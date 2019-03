Dha Yurt Bülten-16

Kaynak: DHA

ERDOĞAN: CANANI MİLLET OLMAYAN, SEVDASI VATAN OLMAYAN BİZİ ANLAYAMAZCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, üç-beş oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle Antalya'da Turgut Özal Spor Salonu önündeki miting alanında halka hitap etti. Miting alanındakileri, "Akdeniz'in ay yüzlü güzeli, Torosların taze soluğu, Akdeniz'in ana şehri, turizmin başkenti, tarımın kalbi, yerlisi yabancısıyla herkesi Akdeniz ile kucaklayan barış, kardeşlik şehri Antalya" sözleriyle selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de resmi rakamla 120 bin kişiyle miting yaptıklarını söyledi.Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile birlikte bu kampanyada Cumhur İttifakı olarak, iki lider bir arada halkımıza hitap ettik. Muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Sizlere bol bol selamlar getirdim. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirli kardeşlerimizle hasret giderdik. 31 Mart öncesinde bir kez daha sözleştik. Bu sefer İzmir'de farklı bir heyecan, coşku gördüm. Ama şimdi Antalya'da da uçsuz bucaksız bir başka coşku ve bir başka heyecan var. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp, taze bir sayfa açacağına, yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum" dedi.47 günlük ayrılığın ardından tekrar Antalya'nın misafiri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya böyle coştukça, gürledikçe, iradesine, ülkesine, şehrine sahip çıktıkça kimse bizim aramıza giremez. Antalyalı kardeşlerim görenleri kıskandıran şu sevdayla bizi bağrına bastıkça Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alamaz. Antalya dik durdukça, sağlam durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez. Şimdi sizlere soruyorum, öyle bir cevap verin ki, sesiniz ta Suriye'nin kuzeyinden duyulsun. Öyle bir haykırın ki, kendini bilmez Haçlı artıklarının yürekleri titresin. Öyle bir ses verin ki 565 yıldır İstanbul'un fethini içlerine sindiremeyen Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Öyle bir gürleyin ki birliğimize, dirliğimize, bağımsızlığımıza saldıran teröristlerin kabusu olsun. Öyle bir seslenin ki, Pensilvanya'daki hainin, Kandil'deki katillerin dizlerinin bağı çözülsün" diye konuştu.Meydandan 'Dik dur eğilme' sloganları üzerine seslenen Erdoğan, "Gençler bize eğilmek var mı ya, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde eğilmeyiz. Gençler sevgi sözde değil, özdedir, dilde değil gönül, kalptedir. Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Ankara'ya sıkışıp kalanlar bizim sadece son 5 yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, üç-beş oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez. 40 yıldır aşkınan çalışan yorulmaz diyerek ülkemize, milletimize hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 17 yıldır gönülden yaparsan gönüller kazanırsın inancıyla vatanımıza olan minnet borcumuzu 82 milyona olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" dedi.'LAF DEĞİL ESER ÜRETİYORUZ'14 seçimde kendilerine görev, yetki sorumluluk veren vatandaşların güvenine layık olmak için ter döktüklerini dile getiren Erdoğan, "Biz muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz. Biz CHP'nin başındaki zat gibi iftira değil hizmet üretiyoruz. Size olan sevgimizi projelerimizle, yatırımlarımızla, Antalya'ya kazandırdığımız eserlerimizle ispat ediyoruz. Muhalefetin başındaki adam çıkıyor sabah yalan akşam yalan. Ne oldu açmış elinde kağıtları Man adası. Davayı açtım, kazandım. 2.5 milyon, şimdi yargıda, oradan geldiğinde ben bu 2.5 milyonu ne yapacağım, Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Hayırlı bir yere gitsin, önemli bu, çünkü anlamaz Bay Kemal bundan. Bununla da kalmayacağız, bu adamın ne denli yalan ve müfteri olduğunu bizzat ispat etmem lazım. Çünkü CHP'ye gönül veren kardeşlerime anlatın, 14 günümüz kaldı. CHP'ye oyunu veriyor ama bazı gerçekleri bilemeyebilir. Onlar da bizim kardeşlerimiz, dostlarımız, anlatalım gerçekleri bilsinler" dipye konuştu.'