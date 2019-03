Dha Yurt Bülten -7

Kaynak: DHA

Bitlis'te yola düşen dev kayalar 3 aracı hurdaya çevridiBitlis'te yağışlı havanın yumaşattğı toprak heyelan ve kayaların düşmesine neden oldu. Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yola düşen dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevrirdi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.Olay bugün saat 11: 00 sıralarında Şemsi Bitlis Mahallesi'ndeki Nur Caddesi'nde meydana geldi. Kış ayları boyunca yoğun kar yağışının etkili olduğu ve son bir haftadır karla birlikte zaman zaman etkili olan yağmur, engebeli ve dağlık bir alana sahip olan Bitlis'te heyelan ve büyük kaya parçalarında kopmalara neden oluyor. Toprağın yumaşaması ile birlikte bugün de meterlerce yükseklikten dev kaya parçaları Nur Caddesi'ne düştü. Düşen tonlarca ağırlığındaki kayalar park halindeki 3 aracı hurdaya çevirirken, olay olduğu yere de çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaşanan bu olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, çevrede ise ikinci bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemi alınıp, alınıp yolda çalışma yapıldı. Bitlis Belediyesine ait iş makineleri düşen kayaları temizleyip yolu trafiğe açtı.Görüntü Dökümü---------Yola doşen dev kayalar-Zarar gören araçlar-Çevreden detaylar-Yola düşen kayaların temizlenmesi-İş makinalarının çalışmaları ve genel görüntülerHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-===================Abdullatif Şener'den sosyal medya takipçilerine tazminat davasıEski Başbakan Yardımcısı, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, sosyal medyadan kendisine yönelik hakaret edildiği gerekçesiyle takipçilerine davalar açıyor. Şener'in dava açtığı Rizeli ahşap ustası Nesrullah Özdemir, "Belgesiyle yanlış ifade kullandığını iletmeme rağmen bana tazminat davası açtı" dedi.CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener'i 90'lı yıllardan Refah Partisi döneminden itibaren tanıdığını belirten Nesrullah Özdemir, "Ben Bursa'da Refah Partisi yöneticisiydim. İlimize geldiğinde beraber dolaşırdık. Samimi bir ortamda zaman paylaştığımız olmuştur. Refah Partisi'nde çok inançlı, çok sağlam, güzel konuşan bir siyasetçiydi. Daha sonra Ak Parti kurulduğunda bizde oda burada siyaset yapmaya devam ettik. Sonra Ak Parti'den ayrılmasını içerledim. Bunlar bir yana Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçtikten sonra sürekli sosyal medyadan Ak Parti aleyhine paylaşımlar yaparak Ak Parti'ye, yöneticilerine ve partiye oy verenlere devamlı hakaret etmeye başladı. Bunu da çok doğru bulmayıp içerliyordum. Yine bir paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan açıklamaları oldu. Amerikalı danışmanlık şirketinden dolayı kendisine ağır eleştirilerde bulunuyordu. Benimde elimde bir belge vardı. Kendisinin Ak Parti'de bakan olduğu dönemde aynı şirketten danışmanlık aldığını belgesiyle gönderdim paylaşımının altına. Kendi aynı şirketten danışmanlık almasına rağmen şimdiki bakana ağır sözlerle hakaret etmesi açıkçası çok ağrıma gitti." dedi.'KENDİSİDE AYNI ŞİRKETTEN HİZMET ALDI'Aynı paylaşımın altında Şener'in kendilerini hainlikle suçladığını ifade eden Özdemir şunları söyledi:"Yaptığı açıklamanın altında bizde paylaşımlar yaptık. Yorum yapanlara 'troller size bu ülkeyi bıraksak bu ülkeyi ABD'ye teslim ederdiniz' diyor. Bizi hainlikle suçluyor. Ben bunun üzerine bir kelime kullanmışım çok mu? Ben kendisinin göründüğü gibi biri olduğuna inanmıyorum. Paylaşımının altında 'sizde aynı şirketten hizmet aldınız buda belgesidir. Yanlış yapıyorsunuz' dedim. Bundan dolayı bana hakaret davası açtı. Avukatları bize bu tazminat davasını ilettiler. Duyduğum kadarıyla bunun üzerinden benimle beraber onlarca kişiye de davalar açmış. Sanki kendine bir rant kapısı bulmuş. Parası olandan para, parası olmayandan bilmiyorum ne alıyorlar."Görüntü Dökümü-------------Nesrullah Özdemir'in açıklamasıHaber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE,==================Ayvacık'ta 