DHA YURT BÜLTEN - 18

Mersin'e şehit ateşi düştü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük memuru Özgür Kavastan'ın (29), Mersin'in Mut ilçesindeki evine acı haberi ulaştı.

Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına dün teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda gümrük memuru Mustafa Türk şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar Ağrı, Ankara, Erzurum ve Van'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan gümrük personeli Özgür Kavastan da bugün öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ACI HABERİ ULAŞTI

Annesi ve babası ayrı olan Kavastan'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan annesi Münevver Kavastan'ın evine Türk bayrağı asıldı. Belediye ekipleri tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Kavastan'ın yapılacak törenin ardından Mut ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Şehit evine Türk bayrağı asılması

Polis aracının görüntüsü

Genel görüntüler

Şehidin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin),

===========================

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye 'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avrupa Birliği heyetiyle Türkiye sınırında yaptığı incelemenin ardından, "Türkiye'den çok sayıda ülkemize ve sınırımıza göçmen geldi. Yunanistan'a gelen göçmenler başka ülkelerde gidecek. Bu nedenle bu Avrupa Birliği'ne bir tehlike olarak nitelendiriyoruz. ve bu durumda hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, beraberinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkoviç, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de aralarında bulunduğu AB heyeti ile Türkiye sınırına geldi. Miçotakis ile beraberindeki heyet helikopterle geldikleri Orestiada bölgesindeki Türk sınırında incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanias Sınır Kapısı'na 20 kilometre mesafedeki Orestiada Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bu artık göçmen sorunu değil. Bu, Türkiye'nin zor durumdaki insanları, jeopolitik gündemini desteklemek için dikkati Suriye'deki durumdan uzaklaştırmak için açık bir girişimidir. Son günlerde Yunanistan'a girmeye çalışan on binlerce insan İdlib'den gelmedi, uzun zamandır Türkiye'de güven içinde yaşıyorlardı. Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşuyorlar" dedi.

Göçmen sorunu konusunda Türkiye'nin son kararını eleştiren Miçotakis, "Türkiye'yi göçmen sorunu ile mücadelede desteklemeye ve Suriye'deki duruma bir çözüm bulmaya hazırız, ancak bu şartlar altında değil. Benim görevim ülkemin egemenliğini korumak. Yunanistan, aynı zamanda Avrupa'ya bir iyilik yapıyor. Yunanistan sınırı AB dış sınırıdır ve Yunanistan AB'den dayanışma bekliyor" dedi.

Miçotakis, Yunanistan'a çok sayıda göçmen geldiğini belirterek, "Türkiye'den çok sayıda ülkemize ve sınırımıza mülteci geldi. Bu yaptıkları Türkiye'nin Avrupa Birliği anlaşmasına uymamaktadır. Bu insanlar zaten çok uzun zamandır Türkiye'de kalmış kişiler ve Türkçe konuşan kişilerdir. Gündemin akışını değiştirmek amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Yunanistan'a gelen göçmenler başka ülkelerde gidecek. Bu nedenle bu Avrupa Birliği'ne bir tehlike olarak nitelendiriyoruz. ve bu durumda hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu nedenle illegal yollardan gelen hiçbir göçmen Yunanistan'a sokulmayacaktır. Çünkü askerimiz ve polisimiz çok iyi mücadele etmektedir. Türkiye bu göçmenleri otobüslere bindirip gümrüklere getiriyor. Sınırlarımızı ve bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliğini korumak için cevap veriyoruz" dedi.

'YUNANİSTAN SINIRLARI AVRUPA SINIRLARIDIR'

Miçotakis'in ardından konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Yunanistan'a desteğini ifade ederek, "Yunanistan sınırları Avrupa sınırlarıdır. Türkiye ile göç konusunda bir anlaşmamız var ve bu anlaşmanın uygulanması gerçekten çok önemli. Bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayacağız, ancak Türk tarafından da bu anlaşmanın çerçevesindeki vaatlerine saygı duymasını bekliyoruz" dedi.

700 MİLYON EURO DESTEK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Yunan otoritelerinin zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bugün buraya Avrupa dayanışması ve Yunanistan'a destek konusunda çok net bir mesaj vermeye geldik. Önceliğimiz, aynı zamanda Avrupa dış sınırı olan Yunanistan dış sınırında düzenin sağlanmasını sağlamak. İkinci olarak, Yunanistan'a 700 milyon Euro mali yardım sağlayabiliriz. Bu hemen erişime mevcut olan 350 milyon euroyu ve daha sonra istek dahilinde talep edilebilecek ilave 350 milyon euro'yu kapsıyor" dedi.

