Dha Yurt Bülteni-1

DENİZLİ'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ; UÇAĞIN YERİ TESPİT EDİLDİ, PİLOT VE ÖĞRENCİSİ ARANIYOR (EK)1)YOĞUN SİS ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR, HELİKOPTERLİ ARAMA BU SABAHA BIRAKILDIDenizli'de dün düşen keşif uçağının yeri tesbit edildi. Uçağın, Denizli Merkezefendi ilçesi güneyinde Babadağ'ın devamı şeklinde uzanan Başkarcı Dağı'nda düştüğü saptandı. Ekipler enkaza ulaşmaya çalışıyor. Bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanı sıra soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Bölgeye ilk çıkan AFAD ekibi, çevre illerden gelen diğer AFAD ekipleri ile değiştirilecek ve arama çalışmaları sabah kadar sürecek. Ancak helikopterle arama çalışmalarına hava olumsuz şartları nedeniyle ara verildi. Yetkililer, sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterin de tekrar devreye gireceğini belirtti. Yoğun çabaya rağmen ekipler gece yarısına kadar enkaza ulaşamadı. (24) ve T.D.'nin (40) vücutlarında ve ellerinde hafif yanıklar oluştu. Vatandaşların yardımı ile Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Patlama sırasında evdeki diğer aile üyelerinin üst katta olması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralanan Mahmut T., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mahmut T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Babasını bıçaklayan H.T. ile ilgili polis işlem başlattı. Çıkan tartışma yumruklaşmaya dönüşürken, tek başına olan kişi bedinden çabancasını çıkartarak, kendisi gibi hammal olduğu belirtilen 3 kişiye ateş açtı. Üç kişiden Savaş M. bacağına isabete eden kurşunla yere yığılırken, beraberinde olan ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ise kaçtı. Silahlı kişi kaçan 2 kişiyi kovalarken iddiaya ateş açtığı ancak tek silah sesinden sonra tabancası tutukluk yaptı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirirken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi geldi.Savaş M., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada saldırı anı ve yaşanan kovalamaca, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede M.Ç.'yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü M.Ç., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Ç.'nin cenazesi morga konuldu. Polis, M.Ç.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.Ç.'nin İzmir nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Oytan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Şükrü Oytan hocamıza 10 gün önce kalbinde ritim bozukluğu tanısıyla kalp pili takılmıştı. Bugün yaptığı program esnasında rahatsızlanıp kısa süreli baygınlık geçiren Şükrü hocamız acil olarak hastaneye kaldırılmıştır. Doktorları Şükrü hocamızın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Şükrü Oytan hocamıza ailesine ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi. Güvenli bir alana götürülen atlar yem verilip bakıma alındı. Kente ulaşan paketler, Şırnak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Kadırhan, Kızılay İdil Şube Başkanı Bülent Şekirden, Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Zafer Yılmazer ve Genç Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Berat Akova tarafından Kurtuluş İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere teslim edildi.Türk Kızılayı Bayrampaşa Şube Başkanı Zafer Yılmazer, hayırseverlere köprü olup öğrencileri sevindirdiklerini belirterek, "Buradaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Bayrampaşa'dan geldik. Öğrencilerimize hediyelerini teslim ettik. Hepsi birbirinden sevinçli. Biz bir aracı olduk, köprü olduk" dedi.Genç Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Berat Akova ise öğrencilerin mutluluğuyla sevindiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin mutluluğu bizler için yeterlidir. Bu vesile ile biz sponsorlarımızı ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Şırnak'ta, bölgemizde ve ülkemizin her bölgesinde yardımlarımız devam edecektir. Çocuklarımızı sevindirmek, mazlumlara ışık olmak, ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmak tek gayemizdir" diye konuştu. Ancak bulunan kılıç Patara Antik Kenti'nin tarihine yeni bir ışık tutacak" dedi.Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülen kazıların 30. yılında farklı bir buluntuyla karşılaşıldı. Liman Hamamı bölgesinde yapılan kazılarda 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen Viking kılıcı bulundu.'ŞÜPHE DUYULMAYACAK KADAR BİR VİKİNG KILICI'Viking kılıcıyla ilgili çalışma ve araştırmayı İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. öğretim üyesi Feyzullah Şahin yaptı. Feyzullah Şahin, "Bugüne kadar Anadolu coğrafyasında Vikinglerin varlığına işaret eden tek maddi kültür kalıntısı 2010 yılında Mersin Yumuktepe kazılarında ortaya çıkarılan Viking kılıcıydı. Bu nedenle Patara'da Liman hamamında bulunan kılıç, şüphe duyulmayacak kadar bir Viking kılıcı" dedi.'9 İLE 10. YÜZYILIN İLK YARISINA AİT'Kılıcın 400 yıl boyunca Doğu Roma İmparatoru'na ve ordusuna hizmet vermiş Vikinglerle ilgili küçük bir ipucu sağladığını vurgulayan Feyzullah Şahin, şöyle dedi:"Patara'da ele geçen namlu bölümünde kırık ve oldukça korozyonlu durumda bulunan Viking kılıcının, Doğu Roma İmparatorluğu'nun 9. yüzyıl ile 10. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirdiği deniz savaşlarında yer alan Vareg (Viking) Birlikleri'nden bir askere ait olduğu düşünülmektedir. Kılıcın korunmuş toplam uzunluğu 43.2 santimdir. Namlu ile kabza arasındaki balçak bölümü oval formlu, pırazvana ise balçak bölümünden topuza doğru incelen bir formdadır. Kabzanın üst kısmında yatay bir koruma ve onun üstünde tek katmanlı bir topuz bulunmaktadır. Kılıcın namlu bölümündeki kalıntılar ahşap bir kının içinde taşındığını göstermektedir. Kılıcın topuz, pırazvana ve balçak özellikleri Viking kılıçları üzerine ilk tipolojik ve kronolojik çalışmayı yapan J. Petersen'in 'tip K' ya da 'tip O' olarak değerlendirdiği kılıçlar içinde değerlendirebileceğini göstermektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak kılıç 9. yüzyıl ile 10. yüzyılın ilk yarısına ait olmalıdır. Bulunan kılıcın Abbasilerden Girit'i geri alan imparatorluk ordusundan bir Vareg askerine ait olabileceği gibi imparatorluğa hizmet etmeyen ve imparatorluğun başkenti Konstantinopolis'i ele geçirmeye çalışan Veraglere ait de olabilir."'PATARA'YA NASIL GELDİĞİNİ BELİRLEMEMİZ ÇOK ZOR'Yapılan araştırmalara göre ahşap kın içinde saklanan Viking kılıçlarının mezarda ele geçirildiğinin bilindiğini ve ölü armağanı olarak mezara bırakıldığını kaydeden Fevzi Şahin, "İstatistiki veriler bu kılıcın bir Vareg askerinin mezarına bırakılmış olduğunu ön plana çıkarıyor. Kılıcın bir askeri sefer sırasında kente uğramış birlikler içinde yer alan bir Vareg askerine mi, yoksa Patara'ya yerleşmiş bir Vareg'e mi ait olduğu belirlenemedi. Likya bölgesi özellikle Patara Antik Kenti ile ilgili olarak tarihsel ve arkeolojik veriler oldukça az " diye konuştu.'PATARA TARİHİNE IŞIK TUTACAK'Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da "Öğrencim Fevzi Şahin'in Patara tarihine ışık tutacak bu çalışmasıyla gurur duyuyorum. Bu Viking kılıcı üzerindeki çalışma Patara Antik Kenti tarihine yeni bir ışık tutacak" dedi. Yenidoğan ünitesinde 18 bebeğin kulağına ezan okuyan Kondi, aileler tarafından belirlenen Muhammed ve Fatma gibi isimleri bebeklerin kul Bütün yavrularımıza hayırlı ömürler diliyoruz." dedi. İl Sağlık Müdürü Bahçacı da çalışmanın ülke geneline örnek olmasını diledi.Görüntü