Dha Yurt Bülteni - 1

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:06



DHA YURT BÜLTENİ - 1ŞIRNAK'TA HAVAN ATIŞI SIRASINDA PATLAMA: 1 ŞEHİT, 4 YARALIŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Biliç Tepe üs bölgesinde, dün öğlen saatlerinde havan atışı yapıldığı sırada patlama meyana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.ŞEHİT İÇİN TÖRENŞırnak'ın Uludere ilçesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22) için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın özgeçmişi okunduktan sonra Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi ve şehit Kaçmaz'ın cenazesi helallik alındıktan sonra Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.Haber: ŞIRNAK,==================KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın (22) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.Uludere'deki üs bölgesinde meydana gelen ve 4 askerin yaralandığı patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın acı haberi, öğleden sonra Onikişubat ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkiler tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin babası Yaşar ve annesi Döne Kaçmaz gözyaşı döktü. 1'i kız, 3 kardeşin ortancası olan ve 1,5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladığı öğrenilen Şehit Cemil Kaçmaz'ın sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte paylaştığı, 'Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?' notu görenleri duygulandırdı.Şehidin cenazesinin bugün öğle vakti düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Şehidin ve sosyal medya paylaşımının fotoğrafıHaber: Eyyüp BURUN/ KAHRAMANMARAŞ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================MANİSA'DA 21 ASKER GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDIMANİSA'da, 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akşam yemeği sonrası mide ve baş ağrısı şikayetiyle revire başvuran askerler, tedavilerinin ardından gözlem altında tutuluyor.Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan askerlerin bir kısmı, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21'i, mide ve baş ağrısı şikayeti hissettiğini belirtmesi üzerine Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 'Hafif besin zehirlenmesi' teşhisi konulan ve ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Öte yandan askerlerin akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding tükettiği belirtildi.MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMAManisa Valisi Ahmet Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumu ciddi olan bir askerin olmadığını belirterek şunları söyledi:"Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaşlarla görüştük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriye de 5 bin kişi yemek yemiş, ancak 21'i mide ağrısı şikayetiyle askeriye revirine başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Şu an tedavi altındalar. Herhangi sıkıntılı bir durum şu an için yok."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Hastane önünden detaylarHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ BERGER'DEN PKK AÇIKLAMASISAMSUN'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Adalet Divanı'nın, PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesine kalmasına karar vermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Berger, "İki tane liste var. Bir tanesi mahkeme tarafından iptal edildi. Ama temyiz edilebilir. Diğer liste de halen var" dedi.Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Berger, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın, Avrupa Birliği'nin 240 milyon avroluk hibesi ile yapılan Samsun-Sivas Demir Yolu Revizyon Projesi ile ilgili inceleme yaptı. Berger tadilat halindeki Samsun Tren Garı'na gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Burada açıklamalarda bulunan Berger, AB'nin fonlarıyla gerçekleştirilen birçok proje olduğunu hatırlattı. Berger, "Samsun da sayı olarak en fazla projeye sahip olan il. Bunlardan bir tanesi de demiryolu projesi. Son dönemde Türkiye'de karayollarından daha çok demiryollarının tercih edilmesi çok güzel. Bu demiryolu hatlarından birisi de Samsun-Kalın Demiryolu. Bu demiryolu hattı Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilmiş. Biz bu demiryolu hattının modernizasyonuna katkıda bulunuyoruz. Bu modernizasyon çerçevesinde yapılacak olan çalışmalardan biri demiryolunun hızını saatte 60 kilometreden 100 kilometreye çıkarmak olacak. Diğer bir amaçta burada daha fazla yük taşımasının yapılması. Samsun çok önemli bir yük taşıma merkezi olsa da yük taşımasını arttırması öngörülüyor. Şu anda demiryolu hattı halen inşaat halinde umuyoruz ki gelecek yıl işletime açılacak" diye konuştu.Avrupa Adalet Divanı'nın, PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesine kalmasına karar vermesi ile ilgili bir soru üzerine Berger, "PKK'nın listeye alınması ile ilgili karar netlik kazandı ama Avrupa Konseyi'nin de bununla ilgili kararları olabilir. Üye devletler ve Avrupa Birliği Konseyi bu karara karşı temyize gidebilir. Henüz bu kararla ilgili herhangi bir şey değişmiş durumda değil" değerlendirmesinde bulundu.Bu sırada Berger'in Basın Danışmanı Miray Akdağ araya girerek ifadede çeviri hatası olduğunu söyledi. Akdağ, "Arkadaşlar PKK zaten Avrupa Birliği'nin terör listesindeydi. Bu karar alındıktan sonra değişen bir şey yok, hala daha AB'nin terör listesinde PKK kalmaya devam edecek. O yüzden bugün bazı gazetelerde yer alan haberler aslında gerçeği yansıtmıyor. Çünkü AB, hala daha PKK'yı terör organizasyonu olarak görmeye devam ediyor. O yüzden kararın herhangi bir değişikliğe neden olduğu doğru değil" dedi.Akdağ'ın bu açıklamasının ardından tekrar konuşan Berger, "İki tane liste var. Bir tanesi mahkeme tarafından iptal edildi. Ama temyiz edilebilir. Diğer listede halen var" diye konuştu.Ziyaret sırasında Berger'e eşi Marilena Georgiadou Berger de eşlik etti. Marilena Georgiadou Berger, babası Dimitris Georgiadis'in Samsun'da yaşadığı 1924 yılında Türkiye'den ayrıldığını belirterek babasının yaşadığı bu topraklara gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------İstasyondan detaylarChristian Berger'in açıklamasıHaber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/SAMSUN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================================BAKAN VARANK: HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ SANAYİ VE TEKNOLOJİDE LİDER BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ülkemizin dinamik işgücünü, sanayi kapasitesini ve coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanarak, yapısal dönüşüm için gerekli adımları kararlılıkla attıklarını belirterek, "Nihai hedefimiz Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek" dedi.Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki, TÜBİTAK Marmara Teknoloji Serbest Bölgesi'nde yer alan General Electric Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi bünyesinde kurulan Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı'nın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan Özsoy ile GE'nin üst düzey yönetiminin katılımıyla açıldı. Laboratuvarda, GE Additive tarafından üretilen ve yeni nesil üretim teknolojilerinden olan endüstriyel metal katmanlı üretim makineleri ile teknoloji geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.'TÜRKİYE'Yİ LİDER ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ'Türkiye'yi lider üretim üssü haline getireceklerini, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla yola çıktıklarını söyleyen Bakan Varank, "Bu vizyonun temeline yüksek katma değerli üretimi, dijital dönüşüme odaklanan ve verimli çalışan sanayiyi koyduk. Ülkemizin dinamik işgücünü, sanayi kapasitesini ve coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanarak, yapısal dönüşüm için gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz. Nihai hedefimiz Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmektir. Tabi bunu yaparken; günceli çok iyi takip etmek, kabiliyetlerimizin farkına varmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla açılışını yapacağımız laboratuvarın,Türkiye'yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Memnuniyet verici bir başka gelişme de bu tesisin, General Electric'in küresel bazda sahip olduğu üç laboratuvardan biri olmasıdır. Katmanlı üretim alanında hem malzeme hem de farklı geometrilerin Ar-Ge'sinin yapılacağı bu labaratuvarda Türkiye menşeili tasarımlar geliştirilecek. Bu tasarımlar, havacılıktan otomotive, beyaz eşyadan enerjiye pek çok farklı alanda kullanılabilecek ve yüksek katma değerli üretim önceliğimize doğrudan hizmet edecek." diye konuştu.'EN YOĞUN KULLANILAN YÖNTEM'Katmanlı teknolojinin en yoğun kullanılan yöntem olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Yeni teknolojiler hayatımızın her alanına yoğun bir biçimde dahil olmaya devam ediyor. Esnek, hızlı ve verimli çalışan dijital tabanlı yeni üretim modelleri gelişiyor. Katmanlı üretim teknolojileri bu süreçte en yoğun olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Geleneksel tasarımın ötesine geçen, hızlı prototipleme, ürün optimizasyonu, fonksiyonellik ve düşük maliyetin bir arada olduğu bir modelden bahsediyoruz. Bu teknolojinin güçlü olduğumuz sanayi dallarında kullanılmasıyla potansiyelimizi çok daha ileriye taşıyabiliriz. Görece zayıf olduğumuz alanlardaysa, bu teknolojiyi kullanarak yeni sıçrama imkanları oluşturmamız mümkün. Desteğimizle kurulan bu laboratuvarın, ülkemiz için önemli bir katma değer oluşturacağına yürekten inanıyorum. TÜBİTAK öncül Ar-Ge Laboratuvarı