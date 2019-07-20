DHA YURT BÜLTEN-18

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (2) - Yeniden



IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının ise hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını açıkladı.

IKBY Güvenlik Ajansı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da ölümüne neden olan restorandaki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Emniyet Müdürlüğü ile Anti Terör Birimi'nin ortak operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda, saldırının baş faili olan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ'ın yakalandığı ifade edildi. Mazlum Dağ'ın fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Erbil'de iki gün önce saldırı düzenleyen Mazlum Dağ, antiterör birimi ile Erbil asayiş birimlerinin ortak operasyonunda yakalanmıştır, vatandaşlarımıza duyurulur. Bu süreçte güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Soruşturmanın detayları daha sonra paylaşacağız."

IKYB SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

IKYB Sözcüsü Sefin Dizayi de Erbil'deki saldırının faili olan Mazlum Dağ'ın yakalandığını, diğer faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Dizayi, güvenlik güçleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyon sonucunda saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın, Antiterör güçleri tarafından yakalandığını belirterek, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Mücahit YOLCU/ ERBİL (Irak),-

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BİR TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (3)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili Mazlum Dağ'ın yardımcılarından Muhammet Bisksiz'in yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Muhammd Bisksiz'in, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Erbil Asayişi ve Anti Terör birimi tarafından yakalandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teröristin fotoğrafı

ERBİL

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VALİ DAĞLI, UĞURLU KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

Düzce'de afet bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Zülküf Dağlı, helikopter ile Uğurlu köyüne geldi. Dağlı'ya Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de eşlik etti. Köydeki mağdurları ziyaret eden Vali Dağlı, talepleri dinledi. Daha sonra Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Dağlı, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Can kaybımız bizi gerçekten yaralayan konu. Onlardan birisini dün bulduk. İnşallah diğerlerini de yakın zamanda buluruz. Bütün temennimiz çabamız bu. 250 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Tüm teknik imkanları, personeli, arama köpekleri, hava araçları ve botlarımızla çalışıyoruz. İnşallah onları buluruz. Tüm çabamız bunun üzerine. Uğurlu köyüne geldik milletvekilimiz ve arkadaşlarımızla. Uğurlu köyümüz 300 hanelik büyük bir köy. Burada maddi hasar çok fazla. Özellikle içme suyu birincil ihtiyaç, temiz su ihtiyacı için şebeke suyunu en kısa zamanda faaliyete geçirmek aşamasındayız. Ayrıca kanalizasyon ihtiyacı var. Kanalizasyon tıkanmış ve parçalanmış halde tamamen" diye konuştu.

'BURAYA ÖZEL BİR UYGULAMA KESİNLİKLE YAPILACAK'

Bölgedeki çok sayıda tavuk çiftliğinde bulunan binlerce tavuğun sel felaketi nedeniyle telef olduğunu belirten Vali Dağlı, "Burada tavuk çiftliklerimiz vardı. Buradaki tavuklarımız telef oldu. Bunların ilaçlanması, gömülmesi önemli. Çünkü salgın bir hastalığa yol açmamalı. Bunların ilaçlanması yapılacak. Ayrıca bütün köyün ilaçlanması da yapılacak. Bunların hepsini kısa sürede yapacağız. Dere yatağı konusu önemli. Burada Devlet Su İşleri'nin birincil görevi. Onlar başladılar çalışmaya ve yakın zamanda da toparlayacaklar. İnşallah bunları yapacağız. Devletimiz büyük, devletimizin bunların hepsine gücü yeter. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz de çıkacak hasarla ilgili. Buraya özel bir uygulama kesinlikle yapılacak. Zarar ziyanlar tamamen giderilecek. Vatandaşımız rahat olsun. Burada, gerek kümeslerinde olsun, gerek büyükbaş hayvanlarda olsun, gerek evlerinde olsun vatandaşımızın tüm zararları kısa sürede karşılanacak" dedi.

'TÜM ÇALIŞMALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ, HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN'

Vali Dağlı, "İnşallah biz bunları kısa zamanda yapmak için devletimizin tüm birimleriyle milletvekillerimizle, yakın çalışma arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi bir üs bölgesi haline getirdik burayı. Düzce Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi yine bu 3 köyümüzde irtibat hızlı olsun, organizasyon hızlı olsun manasında kurduk. Tüm bu çalışmaları hızlı bir şekilde yapacağız, tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun" diye konuştu.

Ardından bir süre daha beraberindekilerle Uğurlu köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dağlı, geldiği helikoptere binerek, selden etkilenen diğer bölgeleri ziyaret için buradan ayrıldı.

