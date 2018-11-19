Dha Yurt Bülteni - 1

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:58



19 Kasım 2018 Pazartesi 08:58

1)SAHİL GÜVENLİK YUMURTA ADASI'NDA MAHSUR KALAN GÖÇMENLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTIBalıkesir' in Ayvalık sahilinden Yunanistan' ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yaklaşık 40 kişilik göçmen grubu, kötü hava koşulları nedeniyle yoluna devam edemeyip Yumurta adasına çıkmak zorunda kaldı.Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı..ARŞİV ve GÜNCEL GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBALIKESİR/DHA===================================================2)MAÇTA KALP KRİZİ GEÇİREN FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİZONGULDAK 1'inci Amatör Ligi Ereğli grubu takımlarından Gülüç Belediyespor'un futbolcusu Miraç Bekdaş (28), Eleşlerspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Gülüç Belediyepor-Eleşlerspor Alaplı İlçe Stadı'nda dün saat 14.00'te karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı bitimine dakikalar kala Gülüç Belediyepor'lu futbolcu Miraç Bekdaş, bir anda yere yığıldı. Bekdaş, stadyumda görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alınan Bekdaş, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekdaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.3 yıl önce evlenen 1 çocuk babası olan Miraç Bekdaş'ın eşine ve yakınlarına birkaç gündür göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi. Bekdaş'ın ölümünün ardından diğer futbolcular, amatör müsabakalarda sağlık ekibi görevlendirilmemesine tepki gösterdi. Birkaç ay önce bir fabrikada operatör olarak işe başlayan Bekdaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-------------------------------Ölen sporcunun düğününden oynarken detaylar-Alaplı Devlet hastanesi-hastaneye gelen gencin yakınları-Kapıda ağlayan eş ve akrabaları-Morg önünde bekleyiş-Miraç Bekdaş'ın fotoğrafları+++-Maçtan görüntülerHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/ ALAPLI(Zonguldak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================3)7'NCİ KATTAKİ EVİNE BALKONDAN GİRMEK İSTEYEN GENÇ KIZ ÖLDÜADANA'da apartmanın 7'inci katındaki evinin anahtarını içeride unuttuğu için merdiven dairesinin balkonundan kendi balkonuna girmeye çalıştığı öne sürülen Buse Kurt (20), düşerek öldü. Olay yerinde inceleme yapan polislerin, evinin anahtarını paspasın altında bulması dikkat çekerken düştüğü sırada Kurt'un yanında olduğu iddia edilen arkadaşı Oğuz G. ise gözaltına alındı.Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Gece arkadaşı Oğuz G. ile eve gelen Buse Kurt, iddiaya göre anahtarını içeride unuttuğu için zile basıp kardeşinin kapıyı açmasını bekledi. Kardeşini uyandıramayan Kurt, kredi kartıyla kapıyı açmak istese de başarılı olamadı. Çareyi merdiven dairesinin balkonundan evin balkonuna geçmekte bulan genç kız, dengesini yitirip, 7'inci kattan aşağı düştü. Sesi duyup, balkona çıkan apartman sakinlerini, yerde bir kadının yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil Sağlık'a bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine çakılan genç kızın öldüğü belirlendi.ANAHTAR, PASPASIN ALTINDA BULUNDUİnceleme yapmak için 7'inci kattaki daireye çıkan polisler, paspasın altında anahtar buldu. Anahtarın genç kızın evine ait olduğunu saptayan polisler, Kurt'un arkadaşı Oğuz G.'yi ifadesini almak için karakola götürdü. Genç kızın cesedi polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.Görüntü Dökümü------------------------------Olay yerindeki polis aracından görüntüApartmanın dış görüntüsüYerde üzeri örtülü Buse Kurt'un cesediEvde inceleme yapan polislerin patlayan fotoğraf makinesi flaşıOlay yeri inceleme polislerinin çalışmasıCenaze aracından görüntüCesedin tabuta konulmasıTabutun cenaze aracına taşınmasıCenaze aracının gidişiHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================4)ŞARAMPOLE