destek programı kapsamında dünyanın önde gelen firmalarının Ar-Ge kabiliyetlerini ülkemize çekiyoruz. Şu ana kadar dört firma bu desteklerden faydalanıyor ve ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini ekosistemimize taşıyorlar." dedi.TÜRK MÜHENDİSLER YURDA DÖNDÜBakan Varank, Türk mühendislerin açılışı yapılan Ar-Ge merkezinde çalışmak için ülkeye döndüğünü belirterek, şöyle konuştu:70 yıldır ülkemizde bulunan General Elektrik, 5 ilde 500'ü ar-ge mühendisi olmak üzere 2300 kişiyle faaliyet gösteriyor. Havacılık, sağlık, enerji ve ulaştırma olmak üzere pek çok alanda yüksek katma değerli üretim ve Ar-Ge gerçekleştiriyor. Türkiye'deki Ar-Ge merkezini, firmanın diğer merkezlerinden ayıran bir özelliğinden de bahsetmeden geçmek haksızlık olur. Şöyle ki, firmanın dünyadaki diğer merkezlerinde çalışan kadın mühendis oranı yüzde 9'ken, Türkiye'de bu oranın yüzde 26'ya ulaştığını görüyoruz. Kadınların bilim ve teknoloji alanlarında daha aktif rol almasını destekliyor, bu tablonun diğer firmalara da örnek olmasını arzu ediyoruz. Bir başka sevindirici gelişmeyse, bu merkezin bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğine olan katkısıdır. Aldığım bilgilere göre 15'ten fazla Türk mühendis burada çalışmak için ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerden yurda döndü. Hatta burada 11 nitelikli yabancı araştırmacı da Ar-Ge yapıyor. Her olumlu gelişmeden sonra muhalefet etmeyi kendine vazife bilenler, Bakanlığımızın desteklediği bu merkezleri gelip görsünler. Türkiye'de bilim üretecek, Ar-Ge yapacak ortam var mıymış yok muymuş kendi gözleriyle şahit olsunlar."GE TÜRKİYE TEKNOLOJİ MERKEZİNDE NELER YAPILIYORGE Havacılık'ın dünyadaki dört mühendislik merkezinden biri olan GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi, 18 yıldır faaliyette bulunuyor. Ürün geliştirme, tasarım, imalat, onarım, bakım ve yazılım gibi çeşitli teknolojiler geliştiren merkezde 400'den fazla Türk mühendisi GE Havacılık uçak, gemi ve endüstriyel motorlarının tasarım ve teknolojisini geliştiriyor. Eğitimleri ve mühendislik yetenekleriyle kendini kanıtlamış mühendislerin görev yaptığı merkezde yazılım ve katmanlı imalat teknolojileri üzerine çalışan mühendis sayısının 2018 yılında 100'ü geçti. Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı'nda çalışanların ise üçte biri ise doktora dereceli yetkin mühendislerden oluşuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Açılıştan görüntüBakanın konuşmasıMerkezden görüntülerHaber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================================ANTALYA'DA İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA YANGINANTALYA'da, inşaat halindeki 13 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde, yapımı devam eden 13 katlı binanın en üst katında dün gece saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün katı saran alevler, alt kata da sıçradı. İnşaat alanında kalan işçilerin haber vermesi üzerine yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de alanda hazır bekletildi.Binanın yüksek olması nedeniyle yerden müdahale de yetersiz kalan ekipler, merdiven aracıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın nedeniyle inşaattan düşen tahta ve demirler nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Yangını kısmen kontrol altına alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.YANGIN SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Kepez ilçesinde, 13 katlı inşaat halindeki binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Alevlerden detaylar+++-İnşaattan görüntü-Yangının söndürülmesini izleyenler-İnşaatten yükselen dumanlar-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALISAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Samsun-Kastamonu karayolu Vezirköprü ilçesi 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 JA 9648 plakalı TIR ile 55 H 2743 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ile bir çocuk hayatını kaybetti, Fatma ve Nuriye Yıldız ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Havza ve Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden ve kimlikleri belirlenmeye çalışılan biri çocuk 2 kişinin cenazeleri ise Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yeri detaylarıDetaylarHaber-Kamera: Suat PALA/ VEZİRKÖPRÜ(Samsun),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================================ERBAASPOR TAKIM OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI KAZADA 1 ÖLÜ, 3 YARALITOKAT'ın Niksar ilçesinde TFF 3'üncü Lig 1'inci grup ekiplerinden Erbaaspor'un takım otobüsü ile kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü,3 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Pazar günü İzmir'de Tire 1922 ile oynanacak karşılaşma için takımı Sivas Havalimanına götürdükten