ŞEHİRLER ARASINDA AYRIMCILIK YAPMADIK'Bugüne kadar şehirler arasında ayrımcılık yapmadıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:"Bugüne kadar insanımızı kamplara ayırdık mı? Kimsenin inancına kılık kıyafetine hayat tarzına müdahale ettik mi? Şimdi karşımda bakıyorum, her türlü giyim kuşam var. Sen niye böyle giyiyorsun, sen niye böyle yapıyorsun dedik mi? Onların hiçbirisi bizi ilgilendirmez, tam aksine biz inancına, bütün hayat tarzına adeta kefiliz. Bunda herhangi bir oyuna giremeyiz. Yasakları değil özgürlükleri, vesayeti değil demokrasiyi savunduk. Çıktı bir tanesi Hatay belediye başkanı, ne diyor? Oy yoksa yol da yok, oy yoksa hizmet de yok. Hale bak ya, yav sen bir belediye başkanısın, sen bunu nasıl söylersin. Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Ama biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz."'CHP NE DEMEKTİR, YOLSUZLUK, YASAKLAR, YOKLUK'CHP'nin çöp, çukur, çamur, bir de çarpık yapılaşma demek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bir de CHP ne demektir, yolsuzluk, yasaklar, yokluk. Her şey var. Şimdi bütün bunlara rağmen bizim Güneydoğu'da oy aldığımız yer var, milletvekili çıkaramadığımız yerler var. Biz buralara hizmet götürmedik mi? Oralara da götürdük, oralar da bizim topraklarımız. Oralar da bizim vatanımız. Onlar çukurlar, kanallar kazdılar. Biz ise kayyumları atamak suretiyle bütün oraları pırıl pırıl yaptık. İşte Diyarbakır'ın hali neydi, şimdi gidin bakın bambaşka oldu. Mardin, Hakkari, Şırnak, Van öyle, hepsine gittim, gidiyorum. Benim için engel Allah'ın izniyle yok. Niye 780 bin kilometrekarenin, 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik, bizde ayrım yok" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim meydanlarında verdikleri sözleri, çok çalışıp, ortaya çıkardıkları eserlerle cevap verdiklerini belirterek, "Yolsuzluklarını gizlemek için Antalya çöplüğünde evrak yakan, hizmet diye bira festivali getiren, 15 Temmuz destanına FETÖ ağzıyla iftira eden gafillerden asla olmadık. Sizin için çalıştık, koşturduk. Seçim meydanlarında ne söz vermişsek hamdolsun alnımızın akıyla onu sizlerin hizmetine sunduk. Lafla güzellik olmaz dedik ve her bir şehrimize eserlerimizle damgamızı vurduk. Son 17 senede Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık. Dile kolay." dedi.'AFETZEDELERE 20 MİLYON LİRA GÖNDERDİK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki mitingde, kente yaptıkları projelere de değindi. Erdoğan, "Yol su yoksa medeni değilsiniz, gayri medenisiniz. 18 tünel yaptık, dağları deldik biz Ferhat'ız, siz de Şirin'siniz. Dağları delerek Şirin'e ulaştık. Demirkapı Tüneli'ni önümüzdeki sene tamamlıyoruz. İcraat, icraat. Antalya'yı İstanbul'a bağlayacak hızlı tren projesidir. Etüt çalışmaları devam ediyor. Antalya'yı güney illeri hızlı tren ağı ile bağlayacak hızlı projemizin de etüt çalışmaları devam ediyor. Batı Antalya Havalimanı'nı 2022 yılına kadar hizmete açmayı planlıyoruz. Antalya tarımın da lokomotifidir. Tarımın güçlenmesi için her şeyi yapıyoruz. Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyunu karşılamak için hat kuruyoruz. Antalya'da önceki ay yaşanan hortum felaketinin yaralarını sarıyoruz. Afetzedelerin yaralarını sarmak için 20 milyon lirayı şehrimize gönderdik. Hasar durumuna göre valiliğimiz eliyle bu paraları dağıtacağız" diye konuştu.'31 MART'TA CHP'YE GÖNÜL VERENLERİ BU ADAMDAN KURTULALIM''CHP'nin başındaki zat'ın çiftçileri istismar etmeye çalıştığını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sürekli yalan söylediğini kaydetti. Erdoğan, "İftira üstüne iftira atıyor. Bu adam siyaset yapamaz. 