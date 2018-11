Dha Yurt Bülteni -1

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:16



21 Kasım 2018 Çarşamba 08:16

1)ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 3 İŞÇİ MAHSUR KALDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 3 maden işçisini kurtarmak için başlatılan çalışmalarda geçen 5 saatte bir sonuç alınamadı. Vali Erdoğan Bektaş, "Şu an işçilere ulaşıldı. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Asgaritepe mevkiindeki özel bir madende meydana geldi. İlk belirlemelere göre ocakta grizu patlaması gerçekleşti. Patlamanın ardından işçilerden bazıları oksijen maskelerini takarak dışarı çıktı. 5 işçi ise ocakta mahsur kaldı. işçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. Mahsur kalan işçiler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ile birlikte maden ocağı önüne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.VALİ BEKTAŞ: İŞÇİLERE ULAŞILDIZonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, işçilere ulaşıldığını anlatarak, "İçeride 3 madenci arkadaşımız var. Maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. Arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyor. İçeride metan gazı var. Havalandıracaklar, arkadaşlarımızı oradan alacaklar. Şu an işçilere ulaşıldı. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILAN İŞÇİLER GAZDAN ETKİLENDİOcak önüne çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) tahlisiye ekipleri de ocağa girerek kurtarma çalışmasına katıldı. Kurtarma ekibinde olan 3 işçi de metan gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.MADEN OCAĞI ÖNÜNDE ÇARESİZCE OĞLUNDAN HABER BEKLİYORMaden işçilerinin yakınları da ocak önünde bekleyişini sürdürüyor. Fenalaşan madenci yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Mahsur kalan işçilerden Hasan Gençtürk'ün annesi Şahsine Gençtürk patlamayı haber alır almaz evinden ocağına geldi. Maden ocağı önünde çaresizce çalışmaları izleyen Şahsine Gençtürk, dua ederek oğlundan gelecek iyi haberi bekledi. Şahsine Gençtürk'ün gözyaşları ocak önünde bekleyenlerin yüreklerini burktu.Görüntü dökümü:-------------Olay yerinden görüntü-Maden girişinden görüntüler-Valinin açıklaması-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK DHA=================================================2)PİLOT VE ÖĞRENCİSİNİN CENAZELERİ İZMİR ADLİ TIP KURUMU'NDAAYDIN'ın Karacasu ilçesi kırsalında düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.Elif DEMİRCİ İzmir=====================================================3)AFRİN'DEN SONRA EL BAB'DA DA YAĞMACILARA OPERASYONSURİYE'nin Afrin kentinin ardından El Bab kentinde de yağmacılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar Özgür Suriye Ordusu grupların birleştirilmesiyle oluşturulan 'Milli Ordu' tarafından gerçekleştiriliyor.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de yağmacılara yönelik düzenlenen operasyonun devamı bu kez Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen El Bab bölgesinde yapıldı. Özgür Suriye Ordusu gruplarının birleştirilmesiyle oluşturulan Milli Ordu askerleri, El Bab ilçe merkezi ile kırsalında bölgedeki istikrarı bozma amacıyla yağma ve kaçakçılık yaptığı belirlenen çok sayıda kişinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alınarak, çetelerin çökertildiği ve bölgede operasyonların süreceği kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Operasyona katılan ÖSO güçleriÖSO askerlerinin pikaplarla ilerleyişiBab ilçe merkeziGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: SURİYE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================4)2'NCİ ORDU KOMUTANI ORGENERAL TEMEL, KİLİS'TEİKİNCİ Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti.2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, öğleden sonra askeri helikopter ile 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na indi. Sınır hattında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sahasında görev yapan komutanlar ile toplantı yapan Orgeneral Temel, daha sonra Kilis Valiliği'ne geçti. Orgeneral Temel ve beraberindeki komutanlar, kısa süre önce kentte göreve başlayan Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Temel, başarı dilediği Vali Soytürk ile Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Orgeneral Temel'in valiliğe gelişiOrgeneral Temel'in karşılanmasıTemel'in şeref defterini imzalamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================5)İŞSİZ KALAN 97 İŞÇİ EYLEM YAPTIBURSA'da Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Me-Par ile arasındaki anlaşmayı fes edince 97 taşeron işçi, işten çıkarıldı. Durumu protesto eden işçiler fabrika önünde eylem yaptı.Otomotiv firması Tofaş, Me-Par ile yaptığı anlaşmayı fes edince işsiz kalan 97 kişi fabrika önünde eylem yaptı. Görevleri banttan inen araçları otoparka çekmek olan işçiler kriz bahane edilerek işten çıkarıldıklarını belirttiler. Tofaş Fabrikası'nda 2014 yılından beri görev alan işçiler adına açıklama yapan TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Arslan, "Sendikamız toplu iş sözleşmesi yapılması için yasal müracaatlarını yaptı. Bu işçiler Me-Par nakliyattan sigorta oldukları için, Me-Par ile Tofaş arasında bir iş sözleşmesi yapıldı. Tofaş bu işçilerin çalışma ortamını ortadan kaldırıyor. Bu 97 kişinin yaptığı iş için Tofaş kendi elemanlarını yerleştirdi. İşçilerin hakları Türkiye Anayasası tarafından koruma altına alınmış olsa da, iş verenler çeşitli sebepleri bahane göstererek işçilerin görevlerine son verebiliyor. Eş ve çocukları için ekmek parası kazandıkları imkanı ortadan kaldırıyor. Bu işçiler 1 ayı aşkındır ücretlerini alamıyor. Buradan çıkarılırken, hiçbir şekilde kendilerine bilgilendirilme yapılmadı. 1 ay süresince bu işçiler içeride boş bekletildi. Ancak bu süreçte TOFAŞ'ta her dakika banttan araba inmeye devam ediyor. Bu arabalar başkaları tarafından parka çekiliyor. Bu insanların hak ettikleri kıdem tazminatlarının ne şekil ödeneceğinin bilgisi yok. Bu insanların hakları işverenlerin iki dudağı arasında olmamalıdır" diye konuştu.Yapılan açıklamadan sonrası işçiler fabrikanın önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Eylemden detaylar-İşçiler slogan atarken-TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Arslan açıklama-DetaylarHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================6)GAZİANTEP'TE KAZA: 2 KIZ KARDEŞ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDIGAZİANTEP'te, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Oğur yönetimindeki 27 SE 220 plakalı kamyonet, Oğuzeli kavşağında kontrolsüz şekilde yola çıktığı ileri sürülen Emine Ataman'ın kullandığı 07 MLU 76 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Melike (14) ve Dilay Ataman (12) kardeşler doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Ataman kardeşlerin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Adli Tıp KurumuCenazelerin araca konulmasıCenaze aracının çıkışıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================7)LİSELİ BARBAROS, OKULUN PENCERESİNDEN DÜŞEREK ÖLDÜKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lise öğrencisi Barbaros Zülfigaroğlu (14) okulun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden bahçeye düşerek yaşamını yitirdi.Olay, öğleden sonra, Gölcük'ün Ulaşlı Mahallesi'nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gölcük Anadolu Lisesi 9-D sınıfı öğrencisi Barbaros Zülfigaroğlu, teneffüste okulun üçüncü katında bulunan sınıfında pencere kenarında oturduğu sırada dengesini yitirerek bahçeye düştü. Öğrencinin düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi okula geldi. Ağır yaralanan Barbaros, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede Barbaros Zülfigaroğlu'nun kalbinin durduğu belirlendi. Duran kalbi doktorlar tarafından tekrar çalıştırılan Barbaros, devam eden müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Barbaros Zülfigaroğlu'nun geçen Temmuz ayında Gölcük'te düzenlenen yelken yarışmasında optimist kategorisinde birinci olduğu öğrenildi. Polis ekipleri okulda incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Okuldan görüntü-Zülfigaroğlu'nun sınıf arkadaşı ile röp.-DetayHaber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================================8)UZAKLAŞTIRMASI OLAN KOCA, EŞİNİ DURAKTA SERVİS BEKLERKEN ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİÇANAKKALE'de, hakkında uzaklaştırma kararı olan Fuat Şen (31), boşanma aşamasında olduğu eşi ebe Sedef Şen'i (30) işe gitmek üzere durakta servis beklerken tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sedef ebenin çevreden yardım istediği görüldü.Ebelik yapan, 2 çocuk annesi Sedef Şen, Adapazarı'da yaşarken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen'den boşanmak için mahkemeye başvurdu. Yaşamını 1 yıldır ayrı sürdüren çiftin boşanma davası devam ederken, mahkemece Fuat Şen hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yakın zamanda tayini