sonra dönen Hasan Şahin yönetimindeki 60 KF 577 plakalı otobüs, yolun kaygan olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ile Ahmet Baştürk (29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve Niksar Devlet Hastanesinde doktor olarak çalışan Merve Öner (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Melahat Bozkurt (25), otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Hasan Şahin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden doktor Merve Öner'in cesedi yapılan incelemelerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kaza yerinden görüntü-Araçların görüntüsü-DetaylarHaber-Kamera: Fatih YILMAZ - İbrahim UĞUR/ NİKSAR(Tokat),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================================ELAZIĞ'DA MİDİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 17 YARALIELAZIĞ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsü şarampole uçtu, kazada 17 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Elazığ-Malatya karayolunun 30'uncu kilometresindeki Gözeli kavşağında meydana geldi. Diyarbakır istikametine giden Fırat Turizm firmasına ait Emrah Günbattı yönetimindeki 23 LV 028 plakalı yolcu midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kaza yerinden görüntü-Polisin incelemeleri-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================BABAYI YARALAYIP OĞLUNU ÖLDÜREN ZANLI, "NEDEN ÖLDÜRDÜN" SORUSUNA "ZEVKTEN" DEDİBURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah Yusuf Candar'ı silahla yaraladıktan sonra akşam oğlu Yavuz Candar'ı silahla öldürdükten sonra yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri olan Kahraman A., basın mensuplarının 'Neden öldürdün?' sorusuna "Zevkten" dedi.Önceki gün sabah saatlerinde baba Yusuf Candar'ı silahla yaralayan akşamında ise oğlu Yavuz Candar'ı öldüren cinayet şüphelileri Kahraman A. ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlıdan bir numaralı cinayet şüphelisi Kahraman A. basın mensuplarının 'Neden öldürdün?' sorusuna 'zevkten' cevabını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkışı-Kahraman A. zevkten öldürdüm demesiHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================SERİK'TE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALIANTALYA'nın Serik ilçesinde, boşanma aşamasında olan Rüstem U. ile eşinin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.Olay, dün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanmak için bir süre önce mahkemeye başvuran Rüstem U. (29), Çınaraltı mevkiinde eşinin yakınlarıyla karşılaştı. Taraflar arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş atması sonucu Rüstem U., karnından vurularak, babası Selvet U. (62) ve Nasıf T. (41) de başına aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı. Ağır yaralanan Rüstem U., olay yerinden geçen bir kamyonetle Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rüstem U., buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Rüstem U.'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılardan Selvet U., Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi, Nasıf T.'nin tedavisi ise özel bir hastanede sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Hastane ve polis ekiplerinden görüntü-Ambulans görüntüleri-Yaralının ambulansa taşınması-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN KENDİSİNİ UYARAN AĞABEYİNİ AV TÜFEĞİYLE AĞIR YARALADIBURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, uyuşturucu kullanan Mustafa D.(26), kendisini uyaran ağabeyi Hüseyin D.'yi(29) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye sevk edilen yaralı genci, annesi Nevin D. öperek sakinleştirdi.Edinilen bilgilere göre olay İnegöl İlçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre eve uyuşturucu alıp gelen kardeşi Mustafa D.'yi uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı. Öfkelenen Mustafa D. evden bulduğu av tüfeğiyle ağabeyi Hüseyin D.'yi sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ağabey, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Olayı öğrenip acil servise gelen anne Nevin D. acılar içinde yatan oğlunu öperek sakinleştirdi. Yaralı genç ameliyata alındı. Olayı gerçekleştiren Mustafa D. yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Olayla alakalı soruşturma başlatılırken, Jandarma ekipleri kaçan Mustafa D.'yi arıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Ambülansın hastaneye gelişi-Annenin ağabeyi öperek sakinleştirmesi-Yaralının sedye ile hastanede götürülüşüHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURULDUBOLU'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Tolga Kurul (22), hastaneye kaldırıldı. Tabancayı ateşlediği iddia edilen Emrah T. (23) ve yanında bulunan 4 şüpheli, otomobille kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 72 Konutlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul ve Emrah T., aile bireylerinin ve akrabalarının oluşturduğu kalabalık gruplar halinde Çıkınlar Mahallesi'nde buluştu. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden 2 grup da olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 2 grup ilk olayın ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden aynı noktada karşı karşıya geldi, yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında alkollü olduğu ileri öğrenilen Emrah T., iddiaya göre yanında bulunan tabancayla Tolga Kurul'a ateş açtı. Merminin başına isabet ettiği Tolga Kurul, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kurul, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurul'un yoğun bakımda tedaviye alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.ŞÜPHELİLER KOVALAMACA SONUCU YAKALANDIİki farklı otomobile binen Emrah T. ve beraberindeki 4 kişi olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı araçlardan biri D-100 Karayolu Kartalkaya yol ayrımında, diğeri ise Gerede ilçesinde durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Kaçan aracın çekiciye yüklenmesi-Şüphelinin sağlık kontrolü için Asayiş Şube'den çıkarılması-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================MANAVGAT'TA SURİYELİLERİN 'VERESİYE ALIŞVERİŞ' KAVGASIANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Suriyeli vatandaşlar arasında veresiye alışveriş yüzünden çıkan kavgada, marketin camları kırıldı, bir kadın baygınlık geçirdi.Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan Suriyeli bir kadın, kendi vatandaşları tarafından işletilen marketten veresiye alışveriş yapmak istedi. Market sahibi, kadın müşteriye, eski borçlarını hatırlatarak alışveriş yapmasına izin vermedi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan market sahibi, yine ismi açıklanmayan kadının eline vurarak, aldığı ürünleri bırakmasını söyledi. Bunun üzerine kadının haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları ile market sahibi arasında kavga çıktı. Market sahibinin yakınlarının da karıştığı kavgada, taraflar birbirine sopa, demir çubuk ve yol kenarındaki dubalarla birbirine saldırdı.Marketin camlarının kırıldığı kavga, bir kadın baygınlık geçirdi.Çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Kadının yakınları kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Market sahibi ve yakınları karşı taraftan şikayetçi oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kavganın çıktığı marketten görüntüDemir dubanın çıkarıldığı ve bulunduğu yerin görüntüsüManavgatlı bir esnafın açıklamasıBayılan Suriyeli kadına bir işyerinde yapılan müdahaleSuriyeli kadın ve çocukların gazetecilere tepki göstermesiHaber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================DEVRİLEN TIR'IN DORSESİNDEKİ KOYUNLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDISİVAS'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunlardan sağ kalanları, çevredekiler kurtardı.Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Gürün-Sivas yolunun 65'inci kilometrede meydana geldi. Gürün'den Sivas kent merkezine hareket halindeki Mehmet K. yönetimindeki 33 EMA 24 plakalı dorsesinde koyun yüklü TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Mehmet K. ile yanındaki Faruk Ö., Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'ın yan yatan dorsesindeki yaklaşık 400 koyun ise çevredekilerin yardımı ile branda yırtılarak çıkarıldı. Kazada dorsedeki bazı koyunların ise telef olduğu belirlendi. Bir süre olay yerinde bekletilen ve soğuktan etkilenen hayvanlar, daha sonra olay yerine gelen başka bir araca taşındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kazanın görüntüleri-Koyunların dorseden çıkarılışıHaber-Kamera: Hüsne AKKAYA/SİVAS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN OKUL MÜDÜRÜ SERBESTZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilde uyuşturucu hap ele geçirilen okul müdürü T.Ö., adli kontrolle serbest bırakıldı, arkadaşı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine önceki akşam saatlerinde Saltukova çevre yolunda denetim yaptı. Denetim yerinde jandarmayı görünce kaçan sürücünün otomobili, kısa süre sonra durduruldu. Otomobil sürücüsü Volkan U. ve yanında bulunan okul müdürü T.Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 500 uyuşturucu hap, sahte toplam 300 TL'lik banknot, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden okul müdürü T.