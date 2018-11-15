Dha Yurt Bülteni - 1

15 Kasım 2018 Perşembe 08:31



15 Kasım 2018 Perşembe 08:31

1)ANTALYA'DA ORMAN YANGINIANTALYA'nın Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'nde çıkan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği bazı yerleşim yerleri tahliye edilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Aksaz Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında alevlerin tehdit ettiği bazı evler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Ekipler ilk olarak yerleşim yerlerine yakın noktalardaki yangına müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler söndürme çalışmaları güçlükle sürdürdü. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının Aksaz ve Seydiler mahallelerinde yerleşim yerlerine girişini engellendiğini belirterek; "Bütün ekiplerimiz bölgede. Yangının yerleşim yerlerine girişi engellendi. Şu anda her iki mahalle arasında bulunan tarım arazilerindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız kontrol altına almaya çalışıyor" dedi.YANGIN SÖNDÜRÜLDÜManavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki zeytinlik, tarla ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat, Alanya, Serik, Taşağıl ve Akseki Orman İşletme müdürlükleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 30 arazöz, 4 kepçe ve çok sayıda su tankeriyle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.Aksaz Mahalle Muhtarı Veli Sulu, mahallenin kuzey tarafından başlayan yangının rüzgarından etkisiyle yerleşim yerlerine yöneldiğini söyledi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirten Sulu, "Zeytin bahçeleri, portakal bahçeleri bir hayli yanan yer var. Zarar büyük. İnşallah vatandaşlarımızın zararlarını devletimiz karşılar. Birkaç evde ufak çaplı hasar var. Yangın tehlikesi olan evler boşaltıldı. Ama şu an her şey normal. Vatandaşlarımız evlerine girdi. Yaklaşık 100-150 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz" dedi.Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangının öncelikle tarla ve zeytinlik alanda başladığını söyledi. Arazideki yangının ormanlık alana da sıçradığını kaydeden Dikici, "Alanda bir tehlike kalmadı, köye giriş engellendi, bir evde hafif bir hasar oluştu. Ahırlardaki koyunlar kurtarıldı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmaları sabah yapılacak" diye konuştu.Manavgat Kaymanı Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgede inceleme yaptı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.GAZİPAŞA'DA YANGIN ÇIKTIDiğer yandan Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde de aynı saatlerde orman yangını çıktı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi yangına müdahale ediyor. Dağlık ve sarp alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Görüntü Dökümü-------------------------------Mahalleden yangın bölgesine giden ve gelen araçlarAmbulansta bir kişinin ilk mudahalesiYanan ağaçlardan görüntüRöp. Muhtar Veli SuluYangın alanından köylülerin topluca gelmesiHaber: Mithat ABAKAN/ Kamera: MANAVGAT(Antalya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================2)ANAMUR'DA KORKUTAN YANGINMERSİN'in Anamur ilçesinde, mahalle içindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, narenciye bahçelerine ve ormanlık alana da sıçradı. Yaklaşık 50 dönüm alanda zarara yol açan yangında, 2 küçükbaş hayvan ile bir kümes hayvanı da telef oldu.Yangın, akşam saatlerinde Çarıklar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ağaçlık alanda çıktı. Zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar, ağaçlık alandaki yangının büyümesine ve narenciye bahçeleri ile ormanlık alana da sıçramasına neden oldu. Yangının hızla yayılması üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangında, Meryem Kara'ya ait ahırın yanması sonucu 2 küçükbaş hayvan ile bir kümes hayvanı telef olurken, 6 küçükbaş hayvan ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta ayakta tedavi edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonrası yangın, güçlükle söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanda zarara neden olan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, elektrik tellerinde oluşan kıvılcımdan şüpheleniliyor.Öte yandan, Çarıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Şaldırdak, birkaç ay önce benzer bir yangının daha meydana geldiğini söyledi.Görüntü Dökümü-------------------------------Yangından görüntüİtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasıRüzgar ile savrulan kıvılcımlarVatandaş ile röp.