46 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisinde zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakaladı.Kaçak göçmenler jandarmdaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.Görüntü Dökümü-------------------Kaçak göçmenlerden görüntüHaber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale),==================Edirne'de Balkan şehitleri törenle anıldıEdirne'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nde Sarayiçi'nde bulunan Balkan Şehitliği'nde düzenlendi. Yaklaşık 20 bin şehidin anma törenine CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi girişinde toplanan kalabalık kortej oluşturarak, Balkan Şehitliği'ne yürüdü. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın Balkan Şehitliği'neçelenk sunması ve Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende askerler şehitler için saygı atışı yaptı. Ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından şehitler için dua okundu. Okunan duaların ardından Vali Canalp ile beraberindekiler, şehitlik abidesini gezerek 100 subay ve 400 er şehidin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.Vali Canalp, "Edirne, Trakya ve Balkanlar açısından anlamlı bir gün. Malum şehitleri anma günümüzü her yıl anıyoruz. Şehitlerimizi anmak bizim için son derece anlamlı. Edirnelilerde her yıl olduğu gibi yine Balkanlarımızın şehitliğini geçmiş yıllarda olduğu gibi acı hatıralarını unutmadılar. Bundan sonrada canlı şekilde yaşamaya yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.Tören daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde, Edirne İlhami Ertem Lisesi öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.Görüntü Dökümü-------------Kalabalık kortejin yukardan drone ile görüntüsüKalabalıktan detayTarihi Kanuni ve Fatih köprülerinden geçmesiEdirne Valisi Ekrem Canalp'ın çelenk sunmasıSaygı duruşu ve İstiklal MarşıAnıta karanfil bırakılmasıVali Canalp'ın konuşmasıFarklı açılardan detay görüntülerHaber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,==================Burhaniye'de liseli gençlerden çevre temizliğiBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde lise öğrencileri yat limanı çevresinde çevre temizliği yaptı, çöpleri topladı.Burhaniye Anadolu Lisesi 10-C sınıfı öğrencileri, 3'üncü çevre temizliği proje etkinliğini yat limanı çevresinde yaptı. Alkol şişelerinden ambalaj artıklarına kadar torbalar dolusu çöp toplayan öğrenciler, vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaya çağırdı. Öğrenciler arasındaki çevre bilincinin artmasını istediklerini söyleyen öğretmen Cihan Vatan, proje ile vatandaşlara da mesaj verdiklerini söyledi. Çevre faaliyetlerinin devam edeceğini anlatan Vatan, "Bugüne kadar plajlarımızı temizledik. Bugün de yat limanı çevresini temizledik. Temiz bir çevre için başta öğrencilerimiz, daha sonra burada bulunan halka gerekli mesajları verdiğimizi düşünüyorum" dedi.Görüntü Dökümü----------------Yat Limanı çevresinde temizlik yapan öğrenciler.-Çöplerin konteynere atılması.-Çevre temizliğinden detay görüntüler.-Öğrenciler Bensu Eda Bolat, Elif Efe, Saim Buğra Gülbay ile röp.-Öğretmen Cihan Vatan ile röp.Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),=======================Ameliyathane teknikerleri sorunlarını rap klibiyle anlattıAdana'da, görev tanımı ve atama sorunu yaşayan ameliyathane teknikerleri, seslerini duyurabilmek için rap şarkısı söyleyip klip çekti.Adana ve Şanlıurfa'daki ameliyat teknikerleri, sektörde yaşadıkları sorunlarını rap şarkısıyla anlattı. Bir grup genç tekniker, çektikleri klibi sosyal medyada paylaştı. Ameliyat teknikeri Onur Bengül, görev tanımlarının 'Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder' şeklinde olması nedeniyle engellerle karşılaştıklarını ve tanımın 'Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur' şeklinde değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bengül, "Devlete atamamız da yapılmıyor. Bunun nedeni de hemşirelerin 2 aylık eğitimle bizim işimizi yapıp önümüzü kapatması. Biz 2 yıl eğitim alıyoruz ama gel gör ki ne devlette ne de özel hastanede