Dha Yurt Bülteni - 1

11 Kasım 2018 Pazar 08:36



11 Kasım 2018 Pazar 08:36

1)KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, önceki gün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine, acı haber ulaştı. 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekatlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı ve önceki gün görüştüğü ağabeyiyle Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuştuğu belirtildi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, önceki gün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Halil Daş'ın şehit olduğu haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, eskiden belde statüsünde olan Belkaya Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehit annesi Rukiye Daş ve yakınları gözyaşı döktü.4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞDaha önce çiftçi olduğu ve vatani görevinin ardından 5 yıldır uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı belirtilen şehit Halil Daş'ın, geçen Ağustos ayında Ayşe Kızıl ile nişanlandığı öğrenildi. Şehit Halil Daş'ın babası Mahmut Daş'ın da 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi.Şehidin önceki gün ağabeyi Turan Daş ile telefonda görüştüğü ve Ramazan Bayramı'nda yapacakları düğünü hakkında konuştukları belirtildi. 2 kardeş olan Şehit Halil Daş'ın, TSK'nın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekatlarına katıldığı ve Hakkari'ye geçen Ağustos'ta atandığı öğrenildi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesinin bugün Belkaya Mahallesi'nde defnedilmesinin beklendiği belirtildi.Şehit Halil Daş'ın bir silah arkadaşının ise sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından Daş'ın fotoğrafının altına, Suriye'de birlikte görev yaptıklarını ve yeni nişanlandığını yazıp, "Allah rahmet eylesin. Bizim mesleğimiz böyle; hayal kuramayız, plan yapamayız, her şeyimiz yarım kalır" mesajı paylaştığı görüldü.ŞEHİT EVİNDE, YÜREK BURKAN YAZIEreğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri erkan, Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Şehit Daş'ın yakınları da eve akın etti. Evin önünde bir kişi tarafından taşla yere kazınan 'Halil ölmedi' yazısı görenleri duygulandırdı.Görüntü Dökümü--------------------------Şehit evinin dışından detayBelediye Başkanı ve askeri erkanın taziye ziyaretiŞehit evinden detayYeredeki 'Halil ölmedi' yazısıGenel ve detayHaber- Kamera: Atilla ATMACA - EREĞLİ/ KONYAGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================2)KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜHAKKARİ'nn Şemdinli ilçesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde oturan baba Cafer ve anne Meryem Kaşık'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Evin önündeki ambulanslarEvin önündeki kalabalıkEve Türk bayrağı asılmasıŞehidin sağlık fotosuHaber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MBGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================3)ŞANLIURFA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜŞANLIURFA'ya şehit ateşi düştü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan yedi askerden Topçu er Menduh Çelik'in (20) acı haberi memleketine ulaştı. Ağıtların yükseldiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı.Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, önceki gün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Er Menduh Çelik'in de aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Çelik'in şehit olduğu haberi, İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu şehidin acı haberine alan yakınları ve komşuları şehidin babası Demo Çelik'e başsağlığında bulundu. Şehidin cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'ya getirileceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Şehidin acı haberi vermeye giden protokolŞehidin evine Türk bayrağı asılmasıBaşsağlığı dileklerinde bulunanlarGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================4)GAZİANTEPLİ ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, önceki gün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı'nın Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi. Şehidin iznin ardından yaklaşık 1 hafta önce Hakkari'ye döndüğü öğrenildi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, önceki gün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Şehit askerlerden birinin, Gaziantepli er Samet Kaymakçı olduğu belirlendi. Şehidin Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan şehidin ailesi ağıt yaktı. Şehit askerin evine Türk bayrağı asıldı.2'si kız, 4 kardeş olan Şehit Samet Kaymakçı'nın iznin ardından yaklaşık 1 hafta önce Hakkari'ye döndüğü öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Samet Kaymakçı'nın fotoğrafıAileye haber verilmesiYakınlarının ağlamalarıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ GEÇİLDİHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MBGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================5)ALANYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in (22) Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde önceki gün gece atış yapıldığı sırada patlama oldu. Patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in Alanya'ya bağlı Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi.1998/1 tertip olarak askere alınan Yusuf Önder'in annesi Sevcan Önder ile babası Sunay Önder'e şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. 