DHA YURT BÜLTEN-15

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ÜNAL'I SON YOLCULUĞUNA 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26), memleketi Konya'nın Çeltik ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın dün akşam askeri uçakla memleketi Konya'ya getirilen cenazesi, buradan da karayoluyla ailesinin yaşadığı Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'ne götürüldü. Ünal ailesinin 5 çocuğundan biri olan ve 7 ay önce göreve başladığı öğrenilen Mustafa Ünal için bugün öğlende tören düzenlendi. Şehit Ünal'ın cenazesi, önce babaevine götürülerek helallik alındı. Buradan da törenin yapılacağı cami bahçesine götürüldü.

Cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Ünal ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlarda taşınması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA-

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UĞURCAN, 14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Gaziantep'te, kontrolünden çıkan otomobiin devrilmesiyle ağır yaralanan Uğurcan Yırtlaz (25), 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Temmuz günü Gaziantep-Kilis yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden Uğurcan Yırtlaz yönetimindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise ağır yaralandı. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Uğurcan Yırtlaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Uğurcan Yırtlaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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Uğurcan Yırtlaz'ın Fotoğrafı

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Adli Tıp Kurumu

Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-

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Samsun'da plastik fabrikasında yangın (3)

ALEVLERE TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Samsun'da sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) müdahale etti. Alevlere su sıkan TOMA, yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangına müdahale edilemsi

TOMA'nın müdahalesi

Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KAAR SAMSUN-DHA

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EŞİNİ EVE DÖNMEYE İKNA EDEMEYİNCE KENDİSİNİ BIÇAKLADI

Şanlıurfa'da İbrahim G. (34), eşinin 2 çocuğuyla evi terk etmesine ve geri dönmemesine öfkelenerek bıçakla kendisini yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G. ile eşi Hanım G. arasında maddi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Hanım G., 5 ay önce ekonomik sıkıntıların yanı sıra şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 çocuğunu da yanına alarak babaevine döndü. Sabah saatlerinde barışmak için giden İbrahim G., eşinden olumsuz yanıt aldı. Evine dönen İbrahim G., duruma öfkelenerek bıçakla kendisini karın bölgesinden yaraladı. Sesleri duyan komşuları tarafından kanlar içinde bulunan İbrahim G., ihbarla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Yaralı İbrahim Gömük'e müdahale eden sağlık ekipleri

Olay yerinde önlem alan polis

Yaralı sedyeye konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA -

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BİSİKLETSEVERLERDEN 'TRAFİKTE BİZ DE VARIZ' ETKİNLİĞİ

İzmir'de bisikletseverler, trafikte bisikletlilerin de var olduğunu vurgulamak amacıyla 'Trafikte biz de varız' adlı etkinlik düzenledi.

Günlük hayatın her alanında; işte, okulda, alışverişte ulaşımını bisikletle yapan, çevresini koruyan ve doğa dostu bisikletseverlerden oluşan Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) üyeleri, bisikletin bir araç olduğunu ve bu nedenle trafikte seyir hakları bulunduğunu hatırlatmak için basın açıklaması yaptı. Aliağa ENKA Spor Salonu Önünde bugün saat 11.00 sıralarında bir araya gelen onlarca bisikletli, daha yaşanır, temiz ve sağlıklı bir dünya için bisikletin yaşamın her alanında kullanılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Bisikletleriyle gelen BUGEP üyeleri 'Trafikte biz de varız', 'Doğayı koru, bisiklet kullan', 'Bisiklette takıl, trafiğe takılma', 'Bisiklet kullan, park yeri arama', 'Sağlık için pedalla' ve 'Doğayı koru, bisiklet kullan' yazılı pankart ve afişler taşıdı.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan BUGEP üyesi Başak Aydın, "Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'bisiklet bir taşıttır' ve diğer araçlarla paylaşımlı olarak yolu kullanabilir. Bu sebeple yolun sağ kısmı bisikletlilerin yasal hakkıdır ve trafikte yer alırlar. Motorlu araç ve motosiklet sürücüleri, yayalar ve trafikteki diğer kullanıcıların farkındalığını artırmak için bu etkinliği düzenledik. Bu sayede bisiklet bir taşıttır, ulaşım aracıdır ve trafikte yeri vardır vurgusunu artırmayı ve yaymayı amaçlıyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından topluluk, kıyı şeridinde kısa bir tur atıp etkinliği sonlandırdı.

Görüntü Dökümü:

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Basın açıklaması

Bisikletli grup

Yapılan küçük turdan görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,

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ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ATIKLARLA DOLAŞTILAR

Tunceli'de bir grup tiyatrocu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir gün boyunca üzerlerindeki atıklarla dolaştı.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı ile Pülümür Vadisi'ndeki çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 'Areye Kay Tiyatro' grubunun 3 oyuncusu, topladıkları atıkları elbiselerine bağladı. Tiyatrocular, bir gün boyunca üzerlerindeki atıklarla kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak, çevre kirliliğine dikkat çekti.

Eylemlerinin ardından Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yapan 'Areye Kay Tiyatro' grubu oyuncularından Yılmaz Can Şare, amaçlarının çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Şare, "Gerek Pülümür, gerekse de Munzur Vadisi Milli Pakı'nın acımasızca kirletilmesi insana yakışır bir tavır, bir davranış değil. Vicdanı olan bir insanın bırakın Munzur, Pülümür Vadisi'ni bu güzelim ülkenin ya da dünyanın herhangi bir yerinde doğayı kirletmesinin mantığı yoktur. İnsanlar piknik yerlerine gidip, yiyip içtikten sonra ellerindeki şişeleri, çöpleri doğaya bırakıyorsa, burada bir vicdan eksikliği var demektir. Biz sadece burada değil batıda, Trakya'da, Ege'de nerede olursa olsun, kirliliği gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor. Bu sorun genel olarak bizi ilgilendiren, içimizi sızlatan rahatsız eden bir durumdur" dedi.

Şare, çevre konusunda bilinç oluşturmak için çeşitli etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Tiyatrocuların cadde ve sokaklarda gezmesi

Yılmaz Can Şare'nin açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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PROF. DR. KLAUS SCHMİDT ANISINA GÖBEKLİTEPE'YE PEDAL ÇEVİRDİLER

Şanlıurfa'da yer alan 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe kazılarını yürüten Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 5'inci yıl dönümünde düzenlenen bisiklet turu ile anıldı.

Almanya'da 21 Temmuz 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr. Klaus Schmidt, ölümünün 5'inci yıl dönümünde "Klaus Schmidt'in izinde Göbeklitepe'ye pedallıyoruz" etkinliği ile anıldı. Etkinlik kapsamında çok sayıda bisiklet tutkunu kent merkezinden Göbeklitepe'ye kadar pedal çevirdi. Bisiklet turu sonrası Göbeklitepe'yi dolaşan bisiklet tutkunlarına teşekkür eden Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, "Şanlıurfalılar olarak Klaus Schmidt'e olan vefa borcumuzu ödemek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Çünkü Klaus Schmidt, Göbeklitepe'nin bugünkü hale gelmesindeki en önemli bilim adamıdır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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'Klaus Schmidt'in evinde toplanan bisiklet tutkunları

'Klaus Schmidt'in izinde Göbeklitepe'ye pedallıyoruz' sloganıyla yola çıkan bisikletliler

Göbeklitepe toplanan bisikletliler

Schmidt için açıklamada bulunanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-

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