iş bulabiliyoruz. Çektiğimiz kliple Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığı'na sesimizi duyurmak istedikö dedi. Ameliyathane teknikeri Dilan Güven de, Personel Cetvel Dağılımı'nda yer almadıkları için iş bulamadıklarını, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.BU YIL SADECE 300 KİŞİ ATANDIAmeliyathane teknikeri Nehriban Haykır ise Türkiye'de 49 üniversitede 15 bin kişinin ameliyathane teknikeri olarak mezun olduğunu, ancak devlet hastanelerinin Türkiye genelinde bu yıl 300 alım yaptığını kaydetti. Teknikerler, görev tanımı ve atama sorunlarının aşılması için devlet yetkililerine çağrıda bulundu.Görüntü Dökümü------------Teknikerlerin konuşmalarıTeknikerlerden detayKlipten bir bölümHaber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,=================Başkale'de baharda kar temizliğiVan Başkale'de belediye ekipleri, Mart ayında 2 gündür aralıksız etkili olan yağış nedeniyle biriken yoğun karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.Başkale Belediyesi ekiplerince ilçede kar temizleme çalışması başlatıldı. Mart ayı biterken, 2 gündür aralıksız etkili olan yağış nedeniyle biriken yoğun karın ilçeden çıkarılması için geç saatlere kadar çalışma yapıldı. Belediye ekipleri, ulaşım sorunu olmaması için ilçedeki 4 mahallenin ana yolları ile sokaklarını kardan temizledi. Ekipler, çarşı merkezindeki karı toplayarak, ilçe dışına çıkaracaklarını belirtti.Görüntü Dökümü:--------Yolda kalan araçlar vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılırken-Belediye iş makinaları kar temizliği-Vatandaşlar kar temizliğine destek vermesi-DetaylarHaber-Kamera: Engin ERTÜRK- BAŞKALE (Van),================Ortaokul öğrencisi, uyuyan sürücüler için 'uyaran sistem' geliştirdiYozgat'ta ortaokul öğrencisi Ali Şamil Akgül (11), direksiyon başında sürücülerin uyumasına karşı, 'arduino sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi' geliştirdi. Direksiyona yerleştirilen sistem ile nabzı düşerek uyuyan sürücülerin, ses ve ışıkla uyarılarak, kazaların önlenmesi hedefleniyor.Kayseri'de, 'TÜBİTAK 13'üncü Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' düzenlendi. Cuma günü sonuçlanacak yarışmaya fizik dalında katılan Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi Ortaokul öğrencisi Ali Şamil Akgül'ün yaptığı çalışma dikkat çekti. Televizyonda izlediği ölümlü trafik kazalarından etkilenen Ali Şamil Akgül, proje danışman öğretmeni Figen Kasap ile 'Nabzını direksiyonda, hayatını güvende tut' projesini geliştirdi. Akgül'ün, öğretmeni ile yaptığı 'arduino sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi', ilgi çekti. Direksiyona yerleştirilen sistem, direksiyon başında nabzı düşerek uyuyan sürücüleri ses ve ışıkla uyarıyor. Bu sistem ile olası kazaların önlenmesi hedefleniyor.'UYKU SEBEPLİ KAZALARIN AZALTILMASI SAĞLAYACAK'Ali Şamil Akgül, geçmiş dönemde kamera ve göz kırpmayı ölçen projeler olduğunu; ancak kendi projesinin nabız ölçtüğüne belirtti. Akgül, "Projeyi yapmaktaki amacımız; araba sürerken direksiyon başında nabzı düşerek uyuyan kişilerin tespit edilip anında ses ve ışıkla uyarılması ve sürücünün uyumasının engellenmesidir. Bunun için direksiyona yerleştirdiğimiz 'arduino sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi' sayesinde araba kullanan sürücünün uyumasını engelleyerek uyku sebepli kazaların azaltılmasını sağlayacak" dedi.'NABZI DÜŞÜNCE DEVREYE GİRİYOR'Sistemin direksiyona yerleştirildiğini söyleyen Akgül, "Ortalama insan nabzı değerlerini tespit ettik. Bilgisayar sistemi üzerinden bir uyarı sistemi kodladık. Hazırladığımız uyarı sistemi araç ilk çalıştığında araba sürücüsünün nabzını ölçemeye başlıyor ve nabzı düşünce uyarı sistemimiz devreye girerek sürücünün ani refleks vermeyeceği bir tonda ses çıkarıyor. Bu sayede sürücünün direksiyon başında uykuya dalması engelleniyor."Görüntü Dökümü-------------------Proje yapan öğrenciden genel ve detay görüntüProjeyi yapan 11 yaşındaki öğrenci ile röportajProjeden genel görüntüDiğer görüntülerSüre: 2.21 Boyut: 264 MBHaber -Kamera: Yasin DALKILIÇ -KAYSERİ- DHA=====================