Görüntü dökümü

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-Valinin köyü gezmesi

-Valinin açıklamaları

-Valinin vatandaşlarla sohbet etmesi

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Yılmaz OKUR, DÜZCE

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AŞAĞI MAHALLE MEVKİİNE KÖYLÜLER YARDIM MALZEMESİ GÖTÜRÜYOR

Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)

Düzce'de yaşanan sel ve su baskınlarının ardından en çok etkilenen ve yıkımın olduğu Esmahanım Köyü'nde DSİ ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yollar traktörlerin kullanabileceği hale getirildi. Esmahanım Köyü'nün Aşağı Mahalle denilen bölgesine bugün ilk kez karadan ulaşım sağlandı. Yolun açılmasıyla vatandaşlar traktörlerle bölgede mahsur kalan, ancak evlerini terk etmeyen vatandaşlara kuru erzak yardımı ve su götürdüler.

TAHRİBAT GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Öte yandan ilk kez girilen Aşağı Mahalle mevkiinde selin yarattığı tahribat gözler önüne serildi. Çok sayıda evin yıkıldığı sel felaketinde evlerde yaşayan vatandaşların bir bölümünün evinde olmaması ve sel sırasında güvenli bölgeye geçmesi faciayı önledi. Selle birlikte ters dönen traktörler çamura saplandığı, bazı evlerin sürüklenerek Melen Nehri'nin ortasına kadar geldiği ve o bölgede kaldığı görüldü. Esmahanım Köyü'ne ait mezarlıklarda da büyük tahribat oluştu. Mezarlıkların büyük çoğunluğu sel suları ile kayıp olurken bazı mezarlıklarda ise çökmeler yaşandı.

MEZARLIK HASAR GÖRDÜ

Aşağı Mahalle'de evi yıkılan İbrahim Şahin, "Böyle sel 1952'de olmuş. Yaşlılar öyle söylüyor. O zaman da mezarlık gitti ondan sonra yaptılar. Şimdi yine gitti. Mezarlar yok. Benim evim gitti, 30 koyunum gitti, 5 büyükbaş hayvan gitti. Allah verdi Allah aldı diyoruz. Kendimizi öyle avutuyoruz. Yarı canımız gitti. Mal bu ama canımızdansa malımız gitsin. En acıdığım ise hayvanlarım zincirle duvara bağlıydı. Onlara çok üzülüyorum. Bak 7 can gitti. Biz mala üzülmüyoruz. Yerine gelir. Devletimiz sağ olsun bizim hasarlarımızı tespit ediyor." dedi.

"BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ BÜTÜN HER YER EVDİ"

Evi yıkılan bir başka vatandaş Ali Şahin ise, "Devletimize Allah zeval vermesin. Evlerimiz köylerimiz gitti. Elimizde kalan traktörler Kızılay'ın, AFAD'ın verdiği erzakları dağıtıyoruz. Yol yeni yapıldı ancak bu mahalleye ilk kez yardım getirebildik. Yapacak bir şeyimiz yok. Karayolu ile ilk kez yardım geldi. Üst yoldan fındıklıkların içinde indiriyorduk. Su ve ekmek getiriyorduk. Bugün ilk kez kuru gıda, bakliyat, kahvaltılık gibi eşyalarımız geldi. Onları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Burada gördüğünüz bütün her yer evdi. Burada hiç yoksa 6 ev yıkıldı. Dere yatağı 100 metre genişledi. O yüzden benim evimde hemen buradaydı o da gitti. Annem ve babam buradaydı. Sel olduğu akşam Düzce'ye indirler. Burada kayıp olmadı. Kayıplar Dere Mahallesi denilen alanda. Birlik olacağız, birbirimize destek olacağız ve burayı kalkındıracağız." diye konuştu.

HASAR BÜYÜK

Öte yandan Düzce Valiliği'nden hasar tespit çalışmaları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, hasarın boyutu gözler önüne serildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"17 Temmuz akşamı başlayan sağanak nedeniyle su baskını, sel ve heyelan meydana gelen Akcakoça ve Cumayeri ilçelerimiz genelinde başlatılan hasar tespit çalışmalarında ilk belirlemelere göre 180 evde değişik çaplarda hasar oluştuğu, 41 binanın ise tamamen yıkıldığı tespit edildi. 11 ekip tarafından devam edilen çalışmalarda şu ana kadar Akçakoca ilçe merkezi ile 12 köyde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup Esmahanım ve Karatavuk Köylerinde çalışmalar devam etmektedir. Cumayeri ilçemizde ise 15 köyde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup Harmanaya ve Hamascık köylerinde çalışmalar devam etmektedir. Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Akçakoca ilçemiz ve köylerinde 112 az hasarlı, 25 ağır hasarlı ve 41 yıkık bina tespit edildi. Cumayeri ilçemizde ise 36 az hasarlı 7 ağır hasarlı bina olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları yanı sıra Defterdarlık ekipleri tarafından da zarar tespit çalışmalarına devam edilmekte olup, çalışmaların Pazartesi gününe tamamlanması planlanmaktadır."