çıkan Sedef Şen ise kente yerleşti. Eşinin Çanakkale'de çalışmaya başladığını öğrenen Fuat Şen, Adapazarı'dan şehre geldi.TAKİP EDİP, SERVİS BEKLERKEN VURDUFuat Şen, bu sabah işe gitmek üzere evinden çıkan eşini takibe aldı. Şen, dün saat 07.30 sıralarında, Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'ndeki durakta servis bekleyen genç kadını tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridiyle çevrilen alanda boş kovan aradı. Olayın meydana geldiği yere 100 metre uzaklıktaki Cevatpaşa Ortaokulu'na gelen öğrenciler ise caddenin karşısında toplanarak, ekiplerin çalışmalarını izledi. Polisler ise öğrencileri bölgeden uzaklaştırdı.Fuat ve Sedef Şen'in cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.'YARDIM EDER MİSİNİZ, BELİNDE SİLAH VAR'Cinayet ve intiharın, bir halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Otobüsün ön kamerasının kaydettiği görüntülerde, Sedef-Fuat Şen çiftinin tartıştığı görülürken, durağa yaklaşan otobüsün ön kapısını gösteren diğer kamerada ise Sedef Şen'in, "Yardım eder misiniz, belinde silah var, yardım edin. İmdat" diye bağırdığı belirlendi. Bu sırada Sedef Şen'in, eşi Fuat Şen tarafından tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Hemen ardından ise Fuat Şen'in tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar ettiği görülüyor. Olay sırasında halk otobüsü sürücününün şaşkınlığı ve büyük şok yaşayan yolcuların sesleri de kayıtlarda duyuluyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Cinayet anı kamera görüntüsüHaber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================9)BALIKÇININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 2 KİŞİYE GÖZALTIZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağının üstünden düşerek, yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine 2 kişi gözaltına aldı.Olay, 14 Kasım'da, Kozlu'daki balıkçı barınağında meydana geldi. İlçede balıkçılık yapan İlhami Köroğlu, iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte içki içtikten sonra sabaha karşı balıkçı barınağının üstünden beton zemine düştü. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Köroğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Köroğlu, ardından Karabük Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Köroğlu, önceki gün yaşamını yitirdi.İlhami Köroğlu'nun yakınları, olayın yüksekten düşme değil; cinayet olabileceği şüphesiyle savcılığa şikayette bulundu. Savcılık tarafından olay günü Köroğlu'nun yanında bulunan ve tanık olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 2 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.Ç. ve M.C.Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. Şüphelilerin, olay günü İlhami Köroğlu ile birlikte alkol aldıklarını; ancak ölümüyle ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Barınaktan detay-Şüphelilerin adliyeye çıkarılmasıHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================================10)ANKARA'DA BİR KİŞİ ESKİ EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE REHİN ALDI (GENİŞ HABER)ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde oturan Murat T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Tülay T.'yi oturduğu binada pompalı tüfekle rehin aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilirken, yaklaşık yarım saatte polis tarafından ikna edilen Murat T., gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Sivas Caddesi'nde meydana geldi. Pamuk Sitesi'nde oturan Murat T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Tülay T.'yi oturduğu binanın giriş katında pompalı tüfekle rehin aldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Murat T. ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Bina önündeki Sivas Caddesi ise çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra binaya giren özel harekat ve polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından Murat T.'yi gözaltına aldı. Murat T. ve eski eşi Tülay T. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Murat T.'ye ait pompalı tüfeğe de polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Polisten görüntü-Özel harekattan görüntü-Rehin alan adam ve eşinin binadan çıkışı-DetaylarHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================11)CEYLİN CİNAYETİ DURUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDIİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra ailenin komşuları Serkan ve Şükriye Türkmen'in evinde çeyiz sandığı içerisinde ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik ile ilgili Ödemiş Ağır Ceza mahkemesinde 12'nci duruşma görüldü. Atik'in öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan Serkan ve Şükriye Türkmen çifti mahkemeye SEGBİS sistemiyle katıldı. Savcının mütalaa verdiği duruşmada Ceylin Atik'in babası Murat Atik'in dün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatması ise duygusal anlar yaşattı.Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, çocuğun arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında, 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Davanın dün görülen 12'inci duruşmasına tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Ceylin Atik'in ailesi ile cinayet zanlıları Serkan ve Şükriye Türkmen çiftinin komşusu olan Kemal Çeneli, duruşmada tanık olarak dinlendi. Daha önceki duruşmalarda kızı Sinem Çeneli'nin, Türkmen çiftini gece 01.30-02.00 saatleri arasında içerisinde Ceylin'in bulunduğu sanılan sandığı taşıdığını gördüğünü söylediğini belirten baba Çeneli, aynı ifadeleri yineledi. Kemal Çeneli, ayrıca Serkan Türkmen'in yanında çalışan oğlunun iş kazası sonucu 125 bin TL tazminat aldığını ve bu baranın çalınmasından da yine Serkan Türkmen'i suçlayarak bu olayın cinayetle bağlantığı olduğunu öne sürdü.Duruşmaya SEGBİS ile katılan Serkan Türkmen ise "Ben haksızlığın içindeyim. Benim hiçbir ilgim yok. Bu çocuğu, ben hiç görmedim. Ben 15 yıllık sanayide esnafım. Benim parayla işim olmaz. Benim defterimde iş yerimde alacaklarım var ve kaldı. Ben o çocuğu hangi sandık içine konulduğunu bile bilmiyorum. Benim evimde iki tane sandık var ve ne şekilde, nasıl konulduğunu bilmiyorum. Tüm aşamalarda gördüklerimi bildiklerimi anlattım. Yine anlatırım" dedikten sonra eşi Şükriye Türkmen'e "Gerçeği söyle, günahıma giriyorsun" diye konuştu.Şükriye Türkmen de öldürülen Ceylin Atik'in sandıkta taşınmasından haberi olmadığını söyledi.BABA ATİK'İN SÖZLERİ HERKESİ DUYGULANDIRDIDuruşmada öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlattı. Baba Atik'in günün anlamını anlatan bu sözleri üzerine duygusal anlar yaşandı. Ceylin'in dedesi, Mustafa Atik de "Bugün Dünya Çocuklar Günü, maalesef ben çocuğumun mahkemesindeyim. Benim çocuğum yok" diyerek üzüntüsünü ifade etti.SAVCI MÜTALAA VERDİDuruşma savcının mütalaa vermesi ile sona erdi. Savcı mütalaada Şükriye, Serkan Türkmen'in birlikte bu suçu işledikleri tasarlayarak canavar bir hisle kendini savunamayacak bir kişiye bu fiili işledikleri yönünde görüş belirtti. Duruşma 21 Aralık 2018 gününe ertelendi.AVUKAT: ÖNÜMÜZDEKİ DURUŞMADA KARAR VERİLİRDuruşma sonunda Atik ailesinin avukatlarından Mehmet Kaymak, gazetecilere açıklama yaptı. Avukat Kaymak, daha önceki duruşmalarda olduğu gibi cinayeti karı-kocanın birlikte işlediği konusunda görüşlerinin aynı olduğunu belirterek, "Savcı mütalaasını sundu. Daha önceki celsede açıkladığımız bir tanığın daha önce açıklamadığı bazı bilgilere sahip olduğunu söylemiştik. O açıklığa kavuştu. Mütalaada Şükriye, Serkan Türkmen'in birlikte bu suçu işledikleri tasarlayarak canavar bir hisle kendini savunamayacak bir kişiye bu fiili işledikleri yönünde mütalaa çıktı. Sonuç ağırlaştırılmış müebbet. Raziye Özkan'ın da suç unsurlarını gizleme konusunda savcılık cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Bu da 6 ayla, 5 yıl arasında bir cezayı kapsamaktadır. Önümüzdeki celse büyük ihtimal daha önceden bahsetmiş olduğumuz tanığın dinlenilmesi hususunda mahkeme heyeti bir karar verdi. Önümüzdeki celse o tanık dinlendikten sonra büyük ihtimal karar çıkacak diye düşünüyoruz. Mahkeme Başkanı duruşma sonunda tek tanık olarak dinlenen Kemal Çeneli'nin de bir takım ifadeleri konumunda kızı Sinem Çeneli'nin bir sonraki duruşma tarihi olan 21 Aralık 2018 günü saat 10.00'da hazır olarak çağrılmasına karar verdi" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Dede Mustafa atik'in avukatı Mehmet kaymak röportajıHaber-Kameea: İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================12)70 YILLIK EVİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDE KÜL OLDUKARAMAN'da Muammer Baycan'a (92) ait tek katlı müstakil ev, çıkan yangında oturulamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredekilerin yardımıyla evden çıkarılan Baycan, "70 yıllık evim yandı" diyerek evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.Yangın, dün akşam saatlerinde Abbas Mahallesi 350 sokak üzerinde bulunan Muammer Baycan'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Muammer Baycan, kömür sobasını yaktıktan sonra yattı. Bir süre sonra belirlenemeyen nedenle evde yangın çıktı. Bu sırada Baycan'ın evini yandığını fark eden mahalle bakkalı Yaşar Cingöz, içeri girerek Baycan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.70 YILLIK EVİM YANDIEvinin yanışını izleyen Muammer Baycan, itfaiye ekiplerine, "70 yıllık evim yandı. Ben şimdi ne yapacağım ?" diyerek üzüntüsünü belirtti. Baycan, "Ben sobamı yaktım, elektrikleri yaktım daha sonra birden alevler belirdi. Benim yangından ilk başta haberim yoktu. Dumanlar çıkınca komşular itfaiyeyi aramışlar. Sağolsunlar benide gelip evden kurtardılar. 