31 Mart'ta gelin defterini dürelim. CHP'ye gönül verenler de bu adamdan kurtulsun. Bu zatın meselesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Emekçi, üretici, çiftçi dostu olan bizim iktidarımızdır. Çiftçiye 17 yılda 127 katrilyonluk destek ödemesi yaptık. Bu yılın ilk üç ayında 8 milyar 777 milyar liralık desteği sağlamış olacağız" dedi.'STOKÇULUK YAPANLARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'Meyve sebze üretimi kadar piyasanın da denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Serbest piyasa, spekülatörön cirit attığı, isteyenin istediği gibi at koşturduğu bir alan değildir. Benim üretici kardeşlerimi sömürdükleri bir ortam değildir. Kim piyasayı manipüle ediyorsa, fiyatları anormal bir şekilde tırmandırıyorsa, devlet de vatandaşın hakkını korumak için gereğini yapacaktır. Tanzim satış noktaları, bazı fırsatçıların önünü kesmek için devreye aldığımız bir sistemdir. Biz kimsenin meşru ticaretine müdahale etmiyoruz. Sadece çiftçilerimizi, üreticilerimizi bu fırsatçılardan korumaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde denetimleri daha da artıracağız. İster gübre, ister ilaç olsun, ister domates, patates üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Stokçuluk yapanlara göz yummayacağız" dedi.DÖRTLÜ ÇETESiyasetin özünde bir hizmet yarışı olduğunu aktaran Erdoğan, CHP'nin kol kola olduğu 'dörtlü çete'de terör örgütü, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemlerinden dolayı eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Yazıklar olsun sana. Senin haddine mi? Sen ne densiz bir insansın. Bu adama 31 Mart'ta haddini bildirmeyecek miyiz, Osmanlı tokadı atmayacak mısınız? O koltuktan kalkması gerekiyor ama kalkamaz, yapıştı kaldı. 31 Mart'ta CHP'ye gönül veren kardeşlerimi de kurtaralım, yoksa bu gitmez. Her seçimi kaybetti ama koltuğu kaybetmedi" dedi.'TOPUNUZ GELİN'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara verip, yerel seçimde CHP'nin Antalya Kepez'den meclis üyeliğine aday gösterdiği, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden, 2012'de BDP Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç ve HDP'li bazı isimlerin yaptıkları açıklamaların videolarını izletti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temel'e eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bu adam Kürt bile değil, ama Kürtler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Türkiye'de Kürdistan var mı, bizim Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz var. Bizde Kürdistan yok, ama sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan, Kuzey Irak'ta öyle bir yer var, defol git. Biz sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Topunuz gelin topunuz. 15 Temmuz'da geldiniz 16 saatte işinizi bitirdik. Cudi'de, Tendürük'te, Kandil'de inlerine girdik. Yine kovalayacağız" dedi.CHP VE HDP'LİLERİN BİR ARADA OLDUĞU VİDEOBir teröristin Kepez CHP listesinde yer aldığını kaydeden Erdoğan, "Hale bak, benim kardeşlerim bunu görmeli, oyunu bozmalı. Bunu Antalya'da yaşatanlar Türk siyasetinin yüz karalarıdır. Dünyanın hiçbir yerinde siyasetin kalibresi bu kadar düşürülmemişti. Koltuk uğruna, seçimde bir belediye daha fazla almak adına daha önce hiçbir siyasi parti böyle bir rezalete bulaşmamıştı. Bunlara sorsanız Gazi Mustafa Kemal'in partisiyiz, Atatürkçüyüz iddiasında bulunurlar. CHP'nin başındaki zata sorsanız, 'Terör örgütüne destek verenlerin Allah belasını versin' diyor. Ama yanındalar, berabersiniz, el ele kol kolasınız, kimi aldatıyorsunuz. Bay Kemal'ın yeni yoldaşı hanımefendiye sorsanız, 'Biz milliyetçiyiz, vatanperveriz' derler. Bunların adı bölücülere koltuk değnekliği yapmak değil mi? Bunların adı terör örgütlerinin uzantılarını belediyelere sızdırmak değil mi? Kandil'in çıkarı için milli iradeye pusu kurmak değil mi? Siz kimi oyuna getirmeye çalışıyorsunuz. Benim Antalyalı vatandaşım bu tezgaha gelir mi? Benim CHP'ye gönül vermiş vatandaşım böyle bir rezaleti