Yunanistan'ın talebi dahilinde gerektiğinde tıbbi yardım, sağlık ekipleri, barınak ve battaniye konusunda yardım alabileceği bir sivil koruma program başlattıklarını da sözlerine ekleyen Ursula von der Leyen, "Sınırdaki durum sadece Yunanistan'ın baş etmesi gereken bir sorun değil, bütün olarak Avrupa'nın sorumluluğudur ve bunu, birlik, dayanışma ve kararlılık içinde yöneteceğiz. Avrupa'nın birliğini test etmek isteyenler hayal kırıklığınca uğrayacaktır" dedi.

'KRIZİ ÇÖZMEK İÇİN GELDİK

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkoviç, heyet adını yaptığı açıklamada, krizi çözmek için geldiklerini belirterek, "Yardım için buradayız. Bu krizi çözmek için buradayız. Yunanistan, Balkan ülkeleri Avrupa'sı kalkanıdır. İki ülke arasında bu politik kriz çözülmelidir ve çözmek için buradayız. Göçmenler bugüne kadar politikayı bu kadar etkilememiştir. Avrupa Birliği olarak elimizden gelen maddi ve manevi yardıma hazırız" dedi.

Toplantı sırasında, dışarıda geniş güvenlik önlemleri alınırken, helikopterler de uçuş yaptı. Heyet toplantının ardından Dedeağaç kentine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

Toplantının yapıldığı merkez

Helikopter uçuşu

Alınan güvenlik önlemleri

Salon önünde bekleyenler

Muhabir Ali Can Zeray anons

Heyetin toplantıdan ayrılışı

Halkın toplanması

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-İdris TİFTİKCİ/ORESTİADA(Yunanistan),

==================================

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (3)

JAMES JEFFREY: REJİM İDLİB'DE AHLAKSIZ BİR POLİTİKA UYGULUYOR

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Sahası'nda yaptıkları incelemelerin ardından Hatay'daki Suriyeli göçmenlerin bulunduğu Boynuyoğun geçiçi barınma merkezini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, NATO içinde Türkiye'ye nasıl destek olabilecekleri yönündeki bir soruya, "Türkiye, bir NATO üyesi ve ordusunda büyük çoğunlukla bizim ekipmanlarımızı kullanıyor. İhtiyaçları olduğunda bu ekipmanların hazır olmasını isteriz" dedi. Türkiye ile istihbarat paylaşımı yaptıklarını belirten Jeffrey, diplomatik olarak desteklediklerini, Türkiye'nin de NATO'dan bazı talepleri bulunduğunu, bu talepleri NATO içinde çeşitli seviyelerde desteklediklerini söyledi. NATO, Rusya'yı durdurmak için ne yapabilir? şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Jeffrey, diyaloğa dönülmesi için belli seviyede bir askeri dengenin sağlanabileceğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye ile devam eden askeri desteğimiz, askeri satış programlarımız, istihbarat, diplomasi ve NATO içinde destek konularına bakıyoruz. Mühimmat vermek istiyoruz. İnsani yardım da Türklerin çokça altını çizdiği bir konu. Türklerle çok yakın istişareler içindeyiz. Sayın Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'ya görüşmek için gittiğinde nasıl bir pozisyon alacağını izliyoruz. Şu anda yoğunlaştığımız konular, yardım paketleri ve Türkiye'yi Ruslar konusu da dahil olmak üzere, diplomatik olarak desteklemek. Dün üst düzey bir Rus yetkiliyle konuştum. Türkiye'nin sahte değil, gerçek bir ateşkes istediğini vurguladım. Rejim İdlib'den milyonlarca kişiyi uzaklaştırmak amacıyla ahlaksız bir politika uyguluyor. Esad'ın saldırganlığı bölge için her zamankinden daha tehlikeli."

KELLY CRAFT: ESAD REJİMİ ARTIK VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ

BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft da, "Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM'de söyleyeceğiz artık yeter. Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik. Güvenlik Konseyi'ne döndüğüm zaman sınırların açık tutulması gerektiğinin altını çizeceğim. Diyaloğa başlanması gerekiyor. Temmuz ayı öncesinde bu geçişler sağlanmalı ve insani yardımı da sınırların açık tutulmasıyla sağlanması gerekiyor. Önemli olan bu iki sınır kapısından geçişlerin sürdürülebilmesi. Mevcut sınır kapılarını açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor"dedi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise, "Şu tepelerin üzerinde Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor. Barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyorlar. Türkiye NATO'dan yardım ve destek istedi. Bizden destek istedi. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Biz ve NATO müttefikleri destek olmak için çalışıyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Heyetin Baben Hava sınır Kapısındaki görüntüleri

-Beyaz baretlilerle fotoğraf çekilmesi

-Kapalı alanda toplantı

-Jefreyy'in açıklmaları

-Boynuyol Kampı'ndan görüntüler

Haber-Kamera: HATAY,

==============================

Kahta'da, İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İdlib'de şehit düşen askerler için yürüdü, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

