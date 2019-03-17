Dha Yurt Bülten-16

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, üç-beş oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle Antalya'da Turgut Özal Spor Salonu önündeki miting alanında halka hitap etti. Miting alanındakileri, "Akdeniz'in ay yüzlü güzeli, Torosların taze soluğu, Akdeniz'in ana şehri, turizmin başkenti, tarımın kalbi, yerlisi yabancısıyla herkesi Akdeniz ile kucaklayan barış, kardeşlik şehri Antalya" sözleriyle selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de resmi rakamla 120 bin kişiyle miting yaptıklarını söyledi.Erdoğan, 'Sayın Bahçeli ile birlikte bu kampanyada Cumhur İttifakı olarak, iki lider bir arada halkımıza hitap ettik. Muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Sizlere bol bol selamlar getirdim. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirli kardeşlerimizle hasret giderdik. 31 Mart öncesinde bir kez daha sözleştik. Bu sefer İzmir'de farklı bir heyecan, coşku gördüm. Ama şimdi Antalya'da da uçsuz bucaksız bir başka coşku ve bir başka heyecan var. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp, taze bir sayfa açacağına, yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum" dedi.47 günlük ayrılığın ardından tekrar Antalya'nın misafiri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Antalya böyle coştukça, gürledikçe, iradesine, ülkesine, şehrine sahip çıktıkça kimse bizim aramıza giremez. Antalyalı kardeşlerim görenleri kıskandıran şu sevdayla bizi bağrına bastıkça Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alamaz. Antalya dik durdukça, sağlam durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez. Şimdi sizlere soruyorum, öyle bir cevap verin ki, sesiniz ta Suriye'nin kuzeyinden duyulsun. Öyle bir haykırın ki, kendini bilmez Haçlı artıklarının yürekleri titresin. Öyle bir ses verin ki 565 yıldır İstanbul'un fethini içlerine sindiremeyen Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Öyle bir gürleyin ki birliğimize, dirliğimize, bağımsızlığımıza saldıran teröristlerin kabusu olsun. Öyle bir seslenin ki, Pensilvanya'daki hainin, Kandil'deki katillerin dizlerinin bağı çözülsün" diye konuştu.Meydandan 'Dik dur eğilme' sloganları üzerine seslenen Erdoğan, 'Gençler bize eğilmek var mı ya, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde eğilmeyiz. Gençler sevgi sözde değil, özdedir, dilde değil gönül, kalptedir. Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Ankara'ya sıkışıp kalanlar bizim sadece son 5 yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, üç-beş oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez. 40 yıldır aşkınan çalışan yorulmaz diyerek ülkemize, milletimize hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 17 yıldır gönülden yaparsan gönüller kazanırsın inancıyla vatanımıza olan minnet borcumuzu 82 milyona olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" dedi.'LAF DEĞİL ESER ÜRETİYORUZ'14 seçimde kendilerine görev, yetki sorumluluk veren vatandaşların güvenine layık olmak için ter döktüklerini dile getiren Erdoğan, 'Biz muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz. Biz CHP'nin başındaki zat gibi iftira değil hizmet üretiyoruz. Size olan sevgimizi projelerimizle, yatırımlarımızla, Antalya'ya kazandırdığımız eserlerimizle ispat ediyoruz. Muhalefetin başındaki adam çıkıyor sabah yalan akşam yalan. Ne oldu açmış elinde kağıtları Man adası. Davayı açtım, kazandım. 2.5 milyon, şimdi yargıda, oradan geldiğinde ben bu 2.5 milyonu ne yapacağım, Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Hayırlı bir yere gitsin, önemli bu, çünkü anlamaz Bay Kemal bundan. Bununla da kalmayacağız, bu adamın ne denli yalan ve müfteri olduğunu bizzat ispat etmem lazım. Çünkü CHP'ye gönül veren kardeşlerime anlatın, 14 günümüz kaldı. CHP'ye oyunu veriyor ama bazı gerçekleri bilemeyebilir. Onlar da bizim kardeşlerimiz, dostlarımız, anlatalım gerçekleri bilsinler" dipye konuştu.'ŞEHİRLER ARASINDA AYRIMCILIK YAPMADIK'Bugüne kadar şehirler arasında ayrımcılık yapmadıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:'Bugüne kadar insanımızı kamplara ayırdık mı' Kimsenin inancına kılık kıyafetine hayat tarzına müdahale ettik mi? Şimdi karşımda bakıyorum, her türlü giyim kuşam var. Sen niye böyle giyiyorsun, sen niye böyle yapıyorsun dedik mi? Onların hiçbirisi bizi ilgilendirmez, tam aksine biz inancına, bütün hayat tarzına adeta kefiliz. Bunda herhangi bir oyuna giremeyiz. Yasakları değil özgürlükleri, vesayeti değil demokrasiyi savunduk. Çıktı bir tanesi Hatay belediye başkanı, ne diyor? Oy yoksa yol da yok, oy yoksa hizmet de yok. Hale bak ya, yav sen bir belediye başkanısın, sen bunu nasıl söylersin. Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Ama biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz."'CHP NE DEMEKTİR, YOLSUZLUK, YASAKLAR, YOKLUK'CHP'nin çöp, çukur, çamur, bir de çarpık yapılaşma demek olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Bir de CHP ne demektir, yolsuzluk, yasaklar, yokluk. Her şey var. Şimdi bütün bunlara rağmen bizim Güneydoğu'da oy aldığımız yer var, milletvekili çıkaramadığımız yerler var. Biz buralara hizmet götürmedik mi' Oralara da götürdük, oralar da bizim topraklarımız. Oralar da bizim vatanımız. Onlar çukurlar, kanallar kazdılar. Biz ise kayyumları atamak suretiyle bütün oraları pırıl pırıl yaptık. İşte Diyarbakır'ın hali neydi, şimdi gidin bakın bambaşka oldu. Mardin, Hakkari, Şırnak, Van öyle, hepsine gittim, gidiyorum. Benim için engel Allah'ın izniyle yok. Niye 780 bin kilometrekarenin, 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik, bizde ayrım yok" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim meydanlarında verdikleri sözleri, çok çalışıp, ortaya çıkardıkları eserlerle cevap verdiklerini belirterek, "Yolsuzluklarını gizlemek için Antalya çöplüğünde evrak yakan, hizmet diye bira festivali getiren, 15 Temmuz destanına FETÖ ağzıyla iftira eden gafillerden asla olmadık. Sizin için çalıştık, koşturduk. Seçim meydanlarında ne söz vermişsek hamdolsun alnımızın akıyla onu sizlerin hizmetine sunduk. Lafla güzellik olmaz dedik ve her bir şehrimize eserlerimizle damgamızı vurduk. Son 17 senede Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık. Dile kolay." dedi.'AFETZEDELERE 20 MİLYON LİRA GÖNDERDİK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki mitingde, kente yaptıkları projelere de değindi. Erdoğan, "Yol su yoksa medeni değilsiniz, gayri medenisiniz. 18 tünel yaptık, dağları deldik biz Ferhat'ız, siz de Şirin'siniz. Dağları delerek Şirin'e ulaştık. Demirkapı Tüneli'ni önümüzdeki sene tamamlıyoruz. İcraat, icraat. Antalya'yı İstanbul'a bağlayacak hızlı tren projesidir. Etüt çalışmaları devam ediyor. Antalya'yı güney illeri hızlı tren ağı ile bağlayacak hızlı projemizin de etüt çalışmaları devam ediyor. Batı Antalya Havalimanı'nı 2022 yılına kadar hizmete açmayı planlıyoruz. Antalya tarımın da lokomotifidir. Tarımın güçlenmesi için her şeyi yapıyoruz. Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyunu karşılamak için hat kuruyoruz. Antalya'da önceki ay yaşanan hortum felaketinin yaralarını sarıyoruz. Afetzedelerin yaralarını sarmak için 20 milyon lirayı şehrimize gönderdik. Hasar durumuna göre valiliğimiz eliyle bu paraları dağıtacağız" diye konuştu.'31 MART'TA CHP'YE GÖNÜL VERENLERİ BU ADAMDAN KURTULALIM''CHP'nin başındaki zat'ın çiftçileri istismar etmeye çalıştığını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sürekli yalan söylediğini kaydetti. Erdoğan, "İftira üstüne iftira atıyor. Bu adam siyaset yapamaz. 31 Mart'ta gelin defterini dürelim. CHP'ye gönül verenler de bu adamdan kurtulsun. Bu zatın meselesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Emekçi, üretici, çiftçi dostu olan bizim iktidarımızdır. Çiftçiye 17 yılda 127 katrilyonluk destek ödemesi yaptık. Bu yılın ilk üç ayında 8 milyar 777 milyar liralık desteği sağlamış olacağız" dedi.'STOKÇULUK YAPANLARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'Meyve sebze üretimi kadar piyasanın da denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Serbest piyasa, spekülatörön cirit attığı, isteyenin istediği gibi at koşturduğu bir alan değildir. Benim üretici kardeşlerimi sömürdükleri bir ortam değildir. Kim piyasayı manipüle ediyorsa, fiyatları anormal bir şekilde tırmandırıyorsa, devlet de vatandaşın hakkını korumak için gereğini yapacaktır. Tanzim satış noktaları, bazı fırsatçıların önünü kesmek için devreye aldığımız bir sistemdir. Biz kimsenin meşru ticaretine müdahale etmiyoruz. Sadece çiftçilerimizi, üreticilerimizi bu fırsatçılardan korumaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde denetimleri daha da artıracağız. İster gübre, ister ilaç olsun, ister domates, patates üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Stokçuluk yapanlara göz yummayacağız" dedi.DÖRTLÜ ÇETESiyasetin özünde bir hizmet yarışı olduğunu aktaran Erdoğan, CHP'nin kol kola olduğu 'dörtlü çete'de terör örgütü, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemlerinden dolayı eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Yazıklar olsun sana. Senin haddine mi? Sen ne densiz bir insansın. Bu adama 31 Mart'ta haddini bildirmeyecek miyiz, Osmanlı tokadı atmayacak mısınız? O koltuktan kalkması gerekiyor ama kalkamaz, yapıştı kaldı. 