kabul eder mi? Bu dört kafadar Türk milletini tanımıyor. Bunlar resmen 82 milyonun aklı ve irfanıyla dalga geçiyor" diye konuştu.250 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASICumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal ve hanımefendi, HDP, hakikati açıkça kabullenmek yerine sürekli kaçak güreşiyor. Sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine sabah akşam bize hakaret ediyor. Kirli ittifaklarını, kanlı pazarlıklarını yüzlerine çarpınca koro halinde bize saldırıyor. Bay Kemal ve hanımefendi çıkmış, benim CHP, İYİ Parti'ye, Saadet'e ve HDP'ye oy veren vatandaşlarıma terörist dediğim iftirasını atıyorlar. Ben asla siyasi partilere oy verenlere terörist demedim, diyecek kadar da bu işi bilmeyen biri değilim. Benim terörist dediğim yönetici takımdır. Yargıda ciddi bir mücadele veriyoruz. Hanımefedinin Denizli'de ve Aydın'da vatandaşlarıma Cumhurbaşkanı'nın terörist dediğine yönelik söylemlerine yönelik yargıda hesaplaşacağız. Hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, belgeleyemezler. Bunun altında Cumhurbaşkanı olarak kalmam, kendisine ilk etapta 250 milyonluk tazminat davası açtım. İddiaları, iftiraları ispat etmeye çağırınca seviyeyi aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Bunların millete söyleyecekleri, projesi hedefi olmayan çapsızlardır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bölücülerle, Kandil'le, FETÖ'cülerle, Taksim'de ezanı ıslıklayanlarla, edepsizlerle kurdukları ittifak her gün deşifre oluyor. Millet, ittifakın asıl kime hizmet ettiğini görüyor. 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.Konuşmasının ardından Erdoğan, Çalkaya bölgesinde tapularını almaya hak kazananlardan 7 kişiye tapularını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından Antalya Büyükşehir Beledilesi tarafından yapılan 3. aşama Raylı Sistem Projesi'nin Varsak Otogar etabının açılışını yaptı. ALANDAN NOTLARCumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'daki mitingi öncesi kentteki güvenlik önlemleri artırıldı. Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki miting meydanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden birkaç saat önce tamamen doldu. Mitingi izleyenler, binlerce Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı salladı. Cumhurbaşkanı'ndan önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden başkan adayı gösterilen Menderes Türel vatandaşlara seslendi. Alandaki vinçlere asılan Atatürk, Türk bayrağı, AK Parti bayrağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP bayrağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün fotoğrafları dikkati çekti. Alandaki vinçlere asılan Atatürk, Türk bayrağı, AK Parti bayrağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP bayrağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün fotoğrafları dikkati çekti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Mitingten detaylarHasan DEMİRBAŞ- Mehmet ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA,========================KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN BALIKESİR'DE ORTAK MİTİNGCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi, kurdukları 'millet ittifakı'nın ortak mitingi için Balıkesir'de partililerinin karşısına çıktı. Birlikte alandakileri selamlayan iki lider, ittifakın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li İsmail Ok ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.Yaklaşan yerel seçimi öncesi 'millet ittifakı'nı kurup, bazı bölgelerde ortak aday çıkaran CHP ile İYİ Parti'nin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, ortak miting için Balıkesir'de partilileriyle buluştu. Ortak miting öncesi Akşener ve Kılıçdaroğlu, Balıkesir Havaalanı'nda partilerinin yöneticileri tarafından karşılandı. Liderler, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı'ndaki ortak miting alanına, parti liderlerinin fotoğrafları