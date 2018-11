Dha Yurt Bülten-5

11 Kasım 2018 Pazar 11:44



11 Kasım 2018 Pazar

1)BURHANİYE'DE KUDUZ ALARMIBALIKESİR'in Burhaniye ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde bir ineğin kuduzdan ölmesi üzerine karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Veteriner ekipleri Sarılar Mahallesi ile bu mahalleye komşu iki mahallede büyükbaş hayvanlarla, kedi ve köpekleri aşılamaya başladı. Burhaniye'nin Sarılar Mahallesi'nde 4 gün önce Ahmet Bayır'a ait bir ineğin kuduzdan ölmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Ölen ineğin kuduz olduğu laboratuarda yapılan incelemeyle kesinleşirken, mahalle karantinaya alındı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı, aşılama çalışması başlatıldı. Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri Sarılar Mahallesi ile çevresinde yer alan Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde aşılama ve ilaçlama yaparken, ilce belediyesi de çalışmalara destek oldu.Sarılar Mahallesi'nde 2 aylık karantina uygulanacağını belirten Belediye Veteriner Hekimi Emrah Güleç, "Sarılar Mahallesi'nde bir inekte kuduz tespit edilmesi ile birlikte karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Mahallede şüpheli bir şekilde ölen bir ineğin kuduz olduğu İstanbul Pendik Laboratuarı tarafından tespit edildi. Bunun üzerine arkadaşlar aşılama çalışmalarına başladı. Çalışmalar 2- 3 günde tamamlanacak. Çalışmalara belediye olarak biz de destek veriyoruz" dedi. Sarılar, Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde yaklaşık 750- 800 baş hayvanın aşılanacağı belirtildi.Görüntü Dökümü---------------------Aşılama çalışmalarıSarılar Mahallesi genel görünüm ve tabela.Genel görüntüler.Hayvan sahibi Hüseyin Özdemir ve Veteriner Hekimi Emrah Güleç açıklamaHaber- Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),Süresi: 4 Dakika 15 Saniye, Boyutu: 135 MB========================================================2)KAZADA YARALANAN YUNUS POLİSLERİNE İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTIADANA'da, akaryakıt istasyonuna giren otomobilin çarptığı motosikletteki Yunus polislerine ilk müdaheleyi çevredekiler yaptı. Hafif yaralanan 2 polis memuru, hastaneye kaldırıldı.Merkez Seyhan ilçesi Mimar Sinan Kavşağı üzerinde dün saat 16.00 sıralarında, iddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü Tahsin Barut (28), yolun sol şeridinden sağ tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Bu sırada sağ şeritte seyir halindeki Yunus polislerinin motosikletini fark etmeyen Barut, motosiklete çarptı. Kazada polis memurları Mustafa Gökçe (27) ve Mustafa Dağ (26) hafif yaralanırken, Tahsin Barut olaydan yara almadan kurtuldu.Yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi kaza yerinde bulunanlar yaparken, bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yaralı polisler ambulansla Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü----------------------------Kazada yaralanan polislere vatandaşların müdahalesiOlay yerinden genel görüntülerPolislerden görüntüKazaya karışan araç ve motorsikletten görüntülerAcil servis önünde bekleyen polislerHastane tabelasıSÜRE: 01'01" - 01'23" BOYUT: 113 MB - 153 MBHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,===================================================3)THE QUEEN OF EURASİA'NIN KRALİÇESİ, MOLDOVALI ACETERİNAANTALYA'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi, Moldovalı Aceterina Captari oldu. Neşe Kuru ikinci, Sırp Yelena Esikova ise üçüncü seçildi.Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki otelde 1 hafta kamp yapan The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'na katılan kraliçe adayları, dün akşam yapılan final gecesinde jüri karşısına çıktı. Gecede güzeller kendi ülkelerinin kıyafetlerinin yanı sıra mayo ve abiyelerle podyumda boy gösterdi.Jürinin değerlendirmesi sonucu Moldovalı Aceterina Captari birinci seçilirken, Neşe Kuru ikinci, Sırp Yelena Esikova üçüncü oldu. Ukraynalı Olena Lakymenko bikini güzeli, Özbek Sarvinoz Babazhanova ise basın güzeli seçildi. Yarışmada dereceye giren güzellere çeşitli hediyeler verildi.Görüntü Dökümü-------------------------------Yarışmadan detay görüntüHaber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),======================================================4)KARTEPE'DE RENK CÜMBÜŞÜKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sonbahar ile birlikte ayrı bir güzellik yaşanırken, ormanlarda renk cümbüşü yaşanıyor.İstanbul'a karayoluyla yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kartepe'de sonbaharın tüm güzellikleri yaşanıyor. Yaklaşık bin 600 metrelik zirvesiyle İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün dağdan izlenebildiği tek yer olan Kartepe, özellikle hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğruyor. Tatilciler doğa ile bir gün geçirmenin keyfini çıkarırken, ormanlardaki renk cümbüşü ile büyüleniyor.'SON BAHARDA ÇOK GÜZEL'İstanbul'dan hafta sonu tatil yapmak için geldiklerini söyleyen Semra Demiray, "Biz ailece İstanbul'dan geliyoruz. Kartepe'yi çok seviyoruz. Zaman zaman tatil yapmaya geliyoruz buraya. Sonbaharda burası süper, yapraklar harika. Herkesin bence gelip görmesi gerekiyor. Doğa harika. Kışın tabii ki daha güzel, kışın doğası daha farklı, ama sonbaharda çok güzel. Burada ATV safari yapıyoruz çok zevkli." dedi.'KARTEPE CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ'Kartepe'de bir otelin pazarlama müdürü olan Özlem Sönmez, Kartepe'nin 4 mevsim güzel olduğunu belirterek, "Kartepe yazın yeşilin farklı tonlarına bürünüyor. Kuş sesleri ile uyanıyorduk. Şimdi de sarının farklı tonlarına bürünüyor. Kartepe artık bir cazibe merkezi haline geldi. Dış alanda 21 tane aktiviteyle hizmet veriyoruz. Yamaç paraşütü, at biniciliği, ATV motorları var. İnsanlar trekking yapabiliyorlar. Hedef oyunları, dev salıncaklar var. Önümüzdeki günlerde Kartepe'de kar bekliyor. Karın yağması ile birlikte bu yıl pistlerimizi daha erken açmayı umuyoruz. Çünkü pistlerde bir genişletme çalışması yaptık, yeni düzenlemeler yaptık. Eğer beklenen tahminler doğru çıkarsa Aralık ayı gibi pistlerimizi açarız diye düşünüyoruz. Şu an 17 tane kayak pistimiz var. Burada kayak pistlerine gitmek için bir mesafe kat etmenize gerek yok. Hemen kayak odasının önünden kaymaya başlayabiliyorsunuz." diye konuştu.'HEM GÖL HEM DE KÖRFEZ GÖRÜNÜYOR'Sönmez sis olmadığı zamanlarda hem Sapanca Gölü hem de İzmit Körfezi'nin Kartepe'den göründüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:"Sis zaman zaman geliyor. Burada mistik güzel bir hava oluyor aslında. Havaların soğuması ile birlikte çok uzun süre kalmıyor sis. İlkbahar ve sonbahar aylarında biraz daha kalıcı olur. Bir bulut geçişi ile birlikte sisin arasında kalıyoruz.Burası Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'ni aynı anda görebildiğiniz tek nokta. Burada telesiyej ile ulaşabildiğiniz bir geyik alanı tepemiz var. Tepede durduğunuz noktadan yoğun sis olmadığı günlerde aynı anda hem gölü, hem de Körfez'i görebiliyorsunuz."Görüntü Dökümü--------------------------------Kartepe'de ağaçlardan detaylar-İşletmeler-Anons-Röpler-Drone ile çekilen görüntülerHABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-KARTEPE-DHA