIRIYORUZÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Yalova'ya geldi. Türkiye'de müteahhitlerin sınıflandırılacağını söyleyen Bakan Kurum, "440 bin müteahhidimizi artık sınıflandırıyoruz. 9 tane sınıfa ayırıyoruz ve bu sınıflarda müteahhitlerimiz yapmış olduğu işlere ve deneyimlere göre o sınıflara girecekler ve o kategoride iş yapabilecekler" dedi.Bakan Kurum, Çanakkale programının ardından geldiği Yalova'da ilk olarak Yalova Valiliği'ne ziyarette bulundu. Burada çiçeklerle karşılanan Bakan Kurum, valilik bahçesinde kurum müdürleriyle tokalaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Yalova'ya hükümet olarak 12 milyar TL'lik, bakanlık olarak da 1,5 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.Bakan Kurum ardından Yalova Uygulama Oteli'nde Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği yemekli programda inşaat ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum, "Biz artık şehirlerimizin 50 yılını 100 yılını planlamak istiyoruz. Bu çerçevede de Sayın Cumhurbaşkanımız Yerel Seçim Manifestomuzu açıkladı. Bu manifestoda 11 maddemiz var ve 8'i de bizim bakanlığımızla alakalı. Bu manifestoya baktığımızda biz şehirleri geleceği adına ve ilerideki o yeşil alan miktarını artırma adına alt yapıdan üst yapıya tüm şehrin problemlerini o önümüzdeki 5 yıllık süreçte gönül belediyeciliği anlayışıyla önce millet önce memleket diyerek, memleket için görev işi gönül işi diyerek yapmak istiyoruz" dedi.TÜM ŞEHİRLERE MEKANSAL PLANLAR HAZIRLANDITüm şehirlerin mekansal planını hazırladıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Biz göreve gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde tüm ülke genelinde mekansal stratejik planı başlattık. Nedir bu mekansal plan? Aslında tarım alanlarını tarım arazilerinde, turizmdekileri turizm alanlarında, sanayi alanlarını o lojistik desteklerle ulaşım güzergahlarıyla desteklenmiş doğru alanlarda konumlanmasıyla o şehirlerin geleceğine, nüfus artışıyla şehirlerdeki o 2050 yılına geldiğinizde tüm dünya nüfusunun 3'te 2'ini şehirlerde yaşayacağı öngörüsüyle biz bütün şehrimizin ülkemizin mekansal planını hazırlıyoruz" diye konuştu."KORUNAN ALANLARIMIZI TAM 2,5 KAT ARTIRACAĞIZ"Özel çevre koruma bölgeleri ve sit alanları sayısını artırmak istediklerini söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:"Mekansal stratejik plan bizim için çok önemli. İlk önce bunu yapacağız ve bunu üniversitelerimizle birlikte sürecini başlattık. İnşallah bu yılsonuna kadar da tüm Türkiye genelinde, artık bundan sonra sanayi alanını nereye koyacağız, tarım alanları ilave nerelere yapacağız, özel çevre koruma bölgeleri ve sit alanlarını sayısını 2023 yılına kadar artırmak istiyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17 seviyelerine çıkarmak istiyoruz ve korunan alanlarımızı tam 2,5 kat artıracağız. Tüm bunları yaparken de o mekansal stratejik plana göre yapacağız. Bunun altlıkları olacak. İçinde kentsel dönüşümü stratejicisinin olduğun bir strateji belgemiz olacak. Bir altlığı bu olacak. Bu altlıkla işte Yalova gibi Kocaeli gibi İstanbul gibi daha önce depremleri de yaşamış ve 1. Derecede deprem bölgesinde yer alan illerimizdeki o acil kentsel dönüşüm işi. İşte Yalova'da aslına bakarsanız bu illerimizden en önemlilerinden bir tanesidir. 1999 Depremi'nde 2 bin 500 canımız gitti. Bu kayıtlı. Kayıtlı olmayan da birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok acı yaşadık. Birçok ailemize ocağımıza ateş düştü. ve daha 15-20 senelik mevzu. 20 sene önceki yaşanan bir olay. Bu depremlerden ders almak suretiyle en son Kartal'da bir binanın çökmesiyle 21 canımız gitti. 5 gün oradaki göçükteki vatandaşları kurtarabilmek için çalıştık. Yalova'da deprem bölgesi. Yalova'nın en önemli önceliği kentsel dönüşümdür. En önemli önceliği bu deprem riski taşıyan binaların bertarafıdır. Buna ilişkin evet bizde yaptığımız çalışmalarla şehir merkezinde çok fazla yerleşim alanı yok. Biz Hazine arazilerini, yine şehir merkezindeki o yoğunluğu artırmayacak şekilde hem TOKİ Başkanlığımız ki önümüzdeki süreçte 5 yıllık hedefimiz tüm Türkiye'de 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek. Bu kapsamda Yalova'da bizim en acil en öncelikli dönüştüreceğimiz şehirlerimizden biridir.""440 BİN MÜTEAHHİDİ SINIFLANDIRIYORUZ"Kentsel dönüşüm sürecini doğru işletebilmek adına ülkede bulunan 440 bin müteahhidi sınıflandıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "440 bin müteahhidimizi artık sınıflandırıyoruz. 