İlçedeki DEDAŞ kavşağından başlayan yürüyüş 100. Yıl parkında son buldu. Yürüyüşe; Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, AK Parti ilçe başkanı Bedir Yeni, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmezö sloganları atan kalabalık yürüyüş sonunda Kahta Müftüsü Rıfat Çevik tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hep birlikte dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Yürüyüş için acele eden bir dede

MKemal Caddesinde yürüyen kalabalık

Dua edilmesi

Kalabalığın yüksekten görüntüsü

Müftünün dua okuması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

==============================

Levyeyle kapısını açtıkları evden 20 bin liralık altın çalan 3 kadın aranıyor

ADIYAMAN'da, 3 kadın levye ile çelik kapısını açarak girdikleri evde bulunan 20 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında S.Ç.'ye ait eve kimsenin olmadığı sırada kimliği belirsiz 3 kadın geldi. Evin kapısını levye ile açarak içeri giren şüpheli kadınlar, yatak odasında bulunan 20 bin lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.

Öğleden sonra eve gelen S.Ç., kapının açıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evde yaptığı incelemede ve çevredeki güvenlik kameralarından eve 3 şüpheli kadının girdiğini belirledi. Polis ekipleri eşkali belirlenen 3 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Olay yeri

Güvenlik kamerası

Hırsızların binaya gelişi

Hırsızların binadan çıkış

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

================================

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Adapazarı'nda otomobil ile servis aracının çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Kaza anı

Vatandaşın şoförü darp etmesi

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

==================================

KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'ye yapılan saldırıları kınıyoruz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye yapılan bu saldırıları ve terör örgütlerini kınıyoruz. Önemli olan Türk milletinin ve Mehmetçiğimizin güvenliğidir" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi'nce düzenlenen 'Mavi Vatanda KKTC'nin rolü' konulu konferansa katılmak üzere geldiği kentte Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Tatar, İdlib'de yaşananları merakla izlediklerini söyledi. Bahar Kalkanı Harekatı nedeniyle Türk ordusuna başarılar dileyen Tatar, "Bütün dualarımız onlarla. Türkiye'ye yapılan bu saldırıları ve terör örgütlerini kınıyoruz. Önemli olan Türk milletinin ve Mehmetçiğimizin güvenliğidir. Türk milletinin bekasıdır. Bu coğrafya da barış ve selamet, bizim de selametimiz için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Dualarımız Türkiye ile. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzüldük, çok acı çektik. Ailelerine, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" dedi.

'LİBYA İLE YAPILAN ANLAŞMA ÖNEMLİ'

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının önemli bir anlaşma olduğunu belirten Tatar, "Büyük uluslararası çıkarlar söz konusudur. Kıbrıs Türk halkının ve o bölgenin geleceği için ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki hareketler Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşleri doğrultusunda Libya ile yapılan anlaşma Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunması için çok önemli bir anlaşma. KKTC olarak bu durumu çok yakından izliyoruz. Siyaset zaman zaman çeşitli inişler ve çıkışlar göstermektedir. Birlik ve beraberlik içindeyiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA OLMUŞTUR'

Tatar, ülkelerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin olduğunu hatırlatarak, kendisinin ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın aday olduğunu bildirdi. Tatar, "Kararı halkımız verecektir. Benim siyasetim her zaman Türkiye ile birlikte hareket etmekten, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmaktan yanadır. Türkiye her zaman KKTC'nin yanında olmuştur. Yalnızca 1974'te değil, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Emperyalist güçlere karşı her zaman kahramanca diriliş veren Kıbrıs halkının yanında olan Türk halkına Kayseri'den bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZ AYNI MİLLETİN EVLATLARIYIZ'

Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini kaydeden Tatar, şöyle konuştu:

"Biz aynı milletin evlatlarıyız. Bu anlayışla siyasetimizi yürütmekteyiz. Bütün bu değerlere maneviyatına ve ulusal çıkarlarımıza çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda siyaset geliştirmek ve Kıbrıs'ta onurlu bir yaşam mücadelesi, refahımızın artırılması, Kıbrıs Türk halkının o topraklarda var olabilmesi hep temennilerimizdir. Ben Türkiye'deki dostlarımıza, siyasilere ve sivil toplum kuruluşlarına minnet duyduğumuz söylemek istiyorum. Çünkü bizler bu köprüleri bağları ekonomik ve siyasi olarak güçlendirmek istiyoruz. Yeni nesillere de Kıbrıs davasını, mücadelesini anlatmak lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın Kayseri Kalesine gelişi

-KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın açıklamaları

-Diğer genel detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

============================