İtfaiye araçlarından görüntüYanan ahırın küle dönmüş haliAhırdaki kümestan görüntüElektrik tellerinin görüntüsüAmbulans ve itfaiye araçlarından görüntüGenel ve detay görüntülerSüre: 05'5" Boyut: 153 MBHaber - Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),====================================================3)BAYBURT'TA EĞİTİME KAR ENGELİBAYBURT'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün bir günlüğüne eğitime ara verildi.Bayburt'ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kentte, eğitim ve öğretime ara verildi. Bayburt Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu. Duyuruda hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.Bu arada Doğu Karadeniz'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Kop Dağı geçidi de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri Kop Dağı geçidinde yol açma çalışması başlattı.Görüntü Dökümü-------------------------------Bayburt'ta kar yağışı detaylarıKar detaylarıBoyut: 442 mbHaber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================================4)DEREYE UÇAN KAMYONETTE 5 KİŞİ YARALANDIANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mantar toplamadan dönenlerin bulunduğu kamyonetin 15 metreden dereye uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saat 17.00 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Çörüş Mahallesi'nde meydana geldi. Şevki Durusoy'un kullandığı 07 UJ 735 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metreden dere yatağına uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma da sevk edildi.Kazada sürücü Şevki Durusoy ile yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Kaya, Alime Kaya, Süleyman Gümüş ve Fatma Durusoy çeşitli yerlerinden yaralandı. İtfaiye ve jandarma ekipleriyle birlikte çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkartılarak, yamaçtan ambulanslara taşındı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Araçtakilerin mantar toplamak için Çörüş Mahallesi'ne gittiği, dönüş yolunda da kaza yaptığı kaydedildi.Görüntü Dökümü-------------------------------Kaza yapan araçtan görüntüYaralıların ambulansa taşınmasıGenel ve detay görüntüler57.1 MB/// 00.56öHABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================5)YOLUN KARŞINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ YARALANDIZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Beyza Kapucu(18), yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Kemal Demirer(26) yönetimindeki 67 UA 743 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Beyza Kapucu'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen genç kızın yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Kapucu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Otomobil sürücüsü Kemal Demirer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-------------------------------Kaza yeriYaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesiYaralı Beyza Kapucu'nun ambulansa alınmasıKaza yapan otomobilSürücünün polisle konuşmasıSüre: (1.31) Boyut: (281 MB)Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================6)KAÇIRILAN BERFİN'İN BABASI: 4- 5 KIZI DAHA KAÇIRMIŞLARDİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde oturan inşaat işçisi Mehmet Salih Güler (48), evlerinde misafir ettikleri ailenin 'Taner' ismiyle tanıttığı 25 yaşındaki oğlunun, lise 2'nci sınıf öğrencisi kızı Berfin Güler'i (15) kandırarak kaçırdığını iddia etti. 3 Kasım'da kaçırıldığını iddia ettiği kızdan haber alamadığını belirten Güler, ailenin kızına karşılık para ve beğendiği 2 kızı teklif ettiklerini, ayrıca bu şekilde 4- 5 kızı daha kaçırdıklarını öğrendiklerini öne sürdü. Merkez Sur ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan Karabaş mahallesinin Kümeevler mezrasında gelen göçebe bir aile, Mehmet Salih Güler tarafından ağabeyine ait boş eve yerleştirildi. Evde konaklamalarına izin verilen göçebe ailenin 'Taner' ismiyle bilinen oğlu, iddiaya göre 4 çocuklu Mehmet Salih- Ayfer Güler çiftinin, Karaçalı GAP Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi kızı Berfin Güler'i 3 Kasım'da kaçırdı. Mehmet Salih Güler, ortadan kaybolan kızının bulunması için güvenlik güçlerine haber verdi. Ancak Berfin Güler bulunamadı. Mehmet Salih Güler, bir süre sonra ulaştığı ailenin, kızına karşılık para ve beğendiği 2 kızı teklif ettiğini belirterek, "Bizim göçer dediğimiz ya da göçebe olarak yaşayan bir aile yaz mevsiminde bizim köye yerleşti. Havalar soğuyunca da boş olan ağabeyimin evine yerleşmelerine izin verdik. Ben de inşaatlarda çalışıyorum, gurbetteyim. Ben çalışırken hanıma demişler ki, 'Kızınızı oğlumuza verin.' Hanım da elinde bir şey olmadığını, babasının karar vereceğini söylemiş. Ben geldiğimde benim kızımın okula gittiğini söyledim. 'Okulunu bitirsin sonra Allah neyi gösterir, o zaman bakarız' diye cevap verdim. Kızımın evlenmesine razı olmadım. Yine de kızımın kararını sordum. Kızım da bana 'Baba ben evlenmem, okula gideceğim' dedi. Benden utanır diye annesine, ablasına, ağabeyine de sordurdum, onlara da aynı şeyi söylemiş. Ben yine işe gittiğim sırada ağabeyim beni aradı, kızımı istediklerini söyledi. Ben ona da kızımın küçük olduğunu söyledim" dedi.4- 5 KIZI AYNI YÖNTEMLE KAÇIRMIŞLARMehmet Salih Güler, Adapazarı'nda çalışırken, 3 Kasım'da Diyarbakır'daki kızının kaçırıldığını öğrendiğini anlatarak, şöyle devam etti:"Oğlanın babasını aradım. Kızımın küçük olduğunu, kendi oğlunun ise 25 yaşında olduğunu söyledim. 