ve parti bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı ile Atatürk posterleri asıldı. Posterler arasında, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İsmail Ok ve ilçelerden bazı adayların fotoğrafları da yer aldı. Liderlerin konuştuğu sahnenin arka bölümünde ise Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanında partilerin 'Hep beraber iyi olalım', 'Martın sonu bahar' ile 'Yeni baştan iyi başkan' sloganlarının yazılı olduğu afişler asıldı. Alana beraber giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, kürsüye de birlikte çıkıp, alandakileri selamladı. İki liderin selamlamasından sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Miting alanında ilk konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li İsmail Ok yaptı. Ok'un ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu alandakilere seslendi.KILIÇDAROĞLU: SORUNLARI DEMOKRATİK YOLLARLA AŞACAĞIZ"Bir ülkenin kaderini değiştiren Kuva-yi Milliye'nin adının olduğu bir meydandayız" diyerek, konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Kuva-yi Milliye demek, hiç kimseye diz çökmemek demektir. Bu meydanda size hitap etmenin onurunu ve gururunu verdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir'in görkemli bir tarihi var. Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli illerinden biridir. Aslında cennet gibi bir memlekette yaşıyoruz. Bu cennet ülkede sorunlarımız da var. Bu sorunları nasıl aşacağız? Demokratik yollarla aşacağız. Demokrasi bize hangi hakları veriyorsa şikayetlerimizi sandığa giderek dile getireceğiz. 'Millet ittifakı'nı çiftçimiz, çocuklarımız, sanayicimiz için yapıyoruz. Ne benim ne de Sayın Akşener'in özel bir çıkarı yok; ama gece gündüz vatandaşlarımız huzur içinde yaşasın, diye çalışıyoruz. Geçmişte AKP'ye oy veren kardeşlerimize sesleniyorum. 'Parlamentoda çoğunluğumuz olsun, istediğimiz kanunu çıkaralım. İstediğimizi vali, istediğimizi kaymakam yapalım' dediler. Bu yetkiyi verdiniz. Dedelerimizin kurduğu fabrikaları sattılar. Üzerine 500 milyar da borçlandılar. 17 yıl 'vergi', 'özelleştirme', 'borçlanma' dediler. Tamam da 17 yıl sonra bu ülkenin güzel insanlarını soğan, patates kuyruğuna soktular. Milletin aklıyla alay ettiler, o kuyruğun adına da 'varlık kuyruğu' dediler. O kuyruk, varlık kuyruğu olsa en başına sen geçer, millete tırnak ucu kadar bir şey vermezsin."'HEP BERABER MÜCADELE VERMEMİZ GEREKİR'Sıfır gümrükle patates ithal edileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Gümrükle vatandaşa versene ilacı, mazotu. Bizim babalarımız pamuk, üzüm, incir ihraç ettiler. Karşılığında Sümerbankları, Etibankları, bez fabrikalarını, silah fabrikalarını kurdular. Şimdi patates, soğan alıyoruz. Geçmişte AKP'ye oy veren vatandaşlarıma anlatıyorum. Artık herkesin uyanması gerekir. Bunun mücadelesini hep beraber vermemiz gerekir. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Bizim 6 okumuzdan 1'i de milliyetçiliktir. Milliyetçilik, vatanseverlik, kimsenin önünde diz çökmemek demektir. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yerden hem türbeyi kaçıracaksın hem de topraklarını bırakacaksın. Hiçbir gerçek milliyetçinin eli AKP'nin bulunduğu yuvarlığın içine oy basamaz. Gerekirse bu ülke için hep birlikte canımızı, malımızı veririz" diye konuştu.Türkiye'de 7,5 milyon kişinin işsiz olduğunu dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bunlara iş bulunması gerekiyor. İsmail Ok, konuşmasında istihdam yaratacağını söyledi. İnşallah seni 1 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturtacağız. Her gün kavga, iftira, bir sürü laf. Yeter artık ya. 3 gün dur ya. İstediğin kadar iftira at; her yerde 'hak', 'hukuk', 'adalet' diyeceğiz" dedi.AKŞENER: DENİZ BİTTİCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, halka seslendi. Seçimlere gençler, çocuklar ve torunlar için gittiklerini belirten Akşener, "Bu mücadeleyi gençlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız için verdiğimizi o da gördü. Yerel seçime gidiyoruz, sanırsınız savaşa gidiyoruz. Yerel seçimler Sayın Erdoğan'ın ağzından neden savaş sahnesine döndü? 