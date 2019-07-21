DHA YURT BÜLTEN-21

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)



KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.20 sıralarında Adana Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Muş'ta düğün dönüşü kaza; Anne-oğul öldü, 4 kızı ile kayınpederi yaralandı



MUŞ'un Hasköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarpan otomobildeki anne-oğul hayatını kaybetti, 4 kızı ile kayınpederi ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi. Hasköy'deki bir düğünden çıkan Şefik Özen, torunları ve gelini Gülfem Özen ile birlikte Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyüne dönerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Şerif Özen ile otomobildeki torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif Özen yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hasköy ve Muş Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Dede ve torunu Esmanur Özen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak hastaneye koşan Özen ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)

BAKAN SOYLU: AVRUPA'DAKİ HİÇBİR HÜKÜMET 6 AY DAYANAMAZ

İzmir'in Çeşme ilçesinde gençleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost gemisinde askerlerle bir araya geldi. Gemi personeliyle yemek yiyen Soylu, gemi hangarında yaptığı konuşmada hem mülteci kaçakçılığına hem de yabancı ülkelere önemli mesajlar verdi. Avrupa'nın kaçak göçle mücadelede Türkiye'yi yalnız bıraktığını belirten Soylu, "Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki gençlik kampını ziyaret ettikten sonra Ulusoy Limanı'na geçti. Bakan Soylu, burada Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost gemisinde, askerlerle bir araya geldi. Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in de eşlik ettiği Süleyman Soylu, gemi hangarında mürettebatla yemek yedi. Burada konuşma yapan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sadece İçişleri Bakanlığı ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde görev yaptığını belirterek, "21'inci yüzyıl Türkiye'nin önüne çok çetin bir sınav koydu. Bir yanda Orta Doğu'dan Afrika'ya yaşanan büyük bir şiddet ve fakirlik, bir yanda kendi güvenliğimiz, uyuşturucuyla ve terörle mücadelemiz, bir yanda, başarıyla yürüttüğümüz ülkemizin kalkınma ve istikrar mücadelesi ve diğer yanda da inançlarımız, değerlerimiz, vicdanımız ve merhametimiz. Allah'a çok şükür, bizler, vicdanı ve merhameti ağır basan bir milletiz. Paranın, rahatlığın, bencilliğin, korkaklığın arkasına sığınıp kimliğini kaybeden bir millet değiliz" diye konuştu.

GÖÇ MESELESİ İKİ BÜYÜK BAŞLIĞA SAHİP

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı göç meselesinin iki ayrı büyük başlığa sahip olduğunu anlatan Süleyman Soylu, "Bunlardan birisi yasal göç. Bu başlık altında özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle uluslararası koruma statüsüyle Türkiye'ye gelen Suriyeliler bulunuyor. Ülkesine geri dönen Suriyeliler de var. Şu ana kadar 337 bin 729 Suriyeli geri döndü ve bu akış devam ediyor" dedi.

TRAJEDİ YAŞANIYOR

Düzensiz göçmen olarak bilinen kaçak göç konusunda trajedi yaşandığını vurgulayan Süleyman Soylu, "Özellikle denizlerimizde Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bütün kapasitesinin, gücünün, mesaisinin yaklaşık yüzde 70'ini harcadığı mesele bu kaçak göç meselesidir. İşin bu kısmının Türkiye'nin ne dış politika tercihleriyle, ne de göç politikasıyla falan ilgisi yoktur. Tamamen bizim dışımızda gelişen bir meseledir. Ülkelerinden kaçan insanların en kısa yol olarak coğrafi açıdan bizim ülkemizi seçmesiyle ilgili bir meseledir. Türkiye olarak bununla ciddi şekilde mücadele ettiğimizin bilinmesini isterim. Orta Doğu'dan Avrupa'ya gitmek isteyen bir insan, yolun bir kısmı için DEAŞ'a haraç ödüyor, bir kısmı için PKK'ya haraç ödüyor, yolun bazı kısımları için çaresizlikle yerel göçmen kaçakçılarıyla anlaşıyor ve nihayetinde kendisini bir bot içinde, açık denizde ölümle burun buruna kalmış vaziyette buluyor. O noktadan sonra tek umutları Cenab-ı Allah. Denizlerde kurtardığımız kaçak göçmenler arasında önemli sayıda Afrikalı insan var. Adını sanını duymadığımız ülkelerin vatandaşları var. 2017 yılında hem karada hem denizde toplam 175 bin 752 düzensiz göçmen yakalamıştık. 2018'de bu sayı 268 bin kişi oldu ve yılbaşından bugüne kadar da bu sayı 162 bin 692 kişidir" dedi. Yakalanan insanlara suçlu ve terörist muamelesi yapmadıklarını da söyleyen Bakan Süleyman Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakalanan hiçbir göçmen kötü muamele ile karşılaşmıyor. Mücadelemizde meçhule gidecek insanların hayatlarının kararmasını engelliyoruz. Sadece bu yıl şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz 100'e yakın Ağrı ve Van'da, sınırlarımızın hemen bizim tarafında 6-7-8-10 metre karların altında kalmış ve hayatlarını kaybetmiş anneler, kadınlar ve çocuklar var. Aslında burada yakaladığımız her kaçak göçmen gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla vicdanlarını parayla satmış alçak organizatörler kaçak göçmen tüccarlarına büyük bir darbe vuruyor. İnsanlığı sadece elinizi attıklarınızla kurtarıyor değilsiniz aynı zamanda kararlılığınızla ve yürüttüğünüz büyük mücadeleyle onları kurtarıyorsunuz. İnsanlığa büyük bir katkıda bulunuyorsunuz."

'AVRUPA ÜLKELERİ 6 AY DAYANAMAZ'

Konuşmasında Avrupa ülkelerini eleştiren, insanlığın karnına hançer saplayanların kim olduğunu iyi bildiklerini belirten Bakan Soylu, "Organize suç örgütleri ile mücadeleyi sürdüreceğiz. Kaçak göçmenlere Türkiye'de nefes aldırmayacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'yi kaçak göç merkezi haline getirmek isteyenlere tarihin en ağır cezalarını vereceğiz. İster Türk ister yabancı olsun bu cevabı alacaklar. Bu organizatörlere ve göçmen kaçakçılarına nefes aldırmayacağımız bir döneme giriyoruz. "Türkiye kaçak göç meselesini bir yere taşıyacaktır. Bu konuda Avrupa'nın bizi yalnız bıraktığı aşikardır. Sırt sıvazlama ile olmaz. Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim. Avrupa Parlamentosu'nda oturacak oradan Türkiye'yi eleştireceksiniz. 300 yıl öncesinin solculuklarını gerçekleştireceksiniz.150 göçmen geldiğinde etekleriniz tutuşacak. Türkiye'ye oradan hakaret edeceksiniz. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz sağanağı görüyoruz, onlara söylüyoruz, 'Kollarınızı sıvayın Türkiye'nin yaptığı mücadeleye destek olun. 'Mış' gibi davranmayın. Bunu kimse tehdit olarak algılamasın. Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Türkiye büyük mücadele ortaya koymaktadır. Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bunlara hakları olmadığını bir kez daha söylüyorum. Buradan kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümetleri dayanamaz" dedi. Bakan soylu, konuşmasının ardından açık denizde denetimlerde bulunmak üzere, Sahil Güvenlik botuna binerek denize açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yemekten görüntü.

-Süleyman Soylu'nun konuşmasından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR

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