70 yıllık evim yandı. Hayatım bu evde geçti çok fazla anım vardı şimdi ne yapacağımı bilmiyorumö dedi.Muammer Baycan'ı evden kurtaran bakkal Yaşar Cingöz ise "Bakkalı kapatmak için hazırlık yapıyordum. Dışarıda bulunan malzemeleri içeriye alırken Muammer amcanın evinden dumanlar geldiğini fark ettim. Tek başına kaldığını bildiğim için eve girerek onu kurtardım, dışarıya çıkarıp itfaiyeyi aradım.ö diye konuştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Muammer Baycan röportajBakkal Yaşar Cingöz röportajİtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiGenel ve detaylarHaber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================13)TAMİRHANEDE ÇIKAN YANGINDA 2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİBURSA'da, sanayi sitesinde bulunan oto tamir servisinde yangın çıktı. Tamirhanede maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan bir cip ile bir midibüs de kullanılamaz hale geldi.Yangın, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi içinde bulunan Necati Ökke'ye ait oto tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle alarm sisteminin devreye girmesi üzerine Ökke, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tamirhanenin yandığını bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tamirhanede bulunan bir midibüs ile bir jip de kullanılamaz hale geldi. Yangında tamirhanenin yanındaki dükkandaki kimyasal maddelere sıçramaması olası faciayı önledi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izleyen Necati Ökke, akşam evdeyken alarm şirketinin aradığını belirterek, "Dükkanınızda alarm çalıyor, kameralardan kontrol eder misiniz." dedi. Bende "Kameralara bağlanamıyorum. Siz polisi yönlendirin" dedim. Dükkanım harap durumda. Yangının çıkış nedeni şu an için bilinmiyor. Yarın kameralara bakacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Yanan dükkandan görüntüler-İtfaiye ekipleri müdahale edilirken-Dükkan sahibi Necati Ökke çalışmaları gözyaşlarıyla izlerken-Necati Ökke Röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================14)ZONGULDAK AÇIKLARINDA 500 TON HAMSİ AVLANDIZONGULDAK açıklarında avlanan balıkçılar limana yaklaşık 500 ton hamsiyle döndü. TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.Bu sezona palamut bolluğuyla başlayan balıkçıların yüzü hamsiyle de güldü. Trabzon, Ordu, Samsun gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak açıklarına gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık 500 ton hamsi ile limana döndü. Kilimli ilçesindeki balıkçı barınaklarına gelen tekneler, TIR'lara doldurdukları hamsileri İstanbul, Ankara, Konya gibi Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi. Limandaki balıkçı teknelerini gören vatandaşlarda limana gelerek kasalarla hamsi aldı. Balıkların TIR'lara yüklenmesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.BU SEZON HAMSİ BOLOrdu'nun Fatsa ilçesinden gelen balıkçı teknesinin kaptanı Şakir Oda, hamsiyi takip ederek Zonguldak'a kadar geldiklerini söyledi. Bu yıl hamsinin bol olacağını ifade eden Oda, şöyle dedi:"Denizden çıkalı bir saat oldu hamsinin. Gideceği yere de en fazla sabaha karşı varacak. Taze hamsiler. Yaklaşık 500 ton hamsi vardır. Palamutta bol oldu bu yıl. İnşallah hamsi de böyle gider. Balığı boşalttıktan sonra tekrar yola çıkacağız. Cide, İnebolu güzergahında avlanmaya devam edeceğiz."Trabzon'dan sezona başlayan balıkçı teknesi kaptanı Ayhan Taşkın da, "Hamsi şu anda iyi gidiyor. Kayık başı en az bin kasa balık vardır diye düşünüyorum. Biraz tedirginlikle başladık sezona ama şu an iyi gidiyor. İnşallah bu devam eder. Türkiye'nin her yerine balıklarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Limandaki tekneler-Balıkların tırlara doldurulması-Balıklardan detaylar-Vatandaşların balık alması-Balıkçı Şakir Oda ile röp.-Balıkçı Ayhan Taşkın ile röp.Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================================