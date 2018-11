Dha Yurt Bülteni- 1

18 Kasım 2018 Pazar 08:47



1)MUŞ'TA, 'ÇIĞ' DÜŞÜNCE MAHSUR KALAN 11 KİŞİ KURTARILDIMUŞ'ta, hayvanları ile birlikte çıktıkları yola çığ düşünce mahsur kalan 11 kişiden 3 kardeş donma tehlikesi geçirdi. Mahsur kalan hayvan sahipleri, 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarılırken, 3 kardeş ise hastanede tedaviye alındı. Merkeze bağlı Sağlık köyünden sabah 07.00 sıralarında yaklaşık 100 büyük ve küçükbaş hayvanla yola çıkan 11 kişi, bir süre ilerledikten sonra Çavuştepe Mevkii'ne çığ düşünce mahsur kaldı. 11 köylü içerisinden Nesim (10) Ahmet (22) ve Erkan Erez (23) kardeşler donma tehlikesi geçirince jandarmadan yardım istendi. Özel İdare, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçti. Yaklaşık 2 saat sonra köylülere ulaşan ekipler, donma tehlikesi geçiren kardeşleri ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kar ve tipinin zaman zaman etkili olduğu bölgede mahsur kaldıklarını söyleyen Kemal Erez, "Sabah köylülerle hayvanlarımızı Muş'a getirmek için yola çıktık. Uzun süre yürüdükten sonra küçük bir çığ gelince mahsur kaldık. Çocuklarım da hastalanınca ilerleyemedik. Durumu yetkililere bildirdik. 3 oğlum soğuktan rahatsızlandı. Ekipler olmasaydı çocuklarım donacaktı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Köy yolunda ekiplerden detaylarHastaların taşınmasıHastalara ilk müdahaleHayvanların sahipleri ile beraber yaya gelmeleriRöportajHaber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================2)80 YAŞINDAKİ KADIN, 'SECDEDE' ÖLÜ BULUNDUKONYA'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez (80), polis ve iftaiye ekipleri tarafından secdede ölü bulundu. Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez'in yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Polis, içeri girdiğinde Dönmez'i secdede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şerife Dönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şerife Dönmez'in sağlık fotoğrafıEvin dışından detaylarHaber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYAGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================================3)MİRAS KAVGASINDA YEĞENİNİ TABANCAYLA VURDUZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, aileden kalan arazinin paylaşımı konusunda çıkan tartışmada Nurettin Ş., yeğeni Gökhan İşitmez'i tabancayla vurarak yaraladı. Olaydan sonra Kaçan Nurettin Ş., polis tarafından yakalandı.Olay, akşam saatlerinde Alaplı Yığılca yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında aileden kalan miras yüzünden husumet olan Nurettin Ş. ile yeğeni Gökhan İşitmez yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin Ş., üzerinde taşıdığı tabancayla Gökhan İşitmez'i ayağından vurarak kaçtı. Gökhan İşitmez, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşitmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olaydan sonra kaçan Nurettin Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Nurettin Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Olay yeriPolislerin inceleme yapmasıOlay yerinde delil aranmasıToplanan vatandaşlarEkip araçlarının zanlıyı aramak için olay yerinden ayrılmasıSüre: (1.40) Boyut: (310 MB)Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================================4)YOLCU OTOBÜSÜ REFÜJE ÇARPTI: 21 YARALIADANA'nın Pozantı ilçesinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan 20 yolcu ve otobüsün sürücüsü yaralandı. Kaza, dün saat 19.00 sularında Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinde gerçekleşti. İddiaya göre Pozantı'dan Çıkıp Ankara istikametine gitmekte olan sürücü Nail Güzel (55) yönetimindeki 01 KG 039 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak refüje çarptı. Kaza sonucu can kaybı yaşanmazken, otobüste bulunan 25 yolcudan 20'si ve otobüs şoförü Nail Güzel yaralandı. Kaza bölgesine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesi ve Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Ekiplerin otobüsün benzin deposuna müdahalesiYaralıların ambulansa taşınmasıKazadan yara almadan kurtulan yolcuyla röportajYaralı yolcunun sedyede görüntüsüSÜRE: 01'56ö BOYUT: 215 MBHABER KAMERA: Onur Can BULAT/NİGDE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================5)GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 4 YARALIGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan ve korkan 3 yaşındaki kız çocuğunu ise bir asker teselli etti. Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Güllühöyük Mahallesi yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Veriralmaz (26) yönetimindeki 27 T 5503 plakalı taksi, aynı yöne giden Osman Kel (33) yönetimindeki 31 B 5002 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi tarlaya uçtu. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sebiha Kel (29) ve Merve Kel (8) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde jandarma güvenlik önlemi alırken, kazayı yara almadan atlatan ve büyük korku yaşadığı için ağlayan 3 yaşındaki Medine Kel'i ise bir asker kucağına alıp teselli ederek yakınlarına teslim etti. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Devlet HastanesiAcil koridoruKaza yeriKazaya karışan otomobillerAskerin kucağında ağlayan kızGörgü tanığıyla röpGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MBHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================6)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ SİTENİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ: 3 YARALIÇANAKKALE'de, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, yaklaşık 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Ters dönen araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi, Nazım Hikmet Sokak ile Bülent Dikmener Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kaza, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Ebru Eş yönetimindeki 17 UZ 630 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sokak üzerinde bulunan sitenin bahçesine düşerek ters döndü. Araçta bulunan sürücü Ebru Eş ile Dorukhan Kılıç ve Burcu Kılıç hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sitenin bahçesine düşen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Apartman bahçesine düşen araçtan genel ve detay görüntüHD. 1 dakika 6 saniye. 123 MB.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================7)HACİZLİ KURU YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDUYALOVA'nın Armutlu ilçesinde Keçikaya mevkii açıklarında, borçları nedeniyle hacizli olan iki kuru yük gemisinden biri karaya oturdu. Türk bandıralı hacizli 2 gemi, iddiaya göre İstanbul Pendik açıklarında demirliyken bakım ve onarım için Yalova'ya getirildiği sırada gemilerden biri karaya oturdu. Kurtarma römorku ile müdahale edilen gemi için gün boyu çalışma yapıldı. Olay yerinin sahil kısmında jandarma ekipleri de yer aldı. Karaya oturan geminin kurtarılabilmesi için çalışma yürüten Yalova Liman Başkanlığı, olayla ilgili de soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Gemiden detaylarSüre: 36 saniye, Boyut: 7.76 MBHaber: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, - Kamera: YALOVA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================Kamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktı (2)8)AİLE, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİİzmir'den Adana'ya giderken, Afyonkarahisar'da kapalı kasa kamyoneti bozulan ve sokakta kalan 5'i çocuk 16 kişilik mevsimlik işçi aile, memleketleri Adana'ya gönderildi. Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaçları giderilen aile, kamyonetin tamiratının 2-3 gün sürecek olması nedeniyle memleketlerine gitmek istedi. Bunun üzerine SYDV yetkilileri aileyi Adana'ya göndermek için otobüs bileti aldı. Aile Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Adana otobüsüne binerek kentten ayrıldı. Terminal yönetimi de mağdur aileyle yakından ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulundu.'AFYONKARAHİSAR ELİMİZDEN TUTTU'Aileden Ramazan Dalaman, "Afyonkarahisar halkımız, Valimiz ve Belediye Başkanımız bize kucak açarak yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizlerin yolcu biletlerini kestirerek memleketimize gönderiyorlar. Hepsi de elimizden tuttu ve sahip çıktı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.'BİZİ DONMAKTAN KURTARDILAR'Yine aileden İsa Dalaman ise Afyonkarahisar'da yaşadıkları mağduriyetten sonra halkın gösterdiği yardımseverlik örneğinden dolayı herkese teşekkür etti. Vatandaşların kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Dalaman, "Gece soğuktu ve donmaktan kurtulduk. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı ve geceyi sıcak bir yerde geçirdik. Başta Afyonkarahisar Valiliğimiz olmak üzere yardımsever bütün Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Aile terminale gelirkenAile masada otururkenÇocuklardan detayAileden genel detayRamazan Dalaman'dan detayAile otobüse binmeye giderken detayAile bavulları taşırken detayRamazan Dalaman ile röpİsa Dalaman ile röpAile otobüse binerken detayÇocuklar el sallarkenOtobüs hareket ederken detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================9)RAYLARA DÜŞEN ALMAN'I KURTARIRKEN ÖLEN TÜRK GENCİ, TOPRAĞA VERİLDİALMANYA'nın Frankfurt kentinde metro istasyonunda raylara düşen Alman vatandaşını kurtarmak isterken vagonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Alptuğ Sözen (17), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi. Almanya'nın Frankfurt kentinde Ostendstrasse metro istasyonunda geçen Salı meydana gelen olayda, raylara düşüp bayılan Alman vatandaşını kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen, vagonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa Alptuğ'un kurtardığı kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu, yapılan testte 2,06 promil alkollü çıktığı belirlendi.Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in cenazesi, önceki gün Hanau Müslümanlar Cemiyeti'nde kılınan cenaze namazının ardından hava yoluyla İzmir'e, oradan kara yoluyla baba ocağı Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi. Mustafa Alptuğ için Kocacami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, gencin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Alptuğ Sözen'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazdan sonra Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Nazilli Koca Camisi'nden detay görüntülerCenaze namazının kılınmasından görüntülerCenazenin omuzlar üzerinde cenaze aracına götürülüşüEğriboyun mezarlığından detay görüntülerMustafa Alptuğ Sözen'in toprağa verilişinden görüntülerHaber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================10)YEDEK LASTİKTEN 6 KİLO EROİN ÇIKTIHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, yedek lastiğin içerisine gizlenen 6 kilo 64 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova İlçesi Kuruköy polis uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, yedek lastik içerisine gizlenen 6 kilo 64 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------(POLİS KAMERASI)-Şüpheli aracın durdurulması-Narkotik köpekle aranan araç-Aracın yetek lasitğinde elge ecirilen eroin-DetaylarHaber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================11)CHP'Lİ AKIN: BALIKESİR'İ EN İYİ BÜYÜKŞEHİR YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIMCHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir'e en iyi şekilde hizmet etmek istediğini belirterek, "Balıkesir benim ailem. Balıkesir'i en iyi Büyükşehir yapmak için çalışacağım" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir'de basın toplantısı düzenledi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinde partililere ve vatandaşlara seslenen Ahmet Akın'a CHP Balıkesir milletvekilleri Fikret Şahin, Ensar Aytekin, İl Başkanı Serkan Sarı, ilçe belediye başkanları ile adayları ve partililer eşlik etti. Eşi Abril Akın ve oğlu Erdal Akın ile birlikte vatandaşları selamlayan Ahmet Akın, vatandaşlara hitap etti.'BALIKESİR İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM'Milletvekili olduğu süre içerisinde kimseyi görüşleri ve düşünceleri nedeniyle ayırmadığını ifade eden CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, 1 milyon 200 bin nüfuslu tüm Balıkesir'in hizmetçisi olduğunu belirtti. Hizmet etmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olduğunu kaydeden Akın, "Burada sizlerin huzurunda herkese bir söz vereceğim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak söz veriyorum. Değerli hemşerilerim çok çalışacağım, çok çalışacağım, çok daha fazla çalışacağım. Balıkesir'i Türkiye'nin kıskanılan bir numaralı ama plakası on numaralı olması için gecemi gündüzüme katacağım. Değerli hemşerilerim, benim güzel ailem. Benim memleketime borcum var. Balıkesir'ime borcum var. Bu millete, bu memlekete vefa, hizmet borcum var. İşte bu borcu ödemek için sizden yetki istiyorum. Siyasete Balıkesir benim aile diyerek başladım. Bunu yüreğimde hissediyorum" dedi.'KİMSEYİ AYIRMADAN HİZMET EDECEĞİM'Kimseyi