17 yıldır birbirimizi kafa kafaya tokuşturarak, oy almayı becerdi. Ama deniz bitti. İlk defa ilçeleri gezmek için Balıkesir'e geldiğimde bir şehit babası, ağlayarak, 'Meral kardeşim. Ben terörist değilim' dedi. Düzce'de fındık işçisi, Anadolu'nun kavruk evlatlarından biri, ağlayarak, 'Ben terörist değilim' dedi. Sonra Düzce'de bir pazara girdik. Soğuk, herkesin eli buz kesmiş. AKP'ye oy veren 25- 30 yaşlarında bir delikanlı, marul, biber, patates satıyor. Döndü dedi ki 'Meral Abla, ben terörist değilim. Burada rızkımı sağlamak için pazarcılık yapıyorum' dedi. 'Elbette değilsin' dediğimde, 'Ama Cumhurbaşkanı bize terörist dedi' dedi. Burada tekrarlıyorum; Cumhurbaşkanı size 'terörist' dedi" diye konuştu.'MECLİS'TE SANDALYESİ OLAN PARTİYE 'SÖZDE' DİYEMEZSİN'Konuşmasında İYİ Parti'ye yönelik eleştirilere yanıt veren Akşener, şunları söyledi:"CHP ve İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi, 24 Haziran'da 18 milyon oy almış. Şimdi o oyu vereni de yöneticisini de terörist ilan etti. Bu çok büyük bir iftiradır. Şimdi diyorlar ki 'Sen konuş abla, biz öderiz'. Beni önce para sonra hapis ile tehdit etti. Ama en ayıbı ne? Diyor ki 'Kaçacak deliği yok'. Kuva-yi Milliye'nin şehri Balıkesirliler. TBMM'yi kurabilmek için çekilen emekleri, büyüklerinizin ortaya koyduğu o emekleri biliyorsunuz. TBMM, beyefendinin gözünde bir delik. Bu kadar şirazesi kaymış, şaftı bozulmuş bir siyaset adamını bu seçimde cezalandırmalı, o kulağı çekmelisiniz. Şöyle hafif morartarak çekin. Bu kulak moraracak. Diyor ya televizyonda 'Beni iyi bilir'. Seni herkes biliyor. Kendisini savunurken, 'Ben enayi miyim?' diyor. Buradaki mesele, enayi olmak. Yani sizi sevmiyor be kardeşim. İçinizden çıkıp geldiğini iddia etti. Şu anda tepenize tepenize çay atıyor, her yerde azarlıyor. Kulağı çektiğiniz zaman ne olacak? O kulak çekilmezse diyecek ki 'Millet halinden memnun'. Sonra zam üstüne zam yapacak. Sonra kararları almak zorunda kalacak. Alamadığı takdirde de biz yapacağız inşallah. Tayyip bey bütün şehirlerde kendisini tartıya koymuş durumda. Bir cumhurbaşkanı; Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanı ile dövüşür mü? Bunların sebebi ne? 'Sözde İYİ Parti' diyor bize. Hadi oradan be. 5 milyon kişinin oyunu alan bir partiye, Meclis'te sandalyesi olan bir partiye 'sözde' diyemezsin."'MHP'YE, AKP'YE OY VERENLER BENİM KANIMDIR'Alandakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı mitinglerdeki konuşmalarından kesitler izlettiren İYİ Parti lideri Akşener, "'FETÖ' demiyorlar, 'Pensilvanya' diyorlar. Bu millet kimin dürüst, kimin yalancı olduğunu bilir. Bu kulağı çekeceksiniz; ama komşularınızla arkadaşlarınızla, dostlarınızla bunlar için kötü olmayacaksınız. MHP'ye, AKP'ye oy verenler; benim kanımdır, canımdır, kardeşimdir. Ama 82 puanla mülakatta elenen kız çocuğunun yerine 55 puanla atanan genç, kul hakkı yemiştir. 'Ülkücüler Fatiha'yı bilmezler' dedi? 'Kürdistan' dediğin Irak'ın kuzeyi kadim bin yıllık Türkmen elidir. Önce onu öğren. Fesliden tarih öğrenirsen böyle olur. Bu arkadaşa kim söverse yan yana gelir. Geçen gün de 'Türkiye hukuk devletidir' dedi. Gülesim geldi, aklıma rahip Brunson geldi" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting sonunda belediye başkan adaylarıyla sahneden halkı selamladı. Liderler, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etmelerinin ardından Balkonuk Center'da, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileriyle 'Yerel Yönetimlerde Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi Toplantısı'nda bir araya gelecek. Geçen gün de 'Türkiye hukuk devletidir' dedi. Gülesim geldi, aklıma rahip Brunson geldi" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting sonunda belediye başkan adaylarıyla sahneden halkı selamladı. Liderler, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etmelerinin ardından Balkonuk Center'da, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileriyle 'Yerel Yönetimlerde Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi Toplantısı'nda bir araya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMitingten detaylarDevrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN- Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR,=============Bakan Selçuk: Biz eğitimi, meselenin omurgası olarak görüyoruz (3)BAKAN SELÇUK TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDIRönesans Eğitim Vakfı (REV), tarafından yaptırılan Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin temeli Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törenle attıldı. Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak'ın ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan Bakan Selçuk, okulun kente hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "Eğitimin öneminden sürekli olarak bahsediyoruz. Bu ülkenin ekonomisi de sosyolojisi de eğitim sayesinde yükselecek. Bunun da temelinde yatan bilim ve akıl. Tam da bugün, burada yaptığımız şey bilimle akla hizmet etmek. Tüm bunların üstüne, Rönesans Holding ve Erman Ilıcak'tan, geçmişte yaptıklarından bahsetmek lazım. Rönesans Holding'in burada yaptığı iş aslında bizim geleceğimiz açısından değeri çok yüksek olan bir proje. Çünkü burada dünya standartlarında bir fen lisesinin inşasından bahsediyoruz. Laboratuvarıyla ve diğer binalarıyla birlikte örnek bir yapı. Bu nedenle bugün yaptığımız işin çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından 2020 yılında eğitim ve öğretime başlanması planlanan 480 öğrenci kapasiteli lisenin temeli törenle atıldı. Geçtiğimiz yıl bir iş insanının öldürülmesi ve asistanının da yaralanmasıyla sonuçlanan olayın azmettiricisi oldukları iddiasıyla tutuklanan Karabağ'ın babası Halil Karabağ ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ, cezaevi aracıyla getirilerek yoğun güvenlik önlemi altında cenaze törenine katıldı.Geçtiğimiz 15 Mart Cuma günü saat 23.45 sıralarında Pamukkale İlçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde park halindeki otomobilinde oturduğu esnada, yanına yaklaşan başka bir otomobilden inen 2 kişi tarafından çapraz ateş açılan Oğuzhan Karabağ, ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar, otomobilleriyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine 14 kurşun isabet eden Karabağ, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.KELEPÇELERLE CENAZEYE KATILDILARHayatını kaybeden emlakçı Oğuzhan Karabağ için Asri Mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Millet İttifakı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Partili Ümit Bahtiyar, Karabağ Ailesi ve yakınları katıldı. 9 Kasım 2018'de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'nde inşaat firması sahibi Mehmet Yamer'in işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, asistanı Revzan Akbulut'un da yaralandığı olayın azmettiricileri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Karabağ'ın babası Halil Karabağ ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ, cezaevi aracıyla cenaze törenine getirildi. Cenaze namazına katılamayan baba ve ağabey Karabağ, güvenlik nedeniyle mezarlığa götürüldü.SALDIRGANLARI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORKarabağ, Asri Mezarlık Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Defin işlemi esnasında, elleri kelepçeli baba Halil ve ağabey Kutluğhan Karabağ, gözyaşı döktü. Halil ve Kutluhan Karabağ, daha sonra cezaevi aracına bindirilerek Denizli D Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. Polis ekiplerinin, Karabağ'a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi için yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.