DEVRİLİP YANAN OTOMOBİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDUİZMİR'in Tire ilçesinde dün sabaha karşı meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanarak yanmaya başlayan otomobil ancak öğlen saatlerinde fark edildi. Otomobilin içinde evli ve iki çocuk babası çiftçi Ahmet Çakmak'a (52) ait olduğu öne sürülen tanınmayacak halde yanmış bir ceset bulundu. Kazadan yaralı kurtulan ve olay yerinden kaçtığı belirlenen arkadaşı ise gözaltına alındı.Geçen Cumartesi gecesi Ahmet Çakmak, beraberinde arkadaşı Ferhat Pınarbaşı ile Yeniçiftlik mahallesi yakınlarında bir eğlence mekanına giderek gece boyunca eğlendi. Sabaha karşı eğlence mekanından çıkan ikili evlerine gitmek üzere otomobille yola çıktı. Pınarbaşı yönetimindeki otomobil Mahmutlar mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Pınarbaşı yanan otomobilden hafif yaralı olarak kurtulduktan sonra iddiaya göre evine gitti. Yol seviyesinin yaklaşık 1 metre altında otların arasında yanan otomobili ise fark eden olmadı.JANDARMAYA HABER VERDİDün öğlen saatlerinde jandarmaya giden Ferhat Pınarbaşı, iddiaya göre kaza yaptığını ve yanında bir arkadaşı daha bulunduğunu söyledi. Kendisinin kazanın şoku ile eve gittiğini ve arkadaşının akıbeti hakkında bilgisi olmadığını belirtti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekibi, otomobilde yaptığı incelemede tanınmayacak hale gelen yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Pınarbaşı, cesedin arkadaşı Ahmet Çakmak'a ait olduğunu söyledi. Pınarbaşı gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.Görüntü Dökümü-------------------------------Kaza yeri genel görüntü-Yanan otomobilden görüntüHaber: Faruk ÇARK - Yiğit SOYLU/ TİRE(İzmir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================5)10 GÜN KAYIP OLAN YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAYDIN'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı evlerinde kalan ve 10 gün önce kaybolduğu belirtilen alzheimer hastası Zeliha Altınkurt'un cesedi bulundu.Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Evi'nde yaşayan alzheimer hastası Zeliha Altınkurt, 10 gün önce kayboldu. Kayıp yaşlı kadının bulunması için AFAD, polis, jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 arama köpeği ile arama çalışması başlattı. Vatandaşların da destek verdiği aramalarda bir sonuç alınamazken, Zeliha Altınkurt'tan üzücü haber bu akşam geldi. Bir tarlada ölü bulunan yaşlı kadının 10 gündür kayıp olan Zeliha Altınkurt olduğu belirlendi. Altınkurt cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.(ARŞİV GÖRÜNTÜ)Haber: Bahattin ALBAYRAK/AYDIN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================6)YATAKTA ÖLÜ BULUNAN GENCİN 2 ARKADAŞI ARANIYORBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 arkadaşıyla birlikte gittiği evde yemek yedikten sonra uyuyan Erdem Acar (18), bir süre sonra yatakta ölü bulundu. Polis, 112 Acil Servis'e haber verdikten sonra ortadan kaybolan 2 arkadaşını arıyor.Olay, dün öğle saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Yakının boş evine 2 arkadaşıyla giden Erdem Acar, beraber yemek yedikten sonra uyumak istediğini söyleyip, odaya geçti. Bir süre sonra merak edip, odaya giren arkadaşları, Acar'ın yatağa istifra ettiğini gördü. Arkadaşları, uyandırmaya çalıştığı Acar'ın gözlerini açmaması üzerine 112 Acil Servis'e haber verip, evden ayrıldı.İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Erdem Acar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, ortadan kaybolan arkadaşları aranıyor.Görüntü Dökümü------------------------------Hastane önünde yaralının getirilmesi-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================7)İNEGÖL'DE DÖNERCİDE SİLAHLI ÇATIŞMABURSA'nın İnegöl ilçesinde Abdurrahman A. bir süre önce ayrıldığı döner satan büfede alacağı olduğu iddiasıyla işyerini silahla bastı, çevreye kurşun yağdırdı. İşletme sahibi Şaban O.'nun tabanca ile karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan şüpheli Abdurrahman A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.Olay, dün gece geç saatlerinde İnegöl ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren dönercide meydana geldi. Daha önce işyerinde çalışan ve bir süre önce ayrılan Abdurrahman A., bir miktar alacağı olduğu gerekçesiyle büfenin önüne gileptabancayla rast gele ateş açmaşa başladı. Çevrde korku ve paniğe neden olay olay sırasında işyerinde bulunan işletme sahibi Şaban O.'da belindeki tabancasını çekerek karşılık verince çatışma yaşandı. Kısasü süreli çatışmanın ardından Abdurrahman A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis geldi. Kimsenin yaralanmadığı çatışma sırasında işyeri zarar görürken, polis çevreden birçok boş kovan topladı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada olay yerinde kan izlerine rastlayan ekipler, saldırganın yaralanma ihtimaline karşın, tedavi için gidebileceği ilçedeki hastanelerde de araştırma başlattı.Görüntü Dökümü-------------------------------Olay yerinden görüntülerHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================8)NAZİLLİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALIAYDIN'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli istikametine giden Taner Aksoy (47) yönetimindeki 09 Y 3553 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü Taner Aksoy (47) ile birlikte otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Alev Pehlivanoğlu Teksan (39), Erol Efe Aksoy (10), Özlem Aksoy (42), Kağan Aydoğan (6) çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldılar. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilglii soruşturmayı sürdürüyor.Görüntü Dökümü------------------------------Aydın - Denizli Devlet Karayolu üzerinden detay görüntü.Uğur Soğutma Kavşağı yakınından görüntüler.Takla atarak devrilen otomobilden detay görüntüler.Kaza yapan otomobilin kaldırılması ile ilgili çalışmalardan görüntüler.Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın),GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK==============================================9)CEZAEVİ FİRARİSİ ATEŞ AÇTI; ENİŞTESİYLE BİRLİKTE 3 KİŞİ YARALANDIELAZIĞ'da cezaevi firarisi H.T.'nin, tabancayla ateş açtığı Ali B. ile olay sırasında yoldan geçen M.Ç. ve kızı M.Ç., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Polis, H.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenilemeyen suçtan hüküm giydiği cezaevinden daha önce firar ettiği belirtilen H.T., Boğaz sokakta karşılaştığı eniştesi Ali B.'ye tabancayla rastgele ateş açtı. H.T.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, eniştesi Ali B. ile bu sırada yoldan geçen M.Ç. ve kızı M.Ç.'ye isabet etti. H.T. kullandığı tabancayı da yanına alarak kayıplara karışırken, kurşunlara hedef olan 3 yaralı ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kovanları toplayıp, kayıplara karışan H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------------Olay yeriBoş kovanlarPolisin incelemesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================10)TAZMİNATLARINI ALAMAYAN İŞÇİLER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EYLEM YAPTISAMSUN'da, tazminatlarını almadan işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, çocuklarını yanlarına alarak eylem yaptı.İddiaya göre bir market zincirinde çalışırken tazminatsız işten çıkarılan işçiler Gazi Caddesi'nde biraraya geldi. Yürüyüş yapan işçiler, 'Tazminatlarımız gasp edilemez' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş sırasında bazı işçilerin çocukları da sloganlara eşlik etti. İşten çıkarılan işçilerden birinin 24 yaşındaki oğlunun maddi yetersizlik sebebiyle tedavisi yapılamadığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini öne süren işçiler, ellerini kırmızıya boyayarak durumu protesto etti. Grup, basın açıklamasınına ardından dağıldı.Görüntü Dökümü-------------------------------Yürüyüşten geniş detay-Eyleme katılan çocuklardan detay-Vatandaşların destek vermesiHaber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================11)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI HAKKINDA ŞUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan iş insanı Mehmet Avcı, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Atatürk'e hakaret eden kişiler hakkında Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Başiskele'de yaşayan Mehmet Avcı, tedavisinin ardından taburcu olan Kadir Mısıroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kadir Mısırlıoğlu, Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci ve Emine Şahin hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na şuç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Adliye çıkışı açıklama yapan Mehmet Avcı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Atatürk tarafından kurulan bir kuruluş olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Sayın Ali Erbaş bunları unuttu, resmi kıyafetle mesai saatleri içerisinde gidip Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti. Bu cuma günü Kadir Mısıroğlu, bu ziyaretle ilgili bir açıklama yaptı dedi ki 'Hiçbir icraatı Müslümanların lehine olmayan Atatürk' ve devam etti 'Bir Müslüman Atatürk'ü seviyorsa ya ahmaktır ya da sahtekardır' dedi. Şimdi ben buradan Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Sayın Atatürk'e bu şekilde seslenen bir insanı ziyaret ettiniz vicdanınız rahat mı? Maaşı devletten alıyorsunuz, Kadir beyden almıyorsunuz vicdanınız rahat mı? Atatürk'e hakaret eden bir insana neden gidiyorsunuz içiniz rahat mı? ve oturduğunuz koltuğu kuran cemaat ve tarikatlara kaptırmamak için sizler gibi insanları orada bulunduran Atatürk değil miydi, içiniz rahat mı? Ben de bu konuyu aldım cuma günü 1 saat 45 dakika süren bir maratonla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e hakaret eden başta Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu, Safiye İnci, Emine Şahin ve internette Atatürk'e hakaret eden kişileri savcılığa suç duyurusunda bulundum. 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundum."Mehmet Avcı önümüzdeki günlerde televizyonlarda Atatürk'e hakaret edenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek, "Bütün Türkçü ve Atatürkçü arkadaşlarıma buradan sesleniyorum; cesaretleriniz bu aralar kırgındı artık ben bir yola çıktım, özellikle yurtdışındaki Türkçü ve Atatürkçü arkadaşlarım maddi ve manevi destek verdiler. Bu desteklerle yola çıktım. Atatürk'ü korumak bizim vatan görevimizdir, vatan bekçiliğimizdir. Bundan sonra buradan herkese rica ederek sesleniyorum Atatürk'e, ölmüş olan bir insana hakaret etmeyin, böyle bir şeye gerek yok ve dini konulara da sığınmayın" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------------------Mehmet Avcı ile röp-Mehmet Avcı dan detaylarHaber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================12)DİYARBAKIR'DA ÇOCUKLAR YEMEN İÇİN YARDIM İSTEDİDiyarbakır'da bir grup çocuk, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını ve ambargolarını protesto etti. Çocuklar, açlıkla ve hastalıkla mücadele eden Yemen için yardım çağrısında bulundu.Yemen'i destekleyici yazı ve fotoğrafların yer aldığı pankart ve dövizlerle dün akşam saatlerinde Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen bir grup çocuk, basın açıklaması düzenledi. Saldırı ve ambargoları nedeniyle Suudi Arabistan'a tepki gösteren çocuklar, Yemen için yardım istedi. Grup adına açıklama yapan Elif Nur Çelebi, 28 milyon kişinin yaşadığı Yemen'de 22 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Çelebi, Yemen'e gönderilen yardımların Suud yönetimince engellendiğini savunarak, şunları söyledi:"Yemen'e yapılan insani yardımlar, Suud yönetimi tarafından engelleniyor. Yemen'de insanlar yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer bu saldırılar böyle devam ederse, 40 bin çocuk kısa sürede hayatını kaybedebilir. İslam ülkeleri adeta 3 maymunları oynuyor. Demokrasi havarisi kesilen batılı ülkeler, Suud rejiminin katliamları karşısında deve kuşu gibi başını yere gömmüştür. Bir kaç devlet dışında kimsenin Yemen'de yaşanlara karşı sesini çıkarmıyor. Ey Müslüman ülkeler, Yemen'de yaşananlara karşı neden tepki göstermiyorsunuz. Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, sözümüz hepinize, Yemen'de çocuklar savaş ve açlık yüzünden ölürken, koltuğunuza yaslanıp, nasıl oturabiliyorsunuz? Mazlum Yemen halkına sahip çıkın çağrısı yapıyoruz."Çocuklar, basın açıklamasının ardından dağıldı.Görüntü Dökümü------------------------------Çocukların toplanmasıPankart ve dövizlerÇocukların sloganlarıElif Nur Çelebi'nin konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================13)KARAKOL ÖNÜNDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDINİĞDE'de Jandarma Komutanlığı önünde drift yapan otomobil sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el koyulup, aracı da 60 gün trafikten men edildi.Çiftlik ilçe Jandarma Komutanlığı önünde plakası açıklanmayan bir otomobilin sürücüsü B.K. drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Polise ihbar edilen otomobil sürücüsü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü B.K'ye drift yaparak trafiği tehlikeye atmaktan 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el konuldu, ayrıca aracı 60 gün trafikten men edildi.Görüntü Dökümü------------------------------Nöbet tutan askerlerden görüntüOtomobilin gelmesiOtomobilin drift yapması ve gitmesiHaber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================14)ENGELLİ GENCİN AYAKKABI SEVİNCİŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 'Oyuncak Kardeşliği' projesiyle dezavantajlı çocukları sevindiren Ümit Kavak, zihinsel engelli gence bir çift ayakkabı hediye etti. Gencin ayakkabıları almasıyla yaşadığı sevince ait görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Ceylanpınar'da kafe işletmeciliği yapan Ümit Kavak, bir süre önce, arkadaşlarıyla 'Oyuncak Kardeşliği' ismi ile proje başlattı. Kavak ve arkadaşları, proje kapsamında, ekonomik durumu iyi olmayan ve engelli çocuklara oyuncaklar hediye etti. Kavak, kısa süre önce de Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Mehmet Sait'in ayakkabı ihtiyacı olduğunu öğrendi. Yeni ayakkabıları alarak mahalleye giden Kavak, engelli gence hediye etti. Aldığı hediyeyle çok mutlu olan ve ayakkabıyı giydikten sonra sevinçle koşturmaya başlayan engelli genç, Kavak'ı defalarca öptü. Mehmet Sait'in sevinç anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ümit Kavak, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada yayılıp, binlerce beğeni aldı.Görüntü Dökümü------------------------------Koşarak gelen Mehmet SaitYeni ayakkabılarını heyecanla giyerken çok sevinen Mehmet SaitMehmet Sait yeni ayakkabı hediye eden Ümit Kavak'ı öperek teşekkür edişiHaber-Kamera: Şafak SAĞ/ ŞANLIURFA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================15)SAHAYA GİREN KÖPEK MAÇI DURDURDUBARTIN'da bölgesel amatör lig maçında sahaya giren bir köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşan köpek daha sonra dışarıya çıkartıldı.Dün, Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bartınspor ve Devrek Belediyespor arasında Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 5'inci dakikasında sahaya sokak köpeği girdi. Koşarak sahanın ortasına kadar gelen köpekten korkan bazı futbolcular kaçtı. Köpeğin sahaya girmesiyle stadyumda ise gülüşmeler de yaşandı. Daha sonra Bartınsporlu Osman, köpeği bir süre sevdikten sonra kucağına alarak saha dışına taşıdı ve görevlilere teslim etti. Köpeğin sahadan çıkartılmasının sonrasında hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Karşılaşmayı ev sahibi Bartınspor'u 3-1 yenen Devrek Belediyespor kazandı.Görüntü Dökümü-------------------------------Maçtan detay-Köpeğin sahaya girmesi-Köpeğin futbolcularla oynaması-Köpeğin çıkartılmasıHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================