9 tane sınıfa ayırıyoruz ve bu sınıflarda müteahhitlerimiz yapmış olduğu işlere ve deneyimlere göre o sınıflara girecekler ve o kategoride iş yapabilecekler. Yani bir üste çıkabilmesi için o kategoride işlerini yapacak, toplayacak ve o işte son 5 yıldaki ortalamasıyla da bir üste çıkabilecek. Ancak daha önce 100 bin metrekare inşaat yapmamış bir yüklenicimiz, gidip kentsel dönüşümde veya sahada işte 100 bin metrekarelik bir inşaatı da yapamayacak. Bunu yapabilmek için de bu sınıflandırmayı yapıyoruz. Doğru ve yanlışı ayırt edebilmek için bu sınıflandırma bizim için çok önemli. Diğer taraftan kentsel dönüşümle de o uygulayacağımız kentsel dönüşüm alanlarına yükleniciler o sınıfın bir üstüyle girebilecekler. Yani 100 bin metrekare iş bitirmesi olan bir firma bir üstüyle işe girebilecek. 101 bin metrekare bir yer yapıyorsa eğer, kentsel dönüşümde onun bir üst sınıfıyla girmek zorunda. O teknik yeterliliği sağlayabilmek adına bunu yapıyoruz. Bir taraftan da mali yeterlilik getirdik. Mali yeterlilikle alakalı da o kentsel dönüşümdeki vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına çok önemli çünkü işin sürecinde hem yüklenicilerimiz hem de vatandaşlarımız mağdur olabiliyorlar. O yüzden bu mağduriyeti engellemek adına teknik, mali kriterleri uygun firmalarımız bu kentsel dönüşüm sürecini yönetiyor olacaklar" şeklinde konuştu.Bakan Kurum, ülke çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedefleri olduğunu söyledi. Tüm Türkiye genelinde Millet Bahçesi projeleri olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bu millet bahçelerine ilişkin 81 ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık ilçelere kadar indik. Sadece illerimizde değil ilçelerimizde de o büyük millet bahçelerini projelendirdik ve yapım sürecine başladık" dedi.Bakan Kurum'a Yalova ziyaretlerinde Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar eşlik etti.Görüntü dökümü;-Bakanın karşılanması-Bakanın açıklamaları-Detay görüntülerHaber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,==============================Varank: Buranın imkanlarını, Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz (2)BATMAN'DA SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a geldi. İkiköprü beldesinde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve partisinin belediye başkan adayları tarafından karşılanan Bakan Varank, kent merkezinde seçim bürosu açılışına katıldı. Burada konuşan Varank, terör propagandalarına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu ülkede yıllarca ayrımcılık politikaları uygulandı. Maalesef bu politikaları istismar edenler oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında bütün bu ayrımcılık politikalarının üstesinden gelmek için Türkiye'de kardeşlik hukukunu tesis etmek için bir yola çıktı. Türkiye'de kimsenin cesaret edemediği adımları Sayın Cumhurbaşkanı'mız büyük cesaretle attı. İnkar ve asimilasyon politikalarını ayaklarını altına aldı. Bu ülkede kardeşim hukukunu tesis etti" dedi."İstismar siyasetini sürdürmek isteyenler oldu" diyen Bakan Varank, şunları söyledi:"Birtakım fırsatçılar çıktı. Bu ülkenin kaynaklarını, sizlerin vergilerini, bizlerin size hizmet için göndermek istediğimiz paraları Kandil'e peşkeş çekmek isteyenler oldu. Biz bu imkanların tamamını sizlere hizmet için kullanılsın, diye gönderdik. Maalesef bazıları, o kaynakları Kandil'e peşkeş çektirdiler. O Kandil hem sizin çocuklarınızın hem de sizin geleceğinizi çaldı. Bunu da sizin paralarınızla yaptılar. Şundan emin olabilirsiniz, biz bundan sonra şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde terör propagandasına asla izin vermeyeceğiz. Güvenlik görevlilerimiz ve siyasetçilerimiz her zaman yanınızda olacak. Batman'ı tümüyle kalkındırmak istiyoruz."Görüntü Dökümü------------Bakan Varank'ın gelmesiBakan Varank'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ/BATMAN,=================================100 BİN TL ÇALAN 3 HIRSIZDAN 2'Sİ, İNTERNET KAFEDE OYUN OYNARKEN YAKALANDIBursa'da 3 aracın kelebek camını kırarak toplamda 100 bin TL çalan 3 hırsızdan B.K. ile Y.K. 150 güvenlik kamerasının incelenmesi ardından internet Kafede oyun oynarken yakalandı. Arkadaşlarının ifadesi üzerine K.P. de saklandığı evde yatağın altına saklanmış vaziyette yakalandı.Olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz gün Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri 3 farklı araçtan toplamda 100 bin TL çalındığı ihbarını aldı. Olay ile ilgili çalışma başlatan ekipler çevrede bulunan 150 güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin, B.K. (22), Y.K. ve K.P.'nin (24) olduğunu tespit etti. Şüphelileri yakın takibe alan ekipler 17 yaşındaki Y.K. ve B.K.'yı Yıldırım İlçesinde bir internet Kafede oyun oynarken yaptıkları operasyon sonucunda gözaltına aldı. Çaldıkları 100 bin TL 'nin 50 bin TL'si ile araba alan 3 hırsızın aldıkları araba ile de kaza yaptıkları öğrenildi. K.P.'nin saklandığı evi de tespit eden ekipler eve yaptığı operasyon sonucunda K.P. isimli şüpheliyi evde saklandığı yatağın altında bularak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki Y.K. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken ifadeleri alınan B.K. ile K.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü DökümüŞüphelilerin emniyetten çıkarılmasıEmniyetten detaylarHaber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,=========================İSTANBUL- İZMİR OTOYOLU'NUN 65 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ DAHA ULAŞIMA AÇILDIİSTANBUL-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile düzenledikleri ortak İzmir mitinginden telekonferans ile açılışa katıldı.Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapım ve işletme çalışmaları devam eden İstanbul- İzmir Otoyolu Projesi, 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere, 426 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Projede bugüne kadar 147 kilometre otoyol ile 21 kilometre bağlantı yolu işletmeye açıldı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun iki hattında daha çalışmalar tamamlandı. Balıkesir kuzey ve batı kavşakları arasındaki 29 kilometre ana gövde, kalanı ise ise bağlantı yolu olmak üzere 33 kilometrelik hattın yanı sıra Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahındaki ana gövde ve bağlantı yolları ile birlikte toplam 33 kilometrelik hat kullanıma hazır hale geldi. Söz konusu hatların açılışı için bugün İstanbul- İzmir Otoyol Akhisar gişeleri önünde tören düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Uğur Aydemir, karayolunu yapan şirket yetkilileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Bakan Turhan karayoluyla geldiği tören alanında, Manisa'da protokol üyeleri ve proje kapsamında çalışan işçiler tarafından karşılandı. Bakan Turhan ardından açılışın canlı yayın ile verileceği alana geçerek kurdelenin önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İzmir mitingine canlı olarak bağlandı.'İZMİR- İSTANBUL 4 SAATE DÜŞÜYOR'Bakan Turhan, törendeki konuşmasında, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun geçen yıllarda İzmit Körfez geçişi, Bursa geçişi, İzmir Kemalpaşa ve Manisa şehir geçişlerinin trafiğe açıldığını hatırlatarak, "Bugün de bu güzergahta bulunan şehir geçişleriyle şehirler arası trafiği tamamen birbirinden ayıracak olan, Balıkesir şehir geçişi ve Akhisar şehir geçişini de hizmete açıyoruz. Projenin maksadı yüzde 80 oranında hasıl oluyor. Bugünden sonra İstanbul-İzmir trafiği 4 saate düşüyor. Önümüzdeki 6 ay içinde, bu yıl yaz sonlarında kalan kesimleri de trafiğe açarak projenin tamamı hizmete girecek. 10 milyar dolar tutarında olan bu projeyi kamu kaynağı harcamadan yap - işlet - devret modeliyle hizmete açtık. Projenin hizmete girmesiyle özelikle yaz aylarında şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sona ermiş olacak. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin turizm ve tarım merkezlerinde oluşan trafik yoğunluğu artık çok daha rahat ve güvenli şekilde bu projeden faydalanacak" dedi. Bakan Turhan, konuşmasının ardından beraberindeki protol üyeleri ile birlikte kurdelesini keserek yolu hizmete açtı. Bakan Turhan, açılışın ardından Manisa'dan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahından görüntü-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması-Bakan Turhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingine bağlanp, beraberindeki protokol üyeleri ile kundelesini keserek yolu hizmete açması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,==========================TİPİ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDUKARS'ta yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Kaza, öğlen saatlerinde Arpaçay ve Çıldır ilçeleri arasındaki Gönülalan köyü mevkiinde meydana geldi. Yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Sürücüler, görüş uzaklığının çok düşük olması ve buzlanma nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi. Tipinin etkili olduğu bölgede çok sayıda araç da yolda mahsur kaldı.Öte yandan Erzurum Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kuvvetli kar yağışı yaşanacağını, rüzgarla birlikte tipinin de etkili olacağını bildirdi. Yetkililer, kuvvetli kar yağışı ve tipi ile yağış sonrası buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde de azalma olabileceğini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yolda kalan araçlar-Kazaya karışan araçlar-Sürücüler kaza yapan araçlarını başındaHaber-Kamera: ARPAÇAY (KARS),============================