'Bir cahillik yapmışlar, kızımı getirin konuyu kapatalım' dedim. O da bana, 'Aile olarak 4- 5 gelini bu şekilde kaçırmışız. Çoğunun da yaşı 15'in altında. Kimse de bir şey yapamadı, bundan sonra da kimse bize bir şey yapamaz' dedi. Ona 'Güçlü olabilirsin ama benim devletim daha güçlü, ben devletime, askere, polise güveniyorum' dedim. Kızımın kim tarafından kaçırıldığı belli. Ama hiç bir şey elde edemiyoruz" diye konuştu.'KIZIMA KARŞILIK 2 KIZI TEKLİF ETTİLER'Güler, kızını kaçırdığını öne sürdüğü ailenin Berfin'e karşılık para ve beğenecekleri 2 kızı teklif ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Kızımın kendi rızasıyla gittiğine inanmıyorum. Aracılar geliyor para teklif ediyorlar. Ben de onlara 'Kızımın bedelini kimse ödeyemez, öyle bir şansınız yok' diyorum. Muhtar ve ağaları gelmişler bizimkilere demişler ki 'Bizim ailemizin içerisinde beğendiğiniz 2 kızı seçin alın götürün, oğlunuza mı, yeğeninize mi kime götürüyorsanız götürün' demişler. Ben öyle bir terbiyesizlik yapamam, onlar gibi değiliz, ben böyle bir şeyi kabul etmem. Ben devletime güveniyorum, jandarma, polis, asker kızımı inşallah en kısa sürede ortaya çıkaracak. Kaba kuvvetle iş halledemezler." Berfin'in karakalem portresini gösteren annesi Güler ise kızının bulunmasını istedi.Görüntü Dökümü--------------------------------Berfin'in fotoğrafıMehmet Salih Güler'in konuşmasıAile Sosyal Politikalar görevlileri baba ile konuşurkenAyfer Güler'in kızının karakalem resmini göstermesiBerfin'in fotoğraflarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet TÜRK-Serdar SUNAR/ DİYARBAKIRGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================7)24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDIKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde polisin operasyonu ile 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.2007 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı bir köyde küçük yaşta kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunan A.T., tutukladıktan 13 ay sonra şartlı tahliye edilerek serbest kaldı. A.T. yapılan yargılama sonucunda 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'yaşı küçük çocuğu alıkoyma' suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2013 yılında Yargıtay tarafından cezası onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan A.T.'nin bu yıl Gebze'de dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri A.T.'nin Çayırova'da olduğunu tespit etti. A.T., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü--------------------------------Adliyeye sevk edilmesiHaber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================8)KIRIKKALE'DE KAMU-SEN'DEN 'EK ZAM' TALEBİKIRIKKALE'de, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği üyeleri 'ek zam' için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği üyeleri, Kırıkkale PTT önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Kamu-Sen İl Temsilcisi Yücel Karabacak, "Malumları olduğu üzere, 2018 ve 2019 yıllarında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zamlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri, 2017 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilmiş ve mutabakatla sonuçlanmıştır. Yetkili konfederasyon ve kamu işveren temsilcileri arasında imzalanan toplu sözleşme hükümlerine göre kamu görevlileri ile emeklilerin maaşlarına 2018 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 3,5 olmak üzere kümülatif yüzde 7,6; 2019 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 5 olmak üzere kümülatif yüzde 9,2 artış yapılması kararlaştırılmıştır. Toplu sözleşmeye göre dönemler halinde yapılan maaş zamlarının anılan dönemde gerçekleşen enflasyonun altında kalması durumunda, aradaki farkın maaşlara yansıtılması hükme bağlanmıştır" dedi.Ekonomide yaşanan gelişmeleri hatırlatan Yücel Karabacak, "Ancak 2018 yılı başından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde enflasyonda yüksek oranlı artışlar görülmüş, memur ve emeklilerin maaşları reel olarak değer kaybederken alım gücünde büyük düşüşler yaşanmıştır. Öyle ki, 2017 ve 2018 ekim ayları dikkate alındığında yıllık enflasyon yüzde 25,24; 2018 yılının ilk on ayı dikkate alındığında ise yüzde 22,5 olmuştur. Bu süre zarfında ocak ayında 2017 yılına ilişkin yüzde 1,69 ve temmuz ayında yılın ilk altı ayına ilişkin yüzde 5,15'lik enflasyon farkı da eklenerek yapılan hesaplamada memur ve emekli maaşlarının yıllık yüzde 14,8 arttığı görülmektedir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları, enflasyon karşısında bir yılda yüzde 10,4 değer kaybına uğramıştır. Yılın ilk on ayı itibarıyla hesaplandığında ise kamu görevlilerinin alım gücünün yüzde 9,5 düştüğü ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.Kamu-Sen İl Temsilcisi Yücel Karabacak, enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkilerinin dar ve sabit gelirliler üzerinde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Bugün artık memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkedeki gelir dağılımında adaletin sağlanması için en önemli araçlardan bir tanesi benimsenen ücret politikalarıdır. Gelişmeler karşısında ürünlerin fiyatına fahiş oranlarda zam gelirken maaşların yalnızca enflasyona endeksli olarak düzenlenmesi, gelir dağılımını bozacak, ekonomik olumsuzlukların yükünü yalnızca çalışan kesime yükleyecek bir etken olacaktır. Bu çerçevede toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden vazgeçilmesi, gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı, büyüme ve refah payının temel alındığı bir maaş artış sisteminin geliştirilmesi lüzumludur. Bütün bu gerçekler ışığında; kamu görevlilerinin mağduriyetini gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek amacıyla 2019 yılı maaş artış oranlarının Yeni Ekonomi Programı'nda belirlenen hedeflere göre revize edildikten sonra memur ve emeklilere ek zam yapılması için gerekli girişimlerde bulunmanız hususunu saygılarımla arz ederim."Görüntü Dökümü--------------------------------PTT önündeki Kamu-Sen üyeleriAçıklamaDilekçelerin gösterilmesi ve gönderilmesiDetay görüntülerHaber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================9)BURSA KUMAŞINDAN ÜRETİLEN TASARIMLAR KISA FİLMLE DÜNYAYA TANITILACAKULUDAĞ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB), Bursalı tasarımcıların hazırladıkları kıyafetleri 'Turkish Fashion Fabrics' projesi kapsamında kısa film ile dünyaya tanıtacak.UTİB tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile hazırlanan 'Turkish Fashion Fabrics' projesi kapsamında Bursalı tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çelik ve Ayşe-Ece Ege'nin sadece Bursa kumaşını kullanarak tasarladığı kıyafetler, defile yerine kısa film ile moda dünyasına tanıtılacak. Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinin de tanıtımının yapılacağı kısa film ilk kez düzenlenen tanıtım programında izleyenlerin beğenisine sunuldu.Bursa'da başlattıkları Turkish Fashion Fabrics projesinin ilk adımını bu etkinlikle hayate geçirildiğini kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, programda yaptığı konuşmasında "Bu etkinlikle birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünyaca ünlü Bursalı tekstilci, kumaşçı ve ihracatçılarımızın ürünleriyle, Bursa'da yaşamış tasarımcılarımız Atıl Kutoğlu, Ayşe-Ece Ege ve Selma Çelik bir tasarım hazırladılar. Bu tasarımı dijital ortamda gittiğimiz her yerde, sektörümüzü ilgilendiren her platformda tanıtmak için yolculuğa çıkıyoruz" dedi.160 ÜLKEYE 2 MİLYAR DOLAR İHRACATSektörel olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını söyleyen Engin, "Bursa olarak kendimizi tekstilin başkenti olarak konumlandırıyoruz. Dünyanın dört bir yanına, 160'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 2 milyar dolar ihracat yaparak Türkiye ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------------Mini defileden görüntüSalondan görüntüPlaket töreniRöportajDetaylarSüre: 3.19 Boyut: 371 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================10)EXPO 2023 İÇİN İNGİLİZCE ÖĞRENİYORLAREXPO 2023 ile 56 ülkeyi Kahramanmaraş'ta ağırlayacak olan merkez Onikişubat İlçe Belediyesi, projede görev alacak personelleri İngilizce kursuna aldı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, dil eğitimiyle projenin daha verimli hale geleceğini söyledi.Türkiye'nin ve Kahramanmaraş'ın tanıtımına büyük katkı sunacak olan EXPO 2023'te görev alacak personeller, Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi'nde İngilizce eğitime alındı. Kursu ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sınıfa girerken kursiyerleri İngilizce selamladı. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Başkan Mahçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada EXPO 2023'ün gerçekleşmesinde Onikişubat Belediyesi çalışanlarına önemli görevler düştüğünü söyledi. Projenin yapım aşamasında ve bittikten sonra işletilmesi esnasında dışarıdan gelecek insanlara yol gösterecek, projeyi anlatabilecek İngilizce bilen kişilere ihtiyaç duyacaklarını belirten Mahçiçek, "Bu bağlamda bugün Onikişubat Belediyesi olarak çalışan arkadaşlarımıza lisan öğretmek için böyle bir çalışma başlattık. İnanıyorum ki inşallah bu arkadaşlarımız bu projenin yürütülmesinde lisan öğrenerek çok daha verimli hale gelecekler, çok daha değer katacaklar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kursa katılanlarÖğretmenin ders anlatmasıMahçiçek'in sınıfa girmesiKursiyerlerle sohbet etmesiMahçiçek'in açıklamasıKurstan detaylarHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375 MBGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================================