Ö., otomobilde bulunan uyuşturucuyla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Şüphelilerden T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Volkan U. ise tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Tutuklanan şüphelinin jandarma aracına götürülmesi-Jandarma aracına binmesi-Jandarma aracının gitmesiHaber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================KAHRAMANMARAŞ'TA SOKAK SATICILARINA OPERASYON: 2 GÖZALTIKAHRAMANMARAŞ'ta, polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği 2 operasyonda 83 uyuşturucu hap ele geçirildi, biri cezavi firarisi 2 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Mağralı ve Piri Reis mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler Süleyman M. ve Tuğçe G.'yi gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Süleyman M.'nin evinde yapılan aramada 16 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tuğçe G.'nin evinde yapılan aramada ise 67 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Ele geçirilen haplerGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Eyyüp BURUN/ KAHRAMANMARAŞ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================================PROTESTOLARIN SÜRDÜĞÜ BULGARİSTAN'DA BAŞBAKAN YARDIMCISI SİMEONOV, İSTİFA ETTİBULGARİSTAN'da yapılan zamlar nedeniyle hükümet aleyhine protestolar devam ederken, engelli çocukların ailelerine yönelik sözleri nedeniyle sert tepkiler gösterilen Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, istifa etti. Başbakan Boyko Borisov ise görevi bırakmayacağını açıkladı.Bulgaristan'da son günlerde hayat pahalığı, yoksulluk ve yapılan zamlar nedeniyle Başbakan Boyko Borisov başkanlığında hükümet aleyhine ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlenerek, hükümetin istifası isteniyor. Hükümetin ortağı olan aşırı milliyetçi ittifakın eş başkanı Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov ise parlamento önünde, engelli çocuklarına daha iyi yaşam, sosyal erişim ve hizmet isteyen annelere yönelik, "Çocuklarını spekülasyon amacı ile kullanan, bağırgan kadınlar" açıklaması yapmıştı. Engelli aileler ile vatandaşların hükümet aleyhine protestolarını artırması üzerine Simeonov, "Bağırıp, çağıran kadınlar, toplayın sözde hasta çocuklarınızı ve onları maymun gibi sokaklarda dolaştırmayın" demesi ise büyük tepki çekti.Tepkiler üzerine Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, bu akşam, "Hükümette daha fazla gerginliğe yol açmak istemiyorum. Toplumda gerilime sebep olmak da istemiyorum" diyerek istifasını sundu. İstifa kararının şahsi olduğunu söyleyen Simeonov, hükümetin otoritesini zedeleyen bi medya kampanyasının söz konusu olduğunu öne sürdü. Simeonov'un istifası Başbakan Borisov tarafından kabul edildi.BORİSOV: GÖREVİ BIRAKMAYACAĞIMBulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, protestolara rağmen hükümet olarak görevi bırakmayacaklarını açıkladı. Ülkede bir televizyon kanalındaki programa katılan Başbakan Borisov, ülke genelinde yoksulluğa karşı başlatılan ve binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerine değerlendirdi ve daha önce Başbakanlık koltuğunu iki defa bıraktığını ancak şimdi bunun için bir neden olmadığını söyledi.Başbakan Borisov'un kurmuş olduğu birinci hükümet 2013 Şubat ayında yüksek elektrik fiyatlarına karşı ayaklanan insanların protestoları sonucu istifasını sunmuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Sofya'daki protesto gösterileriBaşbakan Yardımcısı Simeonov'un gelişiSimeonov'un açıklamasıProtesto gösterilerileriGösterilerden detaylarHaber-Kamera: SOFYA(Bulgaristan),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================ŞEHİTLER PARKI'NDAKİ 9 TÜRK BÜYÜĞÜNÜN BÜSTÜ ÇALINDIISPARTA Belediyesi tarafından 2013 yılında yapılan '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 10 Türk büyüğünden 9'unun büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı. İçinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla da yine Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu. 10 bronz büstten 9'u, geçtiğimiz çarşamba günü gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.EMNİYETE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUIsparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Kaçar, büstlerin geçen çarşamba günü 01.00- 05.00 saatleri arasında çalındığını tespit ettiklerini kaydetti. 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' köşesinde bulunan 'Mehmet Efe', 'Süleyman Acar', 'Muhsin Ertuğrul', 'Hasan Hilmi Dilmen', 'Hafız İbrahim Demiralay', 'Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar', 'Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı', 'Böcüzade Süleyman Sami Bey' ve 'Osman Hamdi' büstlerinin çalındığını kaydeden Kaçar, "Emniyete giderek suç duyurusunda bulunduk. Büstler bulunursa tahrip edilmemiş ise yerlerine montajı yapılacak. Eğer bulunmazsa yenilerini yapacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Ümit Kaçar röportajParktan ve büstlerden detayÇalınan büstlerin fotoğraflarıHaber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================