BÜYÜKBAŞ HAYVAN CANLI BULUNDU

Ayrıca bölgede sel sularının sürüklediği ve Melen Nehri'ne batan bir büyükbaş hayvan, UMKE ekiplerince fark edildi. Yalnızca baş kısmı görülen hayvan yapılan çalışma ile kurtarıldıktan sonra sahiplerine teslim edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI UĞURLU KÖYÜ'NDE

Öte yandan selde kaybolan 6 kişinin arama çalışmalarının Uğurlu Köyü'nde devam ettiği öğrenildi. Arama çalışmalarında 32 araç, 15 bot, 8 iz takip köpeği ve 250 kişilik ekip yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aşağı Mahalle'den görüntüler

-Çalışmalar

-Köylülerin traktörle erzak taşımaları

-Bölgedeki yıkım

-Evi yıkılanlar ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Van'daki göçmen faciasında yaralanan çocuklar anne ve babalarını soruyor

VAN'ın Özalp ilçesinde, 66 kişinin bindirildiği minibüsün sürücünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavileri süren kaçak göçmenler, yaşadıkları o anları hafızalarından silemiyor. Bazı göçmenlere, hastanede tedavi görenlerin yakınları da gönüllü olarak refakatçilik yapıyor.

İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve batı illerine gitmek üzere 18 Temmuz'da yola çıktıktan sonra saat 12.00 sıralarında Özalp İlçesi Sürüyolu Mahallesi yolunda sürücünün kontrolünden çıkıp uçuruma taklalar atarak yuvarlanan minibüste bulunan 66 kaçak göçmenden 16'sı hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Kazada, daha fazla yolcu alması için koltukları sökülen 18 kişilik minibüse 66 kişi sığdıran sürücü Gökhan Sıkma da hayatını kaybetti. Ölen kaçak göçmenlerin kimlik ve uyruklarını belirlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Yaralı kaçak göçmenlerin Van'daki hastanelerde tedavileri ise devam ediyor.

'ANNE BABALARINI SORUP AĞLIYORLAR'

Özellikle çocukların bulunduğu Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralı göçmenlere, hastanede tedavi gören bazı hastaların yakınları da gönüllü olarak refakatçilik yapıyor. Babasının ameliyat olduğu gün bu kazanın meydana geldiğini belirten refakatçi Gülden Aydemir, "Babamın ameliyat olduğu gün kaza meydana geldi. Babamı bırakıp onlarla ilgilendim. Yanlarına gelip bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyorum. Yemek yedirmeye çalışıyorum. Psikolojik durumları çok kötü ve sürekli anne ve babalarını soruyorlar. Uyku sırasında bağırarak ağlıyorlar. Bende elimden geldiğince onlarla ilgilenip onları güldürmeye çalıyorum. Allah kimsenin başına vermesin çok feci bir kaza. Çok şükür buradaki yetkililer halkımız herkes çok ilgili. Halk olarak çok tepkiliyiz, o araca nasıl o kadar kişi sığdırılmış biz hayret ediyoruz" dedi.

KARDEŞİYLE AYNI ODADA

Yaralılar arasında bulunan ve ilk hastaneye getirildiklerinde ayrı bölümlerde olan Muhammed (13) ile Ali Rıza (7) kardeşler ise aynı odaya alındı. Ağabey Muhammed'in sürekli kardeşini sorması ve yanında istemesi üzerine hastane yönetimi kardeşleri bir araya getirdi. Anne ve babalarının henüz yaşayıp yaşamadığı belli olmayan kardeşler sürekli anne ve babasını soruyor.

'ANNE BABALARININ YAŞAYIP YAŞAMADIĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, 16 yaralının hastaneye getirildiğini ve bunlardan 6'sının taburcu edildiğini söyledi. Yoğun bakımda yatan 2 yaralının olduğunu belirten Başhekim Çelik, "Diğerleri de çocuk yaş grubundalar. Maalesef şu anda anne ve babaları yanlarında yok. Genel olarak baktığımızda çok büyük bir trajedi. Bize 2 kardeş getirildi. Farklı servislerde yer alıyorlardı. Ağabey kardeşini yanında istedi. Biz de ikisini aynı servise aldık. Şu anda aynı odada kalıyorlar. Anne babalarını yanlarında istiyorlar sürekli. Yanımızda olmasalar bile görüntülü konuşturun bizi onlarla diyorlar. Biz henüz kimlik tespitleri yapılamadığı için anne ve babalarının yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyoruz. Hastane çalışanlarımız çok üstün çaba harcayarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hastanede yatan hasta yakınları da gelip destek olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'HAVA ALMAK İÇİN BİLE CAMI AÇMADI'