ayırmadan hizmet etmek istediğini ifade eden Akın, konuşmasına şöyle devam etti:"Balıkesir'in evladı olmak onurdur. Bu topraklar Kuva-yi Milliye'nin toprakları. Bu şehir Kuva-yi Milliye'nin başşehri. Bu toprakları vatan Kwaresi Bey'i, Çanakkale'yi geçilmez yapan Onbaşı Seyit'i, Alacamescid'de direniş meşalesini yakan 41 bayrak adamın ve vatan için bedenlerini siper eden Balıkesirlilerin torunuyum ben. Ömer Seyfettin'in, Salih Tozan'ın, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın, Keçecizade Mehmet Bey'in, Hasan Basri Çantay'ın, Vehbi Bolak'ın doğum büyüdüğü Balıkesir'in evladıyım ben. Benim güzel ailem Balıkesir'i çok seviyorum. Buraya gelince içim titriyor. Zaten ancak bu işi içi titreyenler yapar." Konuşma sonrası vatandaşlara karanfil atan Akın, il başkanlığına giderek partililerle bir araya geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------------Meydandan genel görüntülerAhmet Akın'ın halkı selamlamasıAhmet Akın'ın konuşmasıMeydandan görüntülerHaber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================12)BURSA'DA HAZRETİ MUHAMMED'İ ANMA GECESİ DÜZENLENDİBURSA'da, Şemsi Mevlana Derneği tarafından, "Hazreti Muhammed'i anma gecesi" düzenlendi. Gecede ilahiler okunup sema gösterisi yapıldı.Osmangazi ilçesindeki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşti. Binlerce kişinin katıldığı programda, Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif sergilendi. İlahi sanatçıları Agah ve Bekir Çiçek'in konser verdiği programda, Hazreti Muhammed'i anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Programda Şemsi Mevlana Derneği'nin semazen topluluğu gösteri yaptı. Dergahlarındaki sohbetleri, zikirleri, duaları insanlara anlatmak için bu programların önemli olduğunu belirten Şemsi Mevlana Derneği Başkanı Ahmet Arslan, "Resulullah Efendimiz'in doğduğu gece. Regaip gecesi, Kadir gecesi, Beraat gecesi, Miraç gecesi gibi gecelerde uyanık olun, hazırlığınızı yapın. Gücü yeten oruç tutsun. Hali vakti yerinde olanlar ise fakirlere yardım edip, onları kollayıp gözlesinler. Gün ve geceler çabuk geçiyor. O yüzden de bir Allah dostunun dergahından şuraya geliyoruz. Kardeşlerimiz iki aydan beri hazırlanıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. İstedik ki o dergahlarda olan bereket, feyiz, Allah'ın rızası olan şeyler buralara da gelsin. Elbette insanlar haberdar olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------İlahi dinletisi-Sakal-ı Şerif görüntüsü-Sema gösterisiDernek Başkanı konuşmasıSüre: 2.21 Boyut: 262Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================13)AYVALIK'TAN DÜNYAYA DANSLA BARIŞ MESAJIBALIKESİR Ayvalık'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Sirtaki Haftası'na katılan dansçılar, birbirinden güzel gösterileriyle dostluk ve barış mesajları verdi. Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, var olan dostluğun bu tür etkinliklerle daha da pekişeceğine inandığını belirterek, "Bir deniz iki yaka kolkola, bu söylemin içinde müthiş bir dostluk, müthiş bir barış var. Ulu önderimiz Atatürk 'Yurtta sulh cihanda sulh' demişti. Biz dans ederek bu güzel performanslarınızı sergileyerek barışı birbirimize daha çok yaklaştıracağız. Çünkü dünyanın da ülkemizin de barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Dans da bunun için gerekli. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de dansı çok severdi. Bugün de burada çok güzel zeybek seyredeceğiz, sirtaki seyredeceğiz. Bugün Ayvalık'tan tüm dünyaya çok güzel barış mesajları yollayacaksınız. Yağmur olmasına, çamur olmasına rağmen dans sevgisini bırakmıyorsunuz. Herkesin yüzü gülüyor" dedi. Ayvalık Dans Akademisi'nin sirtaki ve zeybek gösterisinin ardından, Çanakkale, Bursa, Dikili, İstanbul, Bandırma, İzmir ve Midilli'den gelen dans toplulukları da gösterilerini sundu. Yağmurlu havaya rağmen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, dans gruplarının ortak gösterisiyle tamamlandı. Midilli'den gelen ekibin yerel dansları ile 'Üsküdar'a giderken' adlı Türkçe şarkı eşliğinde yaptığı gösteri büyük beğeni aldı. Etkinlik, bugün 'Bir deniz iki yakanın kültürü ve etkileşimi' konulu panel ve dans gösterileriyle sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Türk ve Yunan grupların dansları görüntüsüSüresi: 2 Dakika, Boyutu: 32 MB.Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================