31 Mart'ta CHP'ye gönül veren kardeşlerimi de kurtaralım, yoksa bu gitmez. Her seçimi kaybetti ama koltuğu kaybetmedi" dedi.'TOPUNUZ GELİN'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara verip, yerel seçimde CHP'nin Antalya Kepez'den meclis üyeliğine aday gösterdiği, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden, 2012'de BDP Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç ve HDP'li bazı isimlerin yaptıkları açıklamaların videolarını izletti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temel'e eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bu adam Kürt bile değil, ama Kürtler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Türkiye'de Kürdistan var mı, bizim Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz var. Bizde Kürdistan yok, ama sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan, Kuzey Irak'ta öyle bir yer var, defol git. Biz sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Topunuz gelin topunuz. 15 Temmuz'da geldiniz 16 saatte işinizi bitirdik. Cudi'de, Tendürük'te, Kandil'de inlerine girdik. Yine kovalayacağız" dedi.CHP VE HDP'LİLERİN BİR ARADA OLDUĞU VİDEOBir teröristin Kepez CHP listesinde yer aldığını kaydeden Erdoğan, "Hale bak, benim kardeşlerim bunu görmeli, oyunu bozmalı. Bunu Antalya'da yaşatanlar Türk siyasetinin yüz karalarıdır. Dünyanın hiçbir yerinde siyasetin kalibresi bu kadar düşürülmemişti. Koltuk uğruna, seçimde bir belediye daha fazla almak adına daha önce hiçbir siyasi parti böyle bir rezalete bulaşmamıştı. Bunlara sorsanız Gazi Mustafa Kemal'in partisiyiz, Atatürkçüyüz iddiasında bulunurlar. CHP'nin başındaki zata sorsanız, 'Terör örgütüne destek verenlerin Allah belasını versin' diyor. Ama yanındalar, berabersiniz, el ele kol kolasınız, kimi aldatıyorsunuz. Bay Kemal'ın yeni yoldaşı hanımefendiye sorsanız, 'Biz milliyetçiyiz, vatanperveriz' derler. Bunların adı bölücülere koltuk değnekliği yapmak değil mi? Bunların adı terör örgütlerinin uzantılarını belediyelere sızdırmak değil mi? Kandil'in çıkarı için milli iradeye pusu kurmak değil mi? Siz kimi oyuna getirmeye çalışıyorsunuz. Benim Antalyalı vatandaşım bu tezgaha gelir mi? Benim CHP'ye gönül vermiş vatandaşım böyle bir rezaleti kabul eder mi? Bu dört kafadar Türk milletini tanımıyor. Bunlar resmen 82 milyonun aklı ve irfanıyla dalga geçiyor" diye konuştu.250 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASICumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal ve hanımefendi, HDP, hakikati açıkça kabullenmek yerine sürekli kaçak güreşiyor. Sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine sabah akşam bize hakaret ediyor. Kirli ittifaklarını, kanlı pazarlıklarını yüzlerine çarpınca koro halinde bize saldırıyor. Bay Kemal ve hanımefendi çıkmış, benim CHP, İYİ Parti'ye, Saadet'e ve HDP'ye oy veren vatandaşlarıma terörist dediğim iftirasını atıyorlar. Ben asla siyasi partilere oy verenlere terörist demedim, diyecek kadar da bu işi bilmeyen biri değilim. Benim terörist dediğim yönetici takımdır. Yargıda ciddi bir mücadele veriyoruz. Hanımefedinin Denizli'de ve Aydın'da vatandaşlarıma Cumhurbaşkanı'nın terörist dediğine yönelik söylemlerine yönelik yargıda hesaplaşacağız. Hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, belgeleyemezler. Bunun altında Cumhurbaşkanı olarak kalmam, kendisine ilk etapta 250 milyonluk tazminat davası açtım. İddiaları, iftiraları ispat etmeye çağırınca seviyeyi aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Bunların millete söyleyecekleri, projesi hedefi olmayan çapsızlardır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bölücülerle, Kandil'le, FETÖ'cülerle, Taksim'de ezanı ıslıklayanlarla, edepsizlerle kurdukları ittifak her gün deşifre oluyor. Millet, ittifakın asıl kime hizmet ettiğini görüyor. 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.Konuşmasının ardından Erdoğan, Çalkaya bölgesinde tapularını almaya hak kazananlardan 7 kişiye tapularını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından Antalya Büyükşehir Beledilesi tarafından yapılan 3. aşama Raylı Sistem Projesi'nin Varsak Otogar etabının açılışını yaptı. Erdoğan bir süre tramvayı kullandı.ALANDAN NOTLARCumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'daki mitingi öncesi kentteki güvenlik önlemleri artırıldı. Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki miting meydanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden birkaç saat önce tamamen doldu. Mitingi izleyenler, binlerce Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı salladı. Cumhurbaşkanı'ndan önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden başkan adayı gösterilen Menderes Türel vatandaşlara seslendi. Alandaki vinçlere asılan Atatürk, Türk bayrağı, AK Parti bayrağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP bayrağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün fotoğrafları dikkati çekti.