112 ekipleri şehidin evinde hazır bekletilirken, haberi duyan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.Şehit Yusuf Önder'in ailesinin iki çocuğundan küçüğü olduğu ve aslen Bursalı olan ailesiyle Alanya'da ikamet ettiği belirtildi. Bekar olan Yusuf Önder'in anne ve babasının ilçede hediyelik eşya dükkanı işlettiği kaydedildi.BABA VE DEDE TAZİYELERİ KABUL ETTİHakkari'nin Şemdinli ilçesinde atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder, kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aileyi arayıp taziyede bulunduğu belirtildi. Şehit Yusuf Önder için bugün ikindi vakti Alanya merkez Gürses Camii'nde cenaze töreni planlandığı kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Şehidin fotoğrafıŞehidin evinTaziye çadırıBinaya asılan Trük bayrağıSağlık ekipleri detayHaber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================6)TERHİSİNE 80 GÜN KALA ŞEHİT OLDUHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un (21) acı haberi memleketi Muş'a ulaştı. Şehit Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde önceki gün, meydana gelen patlamada İbrahim Özkur ile birlikte 7 silah arkadaşı şehit oldu. Topçu Er İbrahim Özkur'un acı haberi baba ocağı Muş'un Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Kudbettin-Hanım çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Özkur'un anne, baba, kardeş ve eşi acı haber üzerine DNA örneği alınması için Hakkari'ye gitti. İbrahim Özkur'un evine giden Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi şehidin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 1 çocuk babası olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenilen marangoz İbrahim Özkur'un evi bayraklarla donatıldı. Şehidin yakınları acı haber üzerine ağıtlar yaktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Evden görüntü-Kaymakam ve Askerlerden görüntü-Bayrakların asılması görüntüBOYUT: 75.6 MBHaber-Kamera: Fatih ÇELİK/ VARTO, (Muş),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================7)ŞANLIURFA'DA KOMŞU AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALIŞANLIURFA'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim Bakış (30) ve Güvenlik Korucusu İbrahim Bağış (36) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Yaşuk ve Bağış aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, Halil, Mehmet ve Mahmut Yaşuk ile İbrahim Bakış, İbrahim Bağış, Mehmet Reşat Yüksekkaya, Halil Çiter ve Mehmet Yokuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Bakış ile Güvenlik Korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Hastanenin acil servisiYaralıların ambulanstan indirilmesiPolis ekiplerinin önlem almasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MBHaber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================8)3 ÇOCUK ANNESİ, 2 YAŞINDAKİ OĞLUNUN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ, KATİL ZANLISI OĞLU ÇIKTIDENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Rahime Gencer (35), 2 yaşındaki oğlu Egemen Gencer'in yanında bulunduğu sırada av tüfeğiyle yüzünden vurularak öldürüldü. Olayın hemen ardından eve gelen ölen kadının oğlu Osman Gencer (18) 3 kişinin olay yerinden kaçtığını söyledi. Osman Gencer'in çelişkili ifadeleri üzerine ekipler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan sorgulamada Osman Gencer'in cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtildi.Olay, dün saat 13.00 sıralarında, kırsal Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Rahime Gencer, oğlu Osman Gencer tarafından kanlar içinde bulundu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayrıca oğlundan olayı öğrenen kadının eşi Musa Gencer (40) de eve geldi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rahime Gencer'in öldüğü belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, evde ve dışarıda detaylı inceleme yaptı, delil aradı. Bu sırada olay yerine toplanan kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Gencer'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.Eşi tarlada çalışan, Osman ve Orçun (12) isimli çocukları dışarda olan Rahime Gencer'in, cinayetin işlendiği sırada yanında 2 yaşındaki oğlu Egemen'in bulunduğu ortaya çıktı. Olayın hemen ardından eve gelen Osman Gencer'in, annesinin cesedini bulduktan sonra üç kişinin kaçtığını gördüğünü, arkalarından koştuğunu ancak yakalayamadığını söylediği öğrenildi. Jandarma Musa Gencer, oğlu Osman Gencer ve kardeşi Mehmet Gencer'i ifadelerini almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Cinayeti kimin ve neden işlediği araştırılırken, ölen kadının çocukları Egemen ve Orçun, yakınlarına teslim edildi.OSMAN GENCER, CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİDenizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ev hanımı Rahime Gencer'i öldüren katil zanlısının, oğlu 18 yaşındaki Osman Gencer olduğu ortaya çıktı. İfadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülen Osman Gencer'inn çelişkili ifadeleri üzerine ekipler zerinde yoğunlaştı. Yapılan sorgulamada Osman Gencer'in cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtildi.ZİYNET EŞYALARINI ÇALMIŞGencer ailesinin evinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çalındığı öğrenilirken, Osman Gencer'in ifadesinde; bunları kendisinin çaldığını, gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrenmesine rağmen kendisinden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Dün ise annesiyle bu konu yüzünden tartıştığı, iddiaya göre annesinin sözüne öfkelenip, silahı ateşlediğini söylediği belirtildi. Jandarma olay yeri inceleme timi ise, cinayet silahı av tüfeğini, olay yeri yakınlarında buldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Evin dışından görüntüJandarma ekiplerinden görüntüYakınlarının sinir kiri geçirmesindenEşi Musa Gencer'den ve oğlu Osman Gencer'den görüntüHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Hasan ASLAN/SARAYKÖY (Denizli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================9)OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALIKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.Kaza, İnegöl-Domaniç karayolu Durabey Köyü yakınlarında meydana geldi. Domaniç istikametine giden Hanife Bahadır yönetimindeki 16 AC 7754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atarak ağaca çarpıp duran otomobilde sürücü Hanife Bahadır, eşi Ahmet Bahadır ile çocukları Tunahan ve Alihan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yerindeki ambulansların,Şarampole uçan otomobilin,Ambulansların yaralıları götürmesiBoyut: 155.97 MBHaber-Kamera: DOMANİÇ,(Kütahya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================10)PARAYI ALIRKEN YAKALANAN DOLANDIRICILAR TUTUKLANDIZONGULDAK'ta kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları Yaşar K.(63) adlı kadını dolandırmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.Olay önceki gün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hakkı Çavuş Parkı'nda meydana geldi. Telefon dolandırıcıları, kentte yaşayan Yaşar K. adlı kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz' diyerek para istedi. Telefonda görüştüğü kişiye önce para vermeyi kabul eden Yaşar K., ardından polisi arayarak durumu anlattı. Polis ekipleri Yaşar K.'nın dolandırıcılarla buluşacağı parkta önlem aldı.Parayı almak için İstanbul'dan kente gelen dolandırıcılar Yunus Ş.(26), İsmail K.(29), Eray E.(20) ve Volkan K.(24) kadınla parkta buluştu. Dolandırıcılar para dolu çantayı aldıkları anda polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yaşar K.'nın 25 bin lira, 4 bin 500 sterlin, 36 adet küçük altınını dolandırıcılara kaptırması engellendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yunus E.Ş.(26), İsmail K.(29), Eray E.(20) ve Volkan K.(24) 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Şüphelilerin adliyeye girmesiAdliyeden detayHaber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================11)KURTLARI KORKUTMAK İSTEDİĞİ DEDE YADİGARI TABANCAYLA KENDİNİ VURDUKARAMAN'da, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark eden Hacı Ali Göktekin (26), dede yadigarı tabanca ile kurtları korkutmak isterken, silahın tutukluk yapması sonucu kendini vurdu.Olay, Karaman merkeze bağlı Karacaören Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hacı Ali Göktekin evinin önünde oturduğu sırada, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark etti. Hacı Ali Göktekin evde bulunan dededen kalma tabancayı alarak kurtlara ateş etmek istedi. Tutukluk yapan tabancayı incelerken bir anda ateş aldı. Göktekin sağ bacağından yaralandı. Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktekin, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Göktekin'in bacağına giren kurşunun kemik içerisine saplandığı öğrenildi. Jandarma Hacı Ali Göktekin'in dedesinden kalma ruhsatsız tabancaya el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Ambulansın gelişiYaralının sedyeyle indirilmesiAcil servise girilmesiDetaylarHaber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMANGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================12)'LİNDA' İSİMLİ KÖPEĞİN, ARAÇ YIKAMA MAKİNESİNDE YIKANDIĞI GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜİZMİR'de, bir akaryakıt istasyonundaki otomatik araç yıkama makinesinin fırçasına dayanarak yıkanan 'Linda' isimli köpeğin görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.İzmir'de, esnafın 'Linda' ismini verdiği sokak köpeğinin, bir akaryakıt istasyonunda bulunan otomatik araç yıkama makinesinin fırçasına dayanarak yıkanması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi çekti.Görüntülerde, köpek, bir minibüsün yıkanması sırasında, otomatik hareket eden fırçaları bekliyor, ardından gelen fırçanın altına giriyor. Fırça, 'Linda'nın vücudunun farklı bölgelerini temizliyor. Köpeğin haftada birkaç kez aynı istasyona gelip, otomatik araç yıkama makinesine girdiği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------------Köpeğin yıkanmasından görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================