Yaralılar arasında bulunan Afganistan uyruklu Perisa Tacik ise yaşanan kazayı anlattı. Minibüsün çok kalabalık olduğunu ve çok havasız olduğunu belirten Tacik, kaza öncesi su içmek istediklerini fakat şoförün buna izin vermediğini söyledi. Yaşadıkları dramı anlatan yaralı Tacik, "66 kişi aynı araçtaydı. Herkes ayaktaydı ve bağırıp ağlıyordu. Araba çok zor gidiyordu. Çok kötüydü. Araba sürekli sağa sola gidiyordu. Camı açmasını çok istedim ama açmadı. Sonra kaza oldu ve sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gülay KUYUCU/VAN,-

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İlk kez dalış yapan 40 kadın, deniz dibini temizledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Dünya Kadınlar Dalış Günü'nde bir araya gelen 40 kadın, hayatlarında ilk kez dalış deneyimi yaşadı. Suyun altına eğitmen eşliğinde inen kadınlar, deniz dibini temizledi.

Ankara'da yaşayan dalış eğitmeni 44 yaşındaki Gaye Dülger ile beraberindeki ilk defa dalış yapacak 40 kadın, 'Dalsın Kızlar' projesi kapsamında Marmaris'te buluştu. Bugün saat 08.30 sıralarında dalış teknesiyle deniz açılan kadınlara, Sahil Güvenlik Marmaris Güney Grup Komutanlığı ve belediye temizlik tekneleri de eşlik etti. Cennet ve Bedir Adası'na ulaşan kadınlar, 1 saat süreyle dalış eğitimi aldı. Dünya Kadınlar Dalış Günü kapsamında yapılan etkinlikte kadınlar, eğitmen Dülger ile deniz dibine daldı. İlk kez su altını yakından keşfeden kadınlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ardından kadınlar, temizliğe başladı. Yapılan deniz dibi temizliğinde plastik ve cam şişe gibi çeşitli atıklar toplandı. Toplanan çöpler teknelerle alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.

Program sonrası Marmaris Belediyesi, Kordon Caddesi'nde karşılama töreni düzenledi. Dalış teknesiyle dönen kadınlar, alkışlarla karşılandı. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, kadınlara teşekkür plaketi verdi. Ayrıca içinde ıhlamur, kekik, bal ve badem bulunan çantalar da hediye edildi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

Dalış eğitmeni Gaye Dülger, "Kadınlarımız çevre konusunda çok daha duyarlı. Bu duyarlılıkla deniz dibi temizliği yaptık. Önümüzdeki yıllarda bu projemizi uluslararası hale getirmek için çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dalış teknesinin Kordon Caddesi'nden çıkışı

Dalış teknesinde Gaye Dülger'in kadınlara dalış konusunda bilgilendirmesi

Dalış yapan kadınlar ve deniz dibinde atık toplayan kadınlar genel-ayrıntılı görüntü

Dalış teknesinin akşamüstü saat: 17.00'de dönüşü

Kadınlar için belediye tarafından düzenlenen teşekkür sertifikası töreni

Plaket ve hediye takdimi, toplu fotoğraf çekimi genel görüntü

Dalış eğitmeni Gaye Dülger ile röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Çatıya çıkan yavru köpekleri kurtardılar

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yangın merdiveninden okulun çatısına çıkan 3 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölcük Şirinköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan Şirinköy İlkokulu'nun çatısında bulunan yavru köpekleri görenler itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiyeci, itfaiye merdiveni ile okulun çatısına çıktı. İtfaiyeci okulun çatısında gezinen köpekleri tek tek yakalayarak itfaiye merdiveninin sepetine koydu. 3 yavru köpek daha sonra aşağı indirildi. Yangın merdiveninden çatıya çıktığı belirlenen yavru köpekler okulun bahçesinin dışında bırakıldı.

Mahallede yaşayan Yasin Şirin çatıdan gelen sesleri duyunca köpekleri gördüğünü, bunun üzerine itfaiyeye haber verdiğini belirterek, itfaiyecilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekibinin gelişi

İtfaiye merdivenin çatıya yanaşması

İtfaiyecinin çatıda köpekleri yakalaması

Köpeklerin aşağı indirilmesi

Köpeklerden görüntü

Röportaj

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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