Dökümü----------------------------İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi'nin anne ile konuşmasıBebeğe altın takılması ve ezan okunup isim konulmasıAnne ile bebeğinin görüntüleriSeçil Bucak ile bebeğinin görüntüleriBebeğin kulağına ezan okunmasıAnnenin detay görüntüsü ve bebeğe isim verilmesiAnne Seçil Bucak ile röportajDiğer anne Mesude Akdeniz'in bebeği ile birlikte görüntüleri ve röportajıBaşka bir annenin bebeği ile görüntüsüİl Müftüsü Şaban Kondi'nin açıklamasıİl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı'nın açıklamasıSüre: 05'54" Boyut: 647 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================================11)SELİMİYE CAMİİ, KANDİLDE DOLDUEDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Camii, Mevlit kandili nedeniyle dolup taştı.Selimiye Cami, Mevlit kandilinde ziyaretçi akınına uğradı. Otobüslerle çevre illerden gelenlerle birlikte Selimiye Camii doldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, tarafından vaaz verdi. Camiye gelenler, namaz kılıp dua etti.Görüntü Dökümü----------------------------Camiye girenlerCamideki kalabalıkDua edenlerİmamın anlatımlarıEdirne yazısı ve Selimiye CamiiGenel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================================12)ADIYAMAN'DA MEVLİT KANDİLİNDE CAMİLER DOLDUADIYAMAN'da, Mevlit Kandili nedeniyle vatandaş camilere akın etti. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in doğumunun 1447. yıldönümü nedeniyle Mevlit Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından camilerde Mevlidi Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cami çıkışında ise cemaate ikramda bulunuldu.Görüntü Dökümü----------------------------Vatandaşların camiye gelmesiNamaz kılmasıMevlit ve Kuran-ı Kerim okunmasıDua edilmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================================13)OKUL TEMSİLCİSİ SEÇİLDİ, 'KAHKAHA' VAADİNİ YERİNE GETİRDİBATMAN'da özel bir kolejde okul temsilcisi seçilen ortaokul öğrencisi Beste Ketenci, seçim öncesi vaadini yerine getirerek, kahkaha yogası eğitmeni Şengül Demir'i okula davet etti. Demir ile öğrenciler bol bol kahkaha attı.Özel bir kolejin 7-B sınıfında eğitim gören Beste Ketenci, okul temsilcisi seçimi öncesi verdiği "Kahkaha getireceğim" vaadini gerçekleştirdi. Beste'nin davetiyle kahkaha yogası eğitmeni Şengül Demir, okula geldi. Demir ile öğrenciler okulun konferans salonunda bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler bol bol kahkaha attı.Beste Ketenci'nin okul temsilcisi seçilmesine sevindiğini belirten kahkaha yogası eğitmeni Şengül Demir, "Program çok güzel oldu. Kahkaha yogası hocasıyım, aynı zamanda liderlik yapıyorum. Tabii bu etkinlik benim için farklıydı. Sevgili Beste'nin temsilci seçilmesi benim de hayaliydim. Temsilci de seçildi. Vaadinde 'Ankara'dan kahkaha getireceğim' demiş. Ben de koşarak geldim. Benim için gerçekten gençlerin hayali çok değerli ve bu hayaller arasında kahkaha olması çok daha eğlenceli ve keyifliydi. Sevgili Beste'ye, onu yetiştiren ailesine ve kolej yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.Beste Ketenci de, "Öncelikle seçilmek için vaadim olan kahkaha yogasını Batman'a getirdim. İyi ki de getirmişim. Çünkü herkesin gülmeye ihtiyacı olduğunu düşündüm. Beni temsilci seçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Öğrencilere karşı mahcup olmadığım için mutluyum" diye konuştu. Okul idaresi, etkinliğe katılan kahkaha yogası eğitmeni Şengül Demir'e bir plaket verdi.Görüntü Dökümü----------------------------Şengül Demir'in sunumuÖğrencilerin kahkaha ile gülmesiHep birlikte şarkı, türkü söylenmesiŞengül Demir'e plaketYapılan konuşmalarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU 338 